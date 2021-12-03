Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,38
|3,07
|-30,49
|Acıpayam Selüloz
|20,60
|9,98
|20,98
|Adel Kalemcilik
|30,20
|1,68
|-9,55
|Adese Gayrimenkul
|0,78
|2,63
|-67,79
|Afyon Çimento
|4,06
|3,57
|-20,55
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,44
|0,69
|19,28
|Ak Enerji
|1,98
|0,51
|-10,41
|Akbank
|6,88
|1,03
|1,81
|Akçansa
|19,39
|3,69
|20,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|1,64
|-22,60
|Akfen GMYO
|7,09
|9,92
|171,56
|Akın Tekstil
|38,20
|-3,44
|20,28
|Akiş GMYO
|1,85
|1,09
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|43,32
|-1,23
|-29,18
|Aksa
|29,90
|0,67
|116,44
|Aksa Enerji
|9,15
|-0,44
|145,97
|Aksigorta
|7,86
|1,29
|-5,40
|Aksu Enerji
|22,20
|1,83
|194,15
|Alarko Carrıer
|327,80
|2,60
|-9,47
|Alarko GMYO
|29,96
|4,32
|18,28
|Alarko Holding
|11,38
|2,15
|33,54
|Albaraka Türk
|1,93
|0,52
|-0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,10
|1,61
|-1,89
|Alkim Kağıt
|16,88
|4,33
|30,41
|Alkim Kimya
|19,09
|1,81
|35,52
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|4,48
|-4,49
|Altınyunus Çeşme
|59,90
|6,21
|19,90
|Anadolu Efes
|26,42
|0,61
|23,68
|Anadolu Grubu Holding
|38,88
|0,67
|48,82
|Anadolu Hayat Emek.
|12,18
|3,22
|51,58
|Anadolu Isuzu
|26,48
|-0,75
|47,11
|Anadolu Sigorta
|6,42
|2,72
|-11,09
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|23,20
|3,48
|Anel Elektrik
|2,51
|3,29
|-6,47
|Arçelik
|46,32
|0,13
|62,76
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,97
|1,14
|18,03
|Arena Bilgisayar
|11,97
|0,42
|9,79
|Armada Bilgisayar
|67,00
|1,06
|36,51
|Arsan Tekstil
|5,46
|-0,36
|36,98
|Arzum Ev Aletleri
|17,85
|1,94
|-26,13
|Aselsan
|21,96
|0,27
|21,47
|Ata GMYO
|4,05
|-1,22
|-26,50
|Atakule GMYO
|2,91
|1,75
|24,30
|Atlantis Yatırım Holding
|7,20
|2,86
|29,50
|Atlas Yat. Ort.
|1,34
|-2,19
|-23,43
|ATP Bilgisayar
|63,40
|0,71
|Avrasya GMYO
|1,87
|3,31
|-28,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,26
|-0,88
|-29,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,85
|0,88
|14,17
|Aydem Enerji
|6,98
|1,01
|Ayen Enerji
|6,61
|0,61
|22,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|21,46
|9,94
|90,25
|Aygaz
|23,12
|1,94
|62,97
|Bagfaş
|10,50
|0,77
|46,65
|Bak Ambalaj
|20,30
|0,79
|2,65
|Balatacılar Balatacılık
|9,33
|3,67
|13,23
|Bantaş Ambalaj
|3,44
|-0,29
|10,02
|Banvit
|77,00
|0,13
|48,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,80
|0,00
|Baştaş Başkent Çimento
|11,00
|7,11
|-36,67
|Batı Çimento
|16,34
|6,24
|246,92
|Batısöke Çimento
|2,46
|2,07
|0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,62
|3,25
|-28,18
|Bera Holding
|11,27
|3,21
|-44,43
|Berkosan Yalıtım
|9,25
|-0,75
|3,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,40
|0,93
|33,66
|Beyaz Filo
|9,30
|5,32
|-7,73
|Bilici Yatırım
|16,62
|-1,01
|200,36
|Bim Mağazalar
|69,90
|-0,29
|1,09
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,97
|1,46
|Birko Mensucat
|1,04
|0,97
|-6,31
|Birleşim Mühendislik
|9,84
|-1,01
|Birlik Mensucat
|2,06
|0,49
|-40,46
|Bizim Mağazaları
|14,50
|1,97
|-3,17
|BMS Çelik Hasır
|9,00
|0,00
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,76
|-0,83
|Borusan Mannesmann
|28,90
|2,85
|3,96
|Borusan Yat. Paz.
|385,50
|1,85
|-15,14
|Bosch Fren Sistemleri
|954,60
|2,40
|-22,37
|Bossa
|30,04
|0,20
|68,29
|Brisa
|32,46
|3,05
|67,64
|Burçelik
|29,04
|0,00
|38,15
|Burçelik Vana
|27,38
|0,96
|-44,87
|Bursa Çimento
|4,75
|3,94
|-4,57
|Carrefoursa
|42,82
|2,39
|-40,36
|Casa Emtia Petrol
|114,60
|1,15
|8,11
|Ceo Event Medya
|13,17
|1,31
|104,82
|Coca Cola İçecek
|93,30
|2,53
|46,91
|Cosmos Yat. Holding
|9,39
|-0,63
|16,50
|Credıtwest Faktorıng
|4,71
|0,21
|-19,76
|Çan2 Termik
|12,40
|3,59
|Çelebi
|183,50
|1,77
|0,53
|Çelik Halat
|8,98
|-1,21
|-1,29
|Çemaş Döküm
|1,25
|1,63
|-26,58
|Çemtaş
|17,22
|0,12
|9,60
|Çimbeton
|224,00
|4,67
|-24,45
|Çimentaş
|31,04
|3,47
|-14,16
|Çimsa
|36,54
|4,82
|105,28
|Çuhadaroğlu Metal
|10,56
|8,64
|38,81
|Dagi Giyim
|2,92
|-3,31
|-14,28
|Dagi Yatırım Holding
|11,65
|-0,85
|-9,69
|Dardanel
|3,13
|4,33
|-41,22
|Datagate Bilgisayar
|13,60
|3,34
|-15,58
|Demısaş Döküm
|9,38
|0,21
|44,85
|Denge Holding
|1,32
|1,54
|-56,54
|Deniz GMYO
|1,67
|2,45
|-9,34
|Derimod
|7,99
|2,44
|-17,97
|Derlüks Yatırım Holding
|4,85
|1,46
|-45,01
|Desa Deri
|8,91
|1,25
|-8,52
|Despec Bilgisayar
|10,12
|2,64
|-22,51
|Deva Holding
|30,38
|1,27
|26,28
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,16
|1,84
|12,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,20
|-2,55
|12,60
|Ditaş Doğan
|27,92
|-0,99
|114,67
|DO-CO
|1.130,00
|5,85
|79,37
|Doğan Burda
|172,00
|-9,99
|666,49
|Doğan Holding
|3,34
|3,73
|11,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|0,85
|1,33
|Doğu Aras Enerji
|93,65
|0,32
|Doğusan
|3,87
|9,63
|6,58
|Doğuş GMYO
|10,83
|-1,55
|32,56
|Doğuş Otomotiv
|49,70
|4,81
|91,72
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|-1,20
|7,77
|Duran Doğan Basım
|19,60
|-4,67
|86,84
|Dyo Boya
|10,63
|-1,21
|-5,49
|Eczacıbaşı İlaç
|7,23
|0,28
|0,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,36
|2,41
|83,36
|E-Data Teknoloji
|15,05
|2,03
|Edip Gayrimenkul
|3,56
|1,14
|7,23
|Ege Endüstri
|1.715,00
|0,65
|3,01
|Ege Gübre
|239,70
|4,63
|67,09
|Ege Profil
|34,76
|3,70
|-7,67
|Ege Seramik
|16,80
|4,54
|73,87
|Egeplast
|24,38
|3,57
|-26,79
|Ekiz Kimya
|8,15
|6,12
|14,31
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,66
|9,94
|Emek Elektrik
|2,92
|1,39
|2,27
|Eminiş Ambalaj
|20,28
|-3,06
|-44,95
|Emlak Konut GMYO
|2,37
|0,42
|12,08
|Enerjisa Enerji
|13,88
|2,36
|20,38
|Enka İnşaat
|17,15
|6,99
|143,55
|Erbosan
|144,00
|4,73
|255,07
|Ereğli Demir Çelik
|23,80
|1,71
|81,18
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,20
|-1,23
|Ersu Gıda
|5,37
|2,87
|8,70
|Escar Turizm Taşımacılık
|29,52
|0,14
|Escort Teknoloji
|6,29
|6,97
|-4,26
|Esenboğa Elektrik
|31,14
|1,63
|63,67
|Etiler Gıda
|5,17
|-1,52
|29,90
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,82
|5,52
|0,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,53
|0,28
|-0,23
|Euro Yat. Ort.
|3,66
|-0,54
|-17,59
|Euro Yatırım Holding
|1,78
|1,14
|-37,32
|Europap Tezol Kağıt
|15,98
|4,92
|Fade Gıda
|7,87
|0,77
|51,30
|Fenerbahçe Futbol
|31,96
|2,11
|8,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|2,60
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|128,10
|5,78
|4,49
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,31
|3,24
|17,50
|Ford Otosan
|260,00
|2,56
|116,49
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|0,00
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|4,07
|-1,21
|57,14
|Galata Wind Enerji
|5,37
|1,32
|Galatasaray Sportif
|4,04
|1,51
|-0,25
|Garanti Bankası
|11,66
|0,09
|14,87
|Garanti Faktoring
|13,01
|0,70
|16,89
|Garanti Yat. Ort.
|2,53
|1,20
|-21,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,85
|0,64
|32,46
|Gediz Ambalaj
|19,78
|4,44
|47,61
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,15
|1,15
|Gen İlaç
|13,85
|-1,91
|Gentaş
|3,70
|1,09
|-18,02
|Gersan Elektrik
|5,80
|0,00
|-5,54
|Gimat Mağazacılık
|2,12
|-1,85
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,80
|-0,52
|Global Men. Değ.
|6,45
|3,86
|7,32
|Global Yat. Holding
|2,29
|2,69
|-34,82
|Good-Year
|9,75
|1,25
|22,36
|Göltaş Çimento
|43,82
|5,44
|6,76
|Gözde Girişim
|9,21
|1,99
|15,41
|GSD Denizcilik
|3,99
|-2,21
|63,85
|GSD Holding
|3,38
|-1,74
|34,66
|Gübre Fabrik.
|84,05
|0,18
|-2,32
|Güler Yat. Holding
|3,06
|1,66
|-11,63
|Halk GMYO
|2,78
|0,72
|-8,79
|Hatay Tekstil
|18,93
|-3,22
|38,83
|Hedef Girişim
|2,74
|1,11
|8,52
|Hedef Holding
|3,85
|6,35
|Hektaş
|13,42
|-2,12
|151,20
|HUB Girişim
|10,53
|6,90
|-42,14
|Hürriyet Gzt.
|2,18
|-0,46
|3,81
|ICBC Turkey Bank
|6,29
|-0,16
|-3,23
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,10
|-2,07
|138,48
|İdealist GMYO
|2,23
|5,19
|-6,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|5,05
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|-1,05
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|0,77
|1,32
|-68,74
|İhlas Haber Ajansı
|6,71
|-4,01
|İhlas Holding
|0,60
|1,69
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|1,39
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|7,89
|6,05
|69,82
|Info Yatırım
|5,20
|0,78
|11,34
|İntema
|55,60
|-4,14
|39,35
|Inveo Yatırım Holding
|31,64
|1,28
|118,63
|İpek Doğal Enerji
|15,20
|5,56
|16,21
|İskenderun Demir Çelik
|24,42
|8,34
|170,25
(Sürecek)
Kaynak: AA
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