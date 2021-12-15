Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,99
|-2,16
|-35,53
|Acıpayam Selüloz
|19,56
|-4,49
|14,87
|Adel Kalemcilik
|30,80
|-2,72
|-7,75
|Adese Gayrimenkul
|0,78
|-1,27
|-67,79
|Afyon Çimento
|3,97
|-3,64
|-22,31
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,32
|-0,56
|24,42
|Ak Enerji
|1,94
|-3,48
|-12,22
|Akbank
|7,87
|-0,51
|16,46
|Akçansa
|21,30
|-0,19
|32,28
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|-4,06
|-21,35
|Akfen GMYO
|5,26
|-3,84
|191,01
|Akın Tekstil
|45,12
|-8,70
|42,07
|Akiş GMYO
|1,81
|-5,24
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|53,30
|-3,27
|-12,86
|Aksa
|36,64
|1,27
|165,23
|Aksa Enerji
|10,00
|-3,85
|168,82
|Aksigorta
|8,50
|-2,97
|2,30
|Aksu Enerji
|25,82
|7,49
|242,11
|Alarko Carrıer
|331,30
|-3,44
|-8,50
|Alarko GMYO
|31,66
|-1,98
|24,99
|Alarko Holding
|11,75
|3,71
|37,89
|Albaraka Türk
|2,01
|-6,94
|3,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,60
|-3,70
|-6,95
|Alkim Kağıt
|18,56
|-1,85
|43,39
|Alkim Kimya
|20,94
|-3,32
|48,65
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,35
|-3,57
|-7,90
|Altınyunus Çeşme
|66,00
|0,00
|32,11
|Anadolu Efes
|33,02
|2,17
|54,58
|Anadolu Grubu Holding
|46,82
|-2,46
|79,22
|Anadolu Hayat Emek.
|12,64
|0,88
|57,30
|Anadolu Isuzu
|26,04
|-2,54
|44,67
|Anadolu Sigorta
|6,64
|-1,34
|-8,04
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|27,06
|5,29
|Anel Elektrik
|2,47
|-3,52
|-7,96
|Arçelik
|52,10
|-1,23
|83,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,19
|-0,61
|21,29
|Arena Bilgisayar
|13,25
|-0,38
|21,53
|Armada Bilgisayar
|64,10
|-3,97
|30,60
|Arsan Tekstil
|5,92
|-2,95
|48,52
|Arzum Ev Aletleri
|16,89
|-2,48
|-30,10
|Aselsan
|25,52
|-2,52
|41,16
|Ata GMYO
|3,77
|-3,83
|-31,58
|Atakule GMYO
|2,95
|-5,75
|26,01
|Atlantis Yatırım Holding
|8,08
|0,37
|45,32
|Atlas Yat. Ort.
|1,33
|-8,28
|-22,77
|ATP Bilgisayar
|61,65
|2,66
|Avrasya GMYO
|2,55
|-3,77
|-2,65
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,35
|-1,26
|-26,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,70
|-2,90
|11,67
|Aydem Enerji
|6,71
|-4,01
|Ayen Enerji
|6,43
|-2,72
|18,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,00
|-2,11
|130,50
|Aygaz
|25,86
|-1,37
|82,29
|Bagfaş
|16,73
|9,99
|133,66
|Bak Ambalaj
|19,77
|-4,86
|-0,03
|Balatacılar Balatacılık
|8,80
|-2,00
|6,80
|Bantaş Ambalaj
|3,35
|-4,56
|7,14
|Banvit
|78,50
|-1,26
|50,96
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,45
|-1,39
|Baştaş Başkent Çimento
|11,81
|-7,37
|-32,01
|Batı Çimento
|17,00
|-1,28
|260,93
|Batısöke Çimento
|2,40
|-2,44
|-1,64
|Bayrak Taban Sanayi
|7,33
|-2,66
|-30,91
|Bera Holding
|11,35
|-3,65
|-44,03
|Berkosan Yalıtım
|8,31
|-4,15
|-6,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,96
|-4,25
|22,77
|Beyaz Filo
|9,87
|-3,99
|-2,08
|Bilici Yatırım
|16,37
|-3,65
|195,84
|Bim Mağazalar
|83,40
|3,93
|20,61
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,50
|-3,42
|Birko Mensucat
|1,06
|0,00
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|9,39
|-2,19
|Birlik Mensucat
|2,00
|-4,31
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|14,50
|-3,91
|-3,17
|BMS Çelik Hasır
|9,23
|0,00
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,43
|-3,06
|Borusan Mannesmann
|28,94
|-3,79
|4,10
|Borusan Yat. Paz.
|399,00
|-3,46
|-12,17
|Bosch Fren Sistemleri
|1.270,00
|-0,78
|3,28
|Bossa
|39,52
|2,54
|121,40
|Brisa
|32,78
|-2,96
|69,29
|Burçelik
|32,14
|8,07
|52,90
|Burçelik Vana
|26,90
|2,05
|-45,83
|Bursa Çimento
|4,65
|-1,06
|-6,58
|Carrefoursa
|42,80
|-4,42
|-40,39
|Casa Emtia Petrol
|130,50
|-8,74
|23,11
|Ceo Event Medya
|14,96
|10,00
|132,66
|Coca Cola İçecek
|99,00
|-0,90
|55,89
|Cosmos Yat. Holding
|9,14
|-0,11
|13,40
|Credıtwest Faktorıng
|3,58
|1,13
|-39,01
|Çan2 Termik
|12,54
|-1,80
|Çelebi
|214,60
|-0,19
|17,57
|Çelik Halat
|8,55
|-2,17
|-6,02
|Çemaş Döküm
|1,24
|-2,36
|-27,17
|Çemtaş
|18,70
|0,48
|19,02
|Çimbeton
|243,80
|-3,64
|-17,77
|Çimentaş
|30,60
|0,99
|-15,38
|Çimsa
|38,00
|-2,16
|113,48
|Çuhadaroğlu Metal
|11,04
|1,38
|45,12
|Dagi Giyim
|2,80
|-3,78
|-17,80
|Dagi Yatırım Holding
|11,47
|-1,80
|-11,09
|Dardanel
|2,82
|-3,75
|-47,04
|Datagate Bilgisayar
|12,79
|-4,84
|-20,61
|Demısaş Döküm
|9,99
|1,63
|54,27
|Denge Holding
|1,31
|1,55
|-56,87
|Deniz GMYO
|1,83
|-1,08
|-0,65
|Derimod
|7,87
|-1,50
|-19,20
|Derlüks Yatırım Holding
|4,95
|-4,07
|-43,88
|Desa Deri
|8,60
|-1,94
|-11,70
|Despec Bilgisayar
|10,35
|-5,39
|-20,75
|Deva Holding
|32,70
|-0,97
|35,92
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,80
|-1,00
|28,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,88
|-1,77
|4,02
|Ditaş Doğan
|25,80
|-3,01
|98,37
|DO-CO
|1.237,90
|1,05
|96,49
|Doğan Burda
|150,20
|9,96
|569,34
|Doğan Holding
|3,55
|-3,27
|18,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|-4,45
|1,33
|Doğu Aras Enerji
|92,70
|-2,98
|Doğusan
|3,85
|10,00
|6,03
|Doğuş GMYO
|10,27
|-3,39
|25,70
|Doğuş Otomotiv
|48,54
|-3,31
|87,24
|Döktaş Dökümcülük
|34,14
|0,06
|11,50
|Duran Doğan Basım
|18,38
|-3,67
|75,21
|Dyo Boya
|10,32
|-4,53
|-8,24
|Eczacıbaşı İlaç
|7,74
|-1,15
|7,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,40
|-3,02
|90,94
|E-Data Teknoloji
|19,15
|3,12
|Edip Gayrimenkul
|3,26
|-2,98
|-1,81
|Ege Endüstri
|2.140,00
|6,41
|28,54
|Ege Gübre
|270,90
|-1,17
|88,84
|Ege Profil
|34,52
|-5,48
|-8,30
|Ege Seramik
|16,53
|-2,71
|71,07
|Egeplast
|26,28
|9,96
|-21,08
|Ekiz Kimya
|7,42
|-0,93
|4,07
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,32
|-0,15
|Emek Elektrik
|2,90
|-4,61
|1,57
|Eminiş Ambalaj
|19,95
|-0,20
|-45,85
|Emlak Konut GMYO
|2,61
|-2,97
|23,43
|Enerjisa Enerji
|14,60
|-3,12
|26,62
|Enka İnşaat
|17,40
|3,08
|147,10
|Erbosan
|136,20
|-4,49
|235,84
|Ereğli Demir Çelik
|30,96
|2,72
|135,68
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,27
|-1,21
|Ersu Gıda
|5,30
|-3,11
|7,29
|Escar Turizm Taşımacılık
|36,50
|6,04
|Escort Teknoloji
|6,02
|-3,22
|-8,37
|Esenboğa Elektrik
|30,58
|-3,23
|60,73
|Etiler Gıda
|5,42
|-2,17
|36,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,98
|9,94
|4,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,78
|-0,26
|6,83
|Euro Yat. Ort.
|3,60
|1,98
|-18,94
|Euro Yatırım Holding
|2,61
|9,66
|-8,10
|Europap Tezol Kağıt
|15,89
|-3,17
|Fade Gıda
|7,75
|0,39
|48,99
|Fenerbahçe Futbol
|30,88
|-2,77
|4,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,84
|-3,07
|-3,66
|F-M İzmit Piston
|135,40
|-4,18
|10,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,12
|9,96
|16,04
|Ford Otosan
|281,60
|-0,25
|134,48
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|-7,46
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|3,79
|-3,56
|46,33
|Galata Wind Enerji
|5,36
|-0,37
|Galatasaray Sportif
|3,66
|-3,68
|-9,63
|Garanti Bankası
|11,99
|-1,40
|18,12
|Garanti Faktoring
|17,40
|5,39
|56,33
|Garanti Yat. Ort.
|2,56
|-1,16
|-20,40
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,91
|-3,89
|33,48
|Gediz Ambalaj
|18,76
|-4,48
|40,00
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,95
|-2,85
|Gen İlaç
|14,10
|4,83
|Gentaş
|3,75
|-1,57
|-16,91
|Gersan Elektrik
|5,45
|-4,05
|-11,24
|Gimat Mağazacılık
|2,19
|-3,52
|Girişim Elektrik Sanayi
|19,25
|-3,65
|Global Men. Değ.
|6,46
|0,16
|7,49
|Global Yat. Holding
|2,37
|-0,84
|-32,54
|Good-Year
|10,03
|-1,18
|25,87
|Göltaş Çimento
|46,60
|-3,52
|13,54
|Gözde Girişim
|9,35
|-4,49
|17,17
|GSD Denizcilik
|3,90
|-3,70
|60,15
|GSD Holding
|3,58
|-4,02
|42,63
|Gübre Fabrik.
|92,40
|5,60
|7,38
|Güler Yat. Holding
|2,80
|-3,45
|-19,14
|Halk GMYO
|2,71
|-3,21
|-11,09
|Hatay Tekstil
|18,84
|-4,32
|38,17
|Hedef Girişim
|2,82
|-3,75
|11,69
|Hedef Holding
|6,84
|5,07
|Hektaş
|14,58
|-3,19
|172,92
|HUB Girişim
|10,06
|-3,08
|-44,73
|Hürriyet Gzt.
|2,09
|-1,42
|-0,48
|ICBC Turkey Bank
|6,06
|-3,50
|-6,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,16
|2,55
|138,93
|İdealist GMYO
|2,01
|-1,95
|-15,30
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|-1,94
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|-1,08
|-26,40
|İhlas Gazetecilik
|0,79
|-2,47
|-67,93
|İhlas Haber Ajansı
|8,37
|-5,42
|İhlas Holding
|0,61
|-3,17
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|-2,63
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|8,29
|0,12
|78,43
|Info Yatırım
|5,97
|1,02
|27,82
|İntema
|93,95
|8,61
|135,46
|Inveo Yatırım Holding
|31,78
|2,65
|119,59
|İpek Doğal Enerji
|16,86
|-2,32
|28,90
|İskenderun Demir Çelik
|23,32
|0,52
|174,89
(Sürecek)
Kaynak: AA
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