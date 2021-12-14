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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

14.12.2021 18:48
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,10-0,39-34,11
Acıpayam Selüloz20,480,2920,27
Adel Kalemcilik31,66-0,75-5,18
Adese Gayrimenkul0,79-1,25-67,37
Afyon Çimento4,120,00-19,37
AGESA Hayat Emeklilik21,44-1,4725,12
Ak Enerji2,01-2,43-9,05
Akbank7,915,3317,05
Akçansa21,340,0932,53
Akdeniz Yatırım Hold.1,97-2,96-18,02
Akfen GMYO5,476,84202,63
Akın Tekstil49,427,7255,60
Akiş GMYO1,911,06-31,60
Akmerkez GMYO55,10-1,08-9,92
Aksa36,183,25161,90
Aksa Enerji10,403,48179,57
Aksigorta8,763,425,43
Aksu Enerji24,023,45218,26
Alarko Carrıer343,10-2,25-5,24
Alarko GMYO32,304,4027,51
Alarko Holding11,33-1,1332,96
Albaraka Türk2,169,6411,34
Alcatel Lucent Teletaş28,66-1,71-3,37
Alkim Kağıt18,91-2,7346,09
Alkim Kimya21,660,2853,76
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,40-2,10-4,49
Altınyunus Çeşme66,00-0,0832,11
Anadolu Efes32,321,8351,30
Anadolu Grubu Holding48,001,0583,73
Anadolu Hayat Emek.12,53-1,7355,93
Anadolu Isuzu26,723,5748,44
Anadolu Sigorta6,73-1,75-6,79
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji25,703,63

Anel Elektrik2,56-0,78-4,61
Arçelik52,753,3385,36
ARD Bilişim Teknolojileri8,24-3,0622,03
Arena Bilgisayar13,301,3721,99
Armada Bilgisayar66,751,1436,00
Arsan Tekstil6,103,3953,04
Arzum Ev Aletleri17,32-1,59-28,32
Aselsan26,181,6344,82
Ata GMYO3,921,29-28,86
Atakule GMYO3,134,3333,70
Atlantis Yatırım Holding8,05-0,7444,78
Atlas Yat. Ort.1,453,57-15,80
ATP Bilgisayar60,05-3,15

Avrasya GMYO2,656,431,17
Avrasya Petrol ve Tur.2,38-4,03-25,63
Avrupa Yatırım Holding6,900,7315,00
Aydem Enerji6,99-2,24

Ayen Enerji6,610,1522,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,56-5,21135,47
Aygaz26,225,7384,83
Bagfaş15,21-2,62112,43
Bak Ambalaj20,78-1,525,07
Balatacılar Balatacılık8,98-1,328,98
Bantaş Ambalaj3,51-2,2312,26
Banvit79,50-0,2552,88
Başkent Doğalgaz GMYO13,64-1,66

Baştaş Başkent Çimento12,752,91-26,60
Batı Çimento17,225,64265,61
Batısöke Çimento2,460,000,82
Bayrak Taban Sanayi7,530,27-29,03
Bera Holding11,780,60-41,91
Berkosan Yalıtım8,67-0,91-2,80
Beşiktaş Futbol Yat.5,18-1,8928,22
Beyaz Filo10,28-1,721,99
Bilici Yatırım16,990,24207,05
Bim Mağazalar80,252,5616,06
Biotrend Çevre ve Enerji6,730,60

Birko Mensucat1,06-1,85-4,50
Birleşim Mühendislik9,60-0,52

Birlik Mensucat2,09-1,42-39,60
Bizim Mağazaları15,092,720,77
BMS Çelik Hasır9,231,65

Boğaziçi Beton Sanayi4,57-1,08

Borusan Mannesmann30,08-1,578,20
Borusan Yat. Paz.413,30-0,72-9,02
Bosch Fren Sistemleri1.280,000,794,09
Bossa38,541,00115,91
Brisa33,782,5574,45
Burçelik29,74-3,9441,48
Burçelik Vana26,36-3,87-46,92
Bursa Çimento4,70-0,42-5,58
Carrefoursa44,78-2,06-37,63
Casa Emtia Petrol143,008,5834,91
Ceo Event Medya13,60-0,73111,51
Coca Cola İçecek99,903,7957,30
Cosmos Yat. Holding9,15-1,1913,52
Credıtwest Faktorıng3,54-3,54-39,69
Çan2 Termik12,772,08

Çelebi215,00-1,8317,79
Çelik Halat8,74-0,91-3,93
Çemaş Döküm1,27-0,78-25,41
Çemtaş18,614,5518,45
Çimbeton253,00-1,90-14,67
Çimentaş30,30-5,78-16,21
Çimsa38,84-1,67118,20
Çuhadaroğlu Metal10,89-2,2443,15
Dagi Giyim2,91-0,68-14,57
Dagi Yatırım Holding11,68-0,34-9,46
Dardanel2,93-0,68-44,98
Datagate Bilgisayar13,44-1,10-16,57
Demısaş Döküm9,834,0251,80
Denge Holding1,29-0,77-57,53
Deniz GMYO1,85-3,650,43
Derimod7,99-0,50-17,97
Derlüks Yatırım Holding5,160,98-41,50
Desa Deri8,77-1,79-9,96
Despec Bilgisayar10,948,21-16,23
Deva Holding33,023,8437,25
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,947,1529,37
Diriteks Diriliş Tekstil3,95-0,505,90
Ditaş Doğan26,60-1,99104,52
DO-CO1.225,002,0994,44
Doğan Burda136,609,98508,73
Doğan Holding3,676,0722,41
Doğtaş Kelebek Mobilya2,473,786,06
Doğu Aras Enerji95,550,26

Doğusan3,50-3,31-3,61
Doğuş GMYO10,632,2130,11
Doğuş Otomotiv50,20-2,2493,65
Döktaş Dökümcülük34,121,8511,43
Duran Doğan Basım19,08-0,5281,89
Dyo Boya10,81-1,91-3,89
Eczacıbaşı İlaç7,830,518,72
Eczacıbaşı Yatırım53,002,5196,89
E-Data Teknoloji18,576,11

Edip Gayrimenkul3,36-0,881,20
Ege Endüstri2.011,002,2420,79
Ege Gübre274,10-1,9391,07
Ege Profil36,52-0,49-2,99
Ege Seramik16,99-0,5975,83
Egeplast23,90-0,33-28,23
Ekiz Kimya7,49-1,195,05
Elite Naturel Organik Gıda26,36-0,90

Emek Elektrik3,040,336,47
Eminiş Ambalaj19,99-0,55-45,74
Emlak Konut GMYO2,696,3227,21
Enerjisa Enerji15,071,8230,70
Enka İnşaat16,880,90139,71
Erbosan142,60-0,21251,62
Ereğli Demir Çelik30,145,09129,44
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,31-0,90

Ersu Gıda5,470,1810,73
Escar Turizm Taşımacılık34,420,64

Escort Teknoloji6,22-2,51-5,33
Esenboğa Elektrik31,600,5766,09
Etiler Gıda5,546,5439,20
Euro Kapital Yat. Ort.3,62-2,95-5,22
Euro Trend Yat. Ort.3,791,347,11
Euro Yat. Ort.3,53-1,40-20,52
Euro Yatırım Holding2,389,68-16,20
Europap Tezol Kağıt16,41-1,38

Fade Gıda7,72-1,0348,41
Fenerbahçe Futbol31,76-8,477,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,930,69-0,61
F-M İzmit Piston141,30-1,0515,25
Fonet Bilgi Teknolojileri13,750,515,53
Ford Otosan282,305,69135,06
Formet Metal ve Cam1,342,29-45,38
Frigo Pak Gıda3,93-1,0151,73
Galata Wind Enerji5,383,26

Galatasaray Sportif3,80-4,28-6,17
Garanti Bankası12,162,0119,79
Garanti Faktoring16,519,9948,34
Garanti Yat. Ort.2,593,19-19,46
Gedik Y. Men. Değ.8,233,9138,88
Gediz Ambalaj19,64-2,3946,57
Gelecek Varlık Yönetimi13,33-1,84

Gen İlaç13,45-1,03

Gentaş3,810,53-15,58
Gersan Elektrik5,68-3,07-7,49
Gimat Mağazacılık2,27-1,30

Girişim Elektrik Sanayi19,98-2,54

Global Men. Değ.6,452,717,32
Global Yat. Holding2,391,27-31,97
Good-Year10,15-0,4927,38
Göltaş Çimento48,30-1,6317,68
Gözde Girişim9,796,9922,68
GSD Denizcilik4,05-1,9466,31
GSD Holding3,732,4748,61
Gübre Fabrik.87,50-0,401,69
Güler Yat. Holding2,900,00-16,25
Halk GMYO2,802,19-8,13
Hatay Tekstil19,69-2,5244,40
Hedef Girişim2,930,3416,05
Hedef Holding6,519,97

Hektaş15,06-0,20181,90
HUB Girişim10,38-2,72-42,97
Hürriyet Gzt.2,124,950,95
ICBC Turkey Bank6,281,62-3,38
İdeal Finansal Teknolojiler31,36-2,00132,99
İdealist GMYO2,05-1,44-13,61
İhlas Ev Aletleri1,03-0,96-44,71
İhlas Gayrimenkul0,930,00-25,60
İhlas Gazetecilik0,810,00-67,12
İhlas Haber Ajansı8,85-0,23

İhlas Holding0,630,00-43,88
İhlas Yayın Holding0,761,33-33,33
İndeks Bilgisayar8,28-0,2478,22
Info Yatırım5,914,4226,54
İntema86,50-5,00116,79
Inveo Yatırım Holding30,963,89113,93
İpek Doğal Enerji17,261,5931,96
İskenderun Demir Çelik23,200,87173,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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