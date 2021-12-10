Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,17 -1,15 -33,20 Acıpayam Selüloz 20,40 1,29 19,80 Adel Kalemcilik 31,20 0,52 -6,56 Adese Gayrimenkul 0,80 0,00 -66,96 Afyon Çimento 4,07 -1,69 -20,35 AGESA Hayat Emeklilik 21,40 1,61 24,88 Ak Enerji 2,03 0,00 -8,14 Akbank 7,27 -2,02 7,58 Akçansa 21,18 -1,49 31,53 Akdeniz Yatırım Hold. 1,93 3,76 -19,69 Akfen GMYO 4,66 -3,72 157,82 Akın Tekstil 42,88 1,90 35,01 Akiş GMYO 1,89 2,72 -32,31 Akmerkez GMYO 50,80 9,91 -16,95 Aksa 31,86 4,73 130,63 Aksa Enerji 9,73 1,46 161,56 Aksigorta 8,40 -0,59 1,09 Aksu Enerji 22,64 2,72 199,98 Alarko Carrıer 342,80 1,15 -5,32 Alarko GMYO 30,10 -2,08 18,83 Alarko Holding 11,35 -1,13 33,19 Albaraka Türk 1,94 -2,02 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 26,84 -4,14 -9,51 Alkim Kağıt 17,68 5,24 36,59 Alkim Kimya 20,50 1,08 45,53 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 0,70 -2,45 Altınyunus Çeşme 68,50 5,38 37,11 Anadolu Efes 30,24 2,51 41,56 Anadolu Grubu Holding 44,98 3,64 72,17 Anadolu Hayat Emek. 12,74 -2,60 58,55 Anadolu Isuzu 25,96 1,80 44,22 Anadolu Sigorta 6,85 -0,15 -5,13 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 25,02 3,39 Anel Elektrik 2,60 -2,62 -3,12 Arçelik 49,74 -2,85 74,78 ARD Bilişim Teknolojileri 8,46 3,05 25,29 Arena Bilgisayar 12,72 -1,01 16,67 Armada Bilgisayar 65,00 -1,44 32,44 Arsan Tekstil 5,76 0,35 44,51 Arzum Ev Aletleri 17,44 -1,02 -27,83 Aselsan 24,50 -2,16 35,52 Ata GMYO 3,94 -1,01 -28,49 Atakule GMYO 2,98 -2,61 27,29 Atlantis Yatırım Holding 7,70 6,35 38,49 Atlas Yat. Ort. 1,28 -0,78 -25,67 ATP Bilgisayar 65,00 3,01 Avrasya GMYO 2,27 9,66 -13,34 Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 -1,31 -29,38 Avrupa Yatırım Holding 6,80 0,00 13,33 Aydem Enerji 7,16 0,99 Ayen Enerji 6,56 -1,50 21,26 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,48 -1,92 125,89 Aygaz 24,28 1,85 71,15 Bagfaş 15,80 2,93 120,67 Bak Ambalaj 20,82 -0,48 5,28 Balatacılar Balatacılık 9,15 0,33 11,04 Bantaş Ambalaj 3,56 -1,39 13,86 Banvit 78,30 0,00 50,58 Başkent Doğalgaz GMYO 14,00 0,36 Baştaş Başkent Çimento 11,27 -3,68 -35,12 Batı Çimento 16,12 0,31 242,25 Batısöke Çimento 2,45 -0,81 0,41 Bayrak Taban Sanayi 7,50 -0,53 -29,31 Bera Holding 11,67 -4,34 -42,46 Berkosan Yalıtım 8,81 0,23 -1,23 Beşiktaş Futbol Yat. 5,32 0,57 31,68 Beyaz Filo 10,80 5,06 7,15 Bilici Yatırım 17,15 0,06 209,94 Bim Mağazalar 77,05 2,94 11,43 Biotrend Çevre ve Enerji 6,98 -1,69 Birko Mensucat 1,07 1,90 -3,60 Birleşim Mühendislik 9,75 -1,12 Birlik Mensucat 2,24 -0,44 -35,26 Bizim Mağazaları 14,53 0,41 -2,97 BMS Çelik Hasır 8,58 -0,69 Boğaziçi Beton Sanayi 4,65 0,65 Borusan Mannesmann 30,44 0,40 9,50 Borusan Yat. Paz. 411,60 0,83 -9,39 Bosch Fren Sistemleri 1.265,00 10,00 2,87 Bossa 34,70 6,31 94,40 Brisa 32,78 -3,08 69,29 Burçelik 28,16 0,57 33,97 Burçelik Vana 25,12 -2,64 -49,42 Bursa Çimento 4,64 -0,64 -6,78 Carrefoursa 44,36 -1,86 -38,22 Casa Emtia Petrol 119,80 2,31 13,02 Ceo Event Medya 13,64 1,04 112,13 Coca Cola İçecek 96,00 0,00 51,16 Cosmos Yat. Holding 9,14 -1,30 13,40 Credıtwest Faktorıng 3,95 -9,82 -32,71 Çan2 Termik 12,56 -1,26 Çelebi 223,10 0,04 22,23 Çelik Halat 8,80 1,03 -3,27 Çemaş Döküm 1,27 -2,31 -25,41 Çemtaş 17,62 -0,28 12,15 Çimbeton 244,10 4,01 -17,67 Çimentaş 32,16 -7,32 -11,06 Çimsa 38,72 1,26 117,53 Çuhadaroğlu Metal 10,90 2,64 43,28 Dagi Giyim 2,93 1,03 -13,98 Dagi Yatırım Holding 11,79 -2,16 -8,60 Dardanel 2,95 -2,32 -44,60 Datagate Bilgisayar 13,64 0,22 -15,33 Demısaş Döküm 9,37 0,43 44,70 Denge Holding 1,30 0,00 -57,20 Deniz GMYO 1,95 9,55 5,86 Derimod 8,09 -2,06 -16,94 Derlüks Yatırım Holding 5,20 1,96 -41,04 Desa Deri 8,98 -2,18 -7,80 Despec Bilgisayar 9,95 -1,49 -23,81 Deva Holding 31,50 0,06 30,93 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,25 -2,08 13,69 Diriteks Diriliş Tekstil 4,01 -2,43 7,51 Ditaş Doğan 27,36 1,41 110,37 DO-CO 1.178,80 -1,08 87,11 Doğan Burda 138,00 -9,98 514,97 Doğan Holding 3,45 -0,29 15,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 -0,43 0,47 Doğu Aras Enerji 96,15 -1,38 Doğusan 3,70 -2,37 1,90 Doğuş GMYO 10,46 -2,52 28,03 Doğuş Otomotiv 51,70 -2,18 99,43 Döktaş Dökümcülük 33,68 -2,04 9,99 Duran Doğan Basım 19,78 -3,23 88,56 Dyo Boya 11,12 0,82 -1,13 Eczacıbaşı İlaç 7,52 1,21 4,42 Eczacıbaşı Yatırım 49,14 -1,13 82,55 E-Data Teknoloji 16,54 9,97 Edip Gayrimenkul 3,41 -1,45 2,71 Ege Endüstri 1.980,40 1,95 18,95 Ege Gübre 273,70 5,27 90,79 Ege Profil 35,84 0,11 -4,80 Ege Seramik 16,68 -1,88 72,63 Egeplast 24,26 -4,19 -27,15 Ekiz Kimya 7,49 -0,79 5,05 Elite Naturel Organik Gıda 26,94 -1,17 Emek Elektrik 3,07 1,99 7,52 Eminiş Ambalaj 20,60 -0,87 -44,08 Emlak Konut GMYO 2,51 -0,79 18,70 Enerjisa Enerji 14,22 0,14 23,33 Enka İnşaat 16,61 0,42 135,88 Erbosan 144,10 0,77 255,32 Ereğli Demir Çelik 26,72 1,21 103,40 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 0,00 Ersu Gıda 5,44 2,06 10,12 Escar Turizm Taşımacılık 33,18 9,94 Escort Teknoloji 6,39 -0,31 -2,74 Esenboğa Elektrik 31,10 -1,58 63,46 Etiler Gıda 5,11 0,20 28,39 Euro Kapital Yat. Ort. 3,76 -4,33 -1,56 Euro Trend Yat. Ort. 3,75 -3,10 5,98 Euro Yat. Ort. 3,59 -0,83 -19,17 Euro Yatırım Holding 2,31 10,00 -18,66 Europap Tezol Kağıt 16,67 0,18 Fade Gıda 7,83 -1,14 50,53 Fenerbahçe Futbol 32,98 1,48 11,57 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,14 9,79 6,52 F-M İzmit Piston 140,20 3,85 14,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,71 -1,01 5,22 Ford Otosan 258,50 -1,60 115,24 Formet Metal ve Cam 1,30 0,00 -47,01 Frigo Pak Gıda 3,98 1,02 53,66 Galata Wind Enerji 5,26 1,15 Galatasaray Sportif 3,95 -0,50 -2,47 Garanti Bankası 11,73 -1,10 15,56 Garanti Faktoring 13,65 1,87 22,64 Garanti Yat. Ort. 2,49 -1,58 -22,57 Gedik Y. Men. Değ. 7,80 -0,76 31,62 Gediz Ambalaj 19,47 -1,52 45,30 Gelecek Varlık Yönetimi 13,90 -0,71 Gen İlaç 13,52 -2,87 Gentaş 3,74 -1,84 -17,13 Gersan Elektrik 6,06 -2,73 -1,30 Gimat Mağazacılık 2,31 -2,53 Girişim Elektrik Sanayi 20,98 0,10 Global Men. Değ. 6,26 -2,03 4,16 Global Yat. Holding 2,38 -1,65 -32,26 Good-Year 9,93 -0,20 24,62 Göltaş Çimento 48,00 2,56 16,95 Gözde Girişim 8,88 -1,99 11,28 GSD Denizcilik 4,06 -3,33 66,72 GSD Holding 3,47 -1,14 38,25 Gübre Fabrik. 86,70 1,29 0,76 Güler Yat. Holding 2,89 -2,03 -16,54 Halk GMYO 2,72 -1,81 -10,76 Hatay Tekstil 20,18 -1,46 48,00 Hedef Girişim 2,81 -2,43 11,30 Hedef Holding 5,39 10,00 Hektaş 14,65 0,27 174,23 HUB Girişim 10,36 -0,96 -43,08 Hürriyet Gzt. 2,05 0,00 -2,38 ICBC Turkey Bank 6,13 -3,62 -5,69 İdeal Finansal Teknolojiler 32,78 -1,86 143,54 İdealist GMYO 2,10 -1,87 -11,51 İhlas Ev Aletleri 1,02 -1,92 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,93 0,00 -25,60 İhlas Gazetecilik 0,81 2,53 -67,12 İhlas Haber Ajansı 8,41 0,24 İhlas Holding 0,61 -1,61 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,74 -1,33 -35,09 İndeks Bilgisayar 8,32 1,84 79,08 Info Yatırım 5,45 0,00 16,69 İntema 82,80 6,98 107,52 Inveo Yatırım Holding 29,80 -0,67 105,91 İpek Doğal Enerji 15,72 0,00 20,18 İskenderun Demir Çelik 22,88 -2,14 169,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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