Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,17
|-1,15
|-33,20
|Acıpayam Selüloz
|20,40
|1,29
|19,80
|Adel Kalemcilik
|31,20
|0,52
|-6,56
|Adese Gayrimenkul
|0,80
|0,00
|-66,96
|Afyon Çimento
|4,07
|-1,69
|-20,35
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,40
|1,61
|24,88
|Ak Enerji
|2,03
|0,00
|-8,14
|Akbank
|7,27
|-2,02
|7,58
|Akçansa
|21,18
|-1,49
|31,53
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,93
|3,76
|-19,69
|Akfen GMYO
|4,66
|-3,72
|157,82
|Akın Tekstil
|42,88
|1,90
|35,01
|Akiş GMYO
|1,89
|2,72
|-32,31
|Akmerkez GMYO
|50,80
|9,91
|-16,95
|Aksa
|31,86
|4,73
|130,63
|Aksa Enerji
|9,73
|1,46
|161,56
|Aksigorta
|8,40
|-0,59
|1,09
|Aksu Enerji
|22,64
|2,72
|199,98
|Alarko Carrıer
|342,80
|1,15
|-5,32
|Alarko GMYO
|30,10
|-2,08
|18,83
|Alarko Holding
|11,35
|-1,13
|33,19
|Albaraka Türk
|1,94
|-2,02
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,84
|-4,14
|-9,51
|Alkim Kağıt
|17,68
|5,24
|36,59
|Alkim Kimya
|20,50
|1,08
|45,53
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,43
|0,70
|-2,45
|Altınyunus Çeşme
|68,50
|5,38
|37,11
|Anadolu Efes
|30,24
|2,51
|41,56
|Anadolu Grubu Holding
|44,98
|3,64
|72,17
|Anadolu Hayat Emek.
|12,74
|-2,60
|58,55
|Anadolu Isuzu
|25,96
|1,80
|44,22
|Anadolu Sigorta
|6,85
|-0,15
|-5,13
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|25,02
|3,39
|Anel Elektrik
|2,60
|-2,62
|-3,12
|Arçelik
|49,74
|-2,85
|74,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,46
|3,05
|25,29
|Arena Bilgisayar
|12,72
|-1,01
|16,67
|Armada Bilgisayar
|65,00
|-1,44
|32,44
|Arsan Tekstil
|5,76
|0,35
|44,51
|Arzum Ev Aletleri
|17,44
|-1,02
|-27,83
|Aselsan
|24,50
|-2,16
|35,52
|Ata GMYO
|3,94
|-1,01
|-28,49
|Atakule GMYO
|2,98
|-2,61
|27,29
|Atlantis Yatırım Holding
|7,70
|6,35
|38,49
|Atlas Yat. Ort.
|1,28
|-0,78
|-25,67
|ATP Bilgisayar
|65,00
|3,01
|Avrasya GMYO
|2,27
|9,66
|-13,34
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,26
|-1,31
|-29,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,80
|0,00
|13,33
|Aydem Enerji
|7,16
|0,99
|Ayen Enerji
|6,56
|-1,50
|21,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,48
|-1,92
|125,89
|Aygaz
|24,28
|1,85
|71,15
|Bagfaş
|15,80
|2,93
|120,67
|Bak Ambalaj
|20,82
|-0,48
|5,28
|Balatacılar Balatacılık
|9,15
|0,33
|11,04
|Bantaş Ambalaj
|3,56
|-1,39
|13,86
|Banvit
|78,30
|0,00
|50,58
|Başkent Doğalgaz GMYO
|14,00
|0,36
|Baştaş Başkent Çimento
|11,27
|-3,68
|-35,12
|Batı Çimento
|16,12
|0,31
|242,25
|Batısöke Çimento
|2,45
|-0,81
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|7,50
|-0,53
|-29,31
|Bera Holding
|11,67
|-4,34
|-42,46
|Berkosan Yalıtım
|8,81
|0,23
|-1,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,32
|0,57
|31,68
|Beyaz Filo
|10,80
|5,06
|7,15
|Bilici Yatırım
|17,15
|0,06
|209,94
|Bim Mağazalar
|77,05
|2,94
|11,43
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,98
|-1,69
|Birko Mensucat
|1,07
|1,90
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|9,75
|-1,12
|Birlik Mensucat
|2,24
|-0,44
|-35,26
|Bizim Mağazaları
|14,53
|0,41
|-2,97
|BMS Çelik Hasır
|8,58
|-0,69
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,65
|0,65
|Borusan Mannesmann
|30,44
|0,40
|9,50
|Borusan Yat. Paz.
|411,60
|0,83
|-9,39
|Bosch Fren Sistemleri
|1.265,00
|10,00
|2,87
|Bossa
|34,70
|6,31
|94,40
|Brisa
|32,78
|-3,08
|69,29
|Burçelik
|28,16
|0,57
|33,97
|Burçelik Vana
|25,12
|-2,64
|-49,42
|Bursa Çimento
|4,64
|-0,64
|-6,78
|Carrefoursa
|44,36
|-1,86
|-38,22
|Casa Emtia Petrol
|119,80
|2,31
|13,02
|Ceo Event Medya
|13,64
|1,04
|112,13
|Coca Cola İçecek
|96,00
|0,00
|51,16
|Cosmos Yat. Holding
|9,14
|-1,30
|13,40
|Credıtwest Faktorıng
|3,95
|-9,82
|-32,71
|Çan2 Termik
|12,56
|-1,26
|Çelebi
|223,10
|0,04
|22,23
|Çelik Halat
|8,80
|1,03
|-3,27
|Çemaş Döküm
|1,27
|-2,31
|-25,41
|Çemtaş
|17,62
|-0,28
|12,15
|Çimbeton
|244,10
|4,01
|-17,67
|Çimentaş
|32,16
|-7,32
|-11,06
|Çimsa
|38,72
|1,26
|117,53
|Çuhadaroğlu Metal
|10,90
|2,64
|43,28
|Dagi Giyim
|2,93
|1,03
|-13,98
|Dagi Yatırım Holding
|11,79
|-2,16
|-8,60
|Dardanel
|2,95
|-2,32
|-44,60
|Datagate Bilgisayar
|13,64
|0,22
|-15,33
|Demısaş Döküm
|9,37
|0,43
|44,70
|Denge Holding
|1,30
|0,00
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,95
|9,55
|5,86
|Derimod
|8,09
|-2,06
|-16,94
|Derlüks Yatırım Holding
|5,20
|1,96
|-41,04
|Desa Deri
|8,98
|-2,18
|-7,80
|Despec Bilgisayar
|9,95
|-1,49
|-23,81
|Deva Holding
|31,50
|0,06
|30,93
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,25
|-2,08
|13,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,01
|-2,43
|7,51
|Ditaş Doğan
|27,36
|1,41
|110,37
|DO-CO
|1.178,80
|-1,08
|87,11
|Doğan Burda
|138,00
|-9,98
|514,97
|Doğan Holding
|3,45
|-0,29
|15,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|-0,43
|0,47
|Doğu Aras Enerji
|96,15
|-1,38
|Doğusan
|3,70
|-2,37
|1,90
|Doğuş GMYO
|10,46
|-2,52
|28,03
|Doğuş Otomotiv
|51,70
|-2,18
|99,43
|Döktaş Dökümcülük
|33,68
|-2,04
|9,99
|Duran Doğan Basım
|19,78
|-3,23
|88,56
|Dyo Boya
|11,12
|0,82
|-1,13
|Eczacıbaşı İlaç
|7,52
|1,21
|4,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,14
|-1,13
|82,55
|E-Data Teknoloji
|16,54
|9,97
|Edip Gayrimenkul
|3,41
|-1,45
|2,71
|Ege Endüstri
|1.980,40
|1,95
|18,95
|Ege Gübre
|273,70
|5,27
|90,79
|Ege Profil
|35,84
|0,11
|-4,80
|Ege Seramik
|16,68
|-1,88
|72,63
|Egeplast
|24,26
|-4,19
|-27,15
|Ekiz Kimya
|7,49
|-0,79
|5,05
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,94
|-1,17
|Emek Elektrik
|3,07
|1,99
|7,52
|Eminiş Ambalaj
|20,60
|-0,87
|-44,08
|Emlak Konut GMYO
|2,51
|-0,79
|18,70
|Enerjisa Enerji
|14,22
|0,14
|23,33
|Enka İnşaat
|16,61
|0,42
|135,88
|Erbosan
|144,10
|0,77
|255,32
|Ereğli Demir Çelik
|26,72
|1,21
|103,40
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,21
|0,00
|Ersu Gıda
|5,44
|2,06
|10,12
|Escar Turizm Taşımacılık
|33,18
|9,94
|Escort Teknoloji
|6,39
|-0,31
|-2,74
|Esenboğa Elektrik
|31,10
|-1,58
|63,46
|Etiler Gıda
|5,11
|0,20
|28,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,76
|-4,33
|-1,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,75
|-3,10
|5,98
|Euro Yat. Ort.
|3,59
|-0,83
|-19,17
|Euro Yatırım Holding
|2,31
|10,00
|-18,66
|Europap Tezol Kağıt
|16,67
|0,18
|Fade Gıda
|7,83
|-1,14
|50,53
|Fenerbahçe Futbol
|32,98
|1,48
|11,57
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,14
|9,79
|6,52
|F-M İzmit Piston
|140,20
|3,85
|14,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,71
|-1,01
|5,22
|Ford Otosan
|258,50
|-1,60
|115,24
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|0,00
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|3,98
|1,02
|53,66
|Galata Wind Enerji
|5,26
|1,15
|Galatasaray Sportif
|3,95
|-0,50
|-2,47
|Garanti Bankası
|11,73
|-1,10
|15,56
|Garanti Faktoring
|13,65
|1,87
|22,64
|Garanti Yat. Ort.
|2,49
|-1,58
|-22,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,80
|-0,76
|31,62
|Gediz Ambalaj
|19,47
|-1,52
|45,30
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,90
|-0,71
|Gen İlaç
|13,52
|-2,87
|Gentaş
|3,74
|-1,84
|-17,13
|Gersan Elektrik
|6,06
|-2,73
|-1,30
|Gimat Mağazacılık
|2,31
|-2,53
|Girişim Elektrik Sanayi
|20,98
|0,10
|Global Men. Değ.
|6,26
|-2,03
|4,16
|Global Yat. Holding
|2,38
|-1,65
|-32,26
|Good-Year
|9,93
|-0,20
|24,62
|Göltaş Çimento
|48,00
|2,56
|16,95
|Gözde Girişim
|8,88
|-1,99
|11,28
|GSD Denizcilik
|4,06
|-3,33
|66,72
|GSD Holding
|3,47
|-1,14
|38,25
|Gübre Fabrik.
|86,70
|1,29
|0,76
|Güler Yat. Holding
|2,89
|-2,03
|-16,54
|Halk GMYO
|2,72
|-1,81
|-10,76
|Hatay Tekstil
|20,18
|-1,46
|48,00
|Hedef Girişim
|2,81
|-2,43
|11,30
|Hedef Holding
|5,39
|10,00
|Hektaş
|14,65
|0,27
|174,23
|HUB Girişim
|10,36
|-0,96
|-43,08
|Hürriyet Gzt.
|2,05
|0,00
|-2,38
|ICBC Turkey Bank
|6,13
|-3,62
|-5,69
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,78
|-1,86
|143,54
|İdealist GMYO
|2,10
|-1,87
|-11,51
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-1,92
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|0,00
|-25,60
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|2,53
|-67,12
|İhlas Haber Ajansı
|8,41
|0,24
|İhlas Holding
|0,61
|-1,61
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|-1,33
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|8,32
|1,84
|79,08
|Info Yatırım
|5,45
|0,00
|16,69
|İntema
|82,80
|6,98
|107,52
|Inveo Yatırım Holding
|29,80
|-0,67
|105,91
|İpek Doğal Enerji
|15,72
|0,00
|20,18
|İskenderun Demir Çelik
|22,88
|-2,14
|169,71
(Sürecek)
Kaynak: AA
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