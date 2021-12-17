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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

17.12.2021 19:07
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,64-8,12-40,05
Acıpayam Selüloz18,35-9,967,76
Adel Kalemcilik27,32-9,89-18,18
Adese Gayrimenkul0,74-7,50-69,44
Afyon Çimento3,73-8,35-27,01
AGESA Hayat Emeklilik22,181,5629,44
Ak Enerji1,78-9,64-19,46
Akbank7,40-9,989,50
Akçansa20,46-6,4927,06
Akdeniz Yatırım Hold.1,76-8,33-26,76
Akfen GMYO5,33-0,93194,88
Akın Tekstil42,18-9,3732,81
Akiş GMYO1,71-8,06-38,76
Akmerkez GMYO47,70-10,00-22,01
Aksa34,82-7,83152,05
Aksa Enerji9,60-7,69158,06
Aksigorta9,00-2,178,31
Aksu Enerji24,72-4,56227,54
Alarko Carrıer303,90-9,93-16,07
Alarko GMYO31,32-6,2323,65
Alarko Holding11,32-5,8232,84
Albaraka Türk1,87-9,66-3,61
Alcatel Lucent Teletaş24,92-8,78-15,98
Alkim Kağıt17,19-10,0032,81
Alkim Kimya19,77-9,3140,34
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,34-2,19-8,59
Altınyunus Çeşme60,10-8,9420,30
Anadolu Efes35,122,5164,41
Anadolu Grubu Holding40,54-9,9955,18
Anadolu Hayat Emek.12,25-5,4152,45
Anadolu Isuzu25,48-4,9341,56
Anadolu Sigorta6,54-3,40-9,42
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji28,10-2,90

Anel Elektrik2,25-9,64-16,16
Arçelik49,56-9,9774,15
ARD Bilişim Teknolojileri7,45-9,9210,33
Arena Bilgisayar12,82-8,7517,59
Armada Bilgisayar62,05-5,9826,43
Arsan Tekstil5,60-9,9740,49
Arzum Ev Aletleri16,10-5,74-33,37
Aselsan24,62-9,9536,19
Ata GMYO3,64-5,45-33,94
Atakule GMYO2,73-9,9016,61
Atlantis Yatırım Holding8,00-4,1943,88
Atlas Yat. Ort.1,26-5,26-26,83
ATP Bilgisayar58,20-5,13

Avrasya GMYO2,27-9,92-13,34
Avrasya Petrol ve Tur.2,18-8,02-31,88
Avrupa Yatırım Holding6,05-9,570,83
Aydem Enerji6,39-6,58

Ayen Enerji6,05-8,0511,83
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,50-9,96108,34
Aygaz24,80-6,6374,82
Bagfaş19,304,89169,55
Bak Ambalaj18,60-9,18-5,95
Balatacılar Balatacılık8,851,727,40
Bantaş Ambalaj3,09-9,91-1,17
Banvit83,753,5261,06
Başkent Doğalgaz GMYO12,30-9,96

Baştaş Başkent Çimento10,98-10,00-36,79
Batı Çimento15,19-9,69222,51
Batısöke Çimento2,21-9,80-9,43
Bayrak Taban Sanayi6,79-7,49-36,00
Bera Holding10,34-9,93-49,01
Berkosan Yalıtım8,14-6,44-8,74
Beşiktaş Futbol Yat.4,52-8,8711,88
Beyaz Filo9,01-9,90-10,61
Bilici Yatırım14,77-9,99166,93
Bim Mağazalar77,25-9,1711,72
Biotrend Çevre ve Enerji5,89-9,94

Birko Mensucat1,00-4,76-9,91
Birleşim Mühendislik8,61-9,84

Birlik Mensucat2,00-2,44-42,20
Bizim Mağazaları13,32-9,51-11,05
BMS Çelik Hasır8,55-10,00

Boğaziçi Beton Sanayi4,37-2,24

Borusan Mannesmann27,50-9,30-1,08
Borusan Yat. Paz.367,30-10,00-19,15
Bosch Fren Sistemleri1.140,00-9,85-7,29
Bossa39,12-9,99119,16
Brisa31,10-9,9660,61
Burçelik37,004,7076,02
Burçelik Vana25,54-8,46-48,57
Bursa Çimento4,34-9,96-12,81
Carrefoursa40,42-8,14-43,70
Casa Emtia Petrol126,00-10,0018,87
Ceo Event Medya13,49-9,95109,80
Coca Cola İçecek106,80-1,2968,17
Cosmos Yat. Holding9,00-1,5311,66
Credıtwest Faktorıng3,25-8,71-44,63
Çan2 Termik11,35-9,99

Çelebi202,50-8,7410,94
Çelik Halat8,20-7,76-9,87
Çemaş Döküm1,21-9,02-28,93
Çemtaş18,30-8,0416,48
Çimbeton227,90-8,84-23,14
Çimentaş29,34-5,35-18,86
Çimsa35,10-9,9197,19
Çuhadaroğlu Metal10,12-7,1633,03
Dagi Giyim2,63-8,04-22,79
Dagi Yatırım Holding10,80-8,24-16,28
Dardanel3,013,79-43,47
Datagate Bilgisayar11,93-9,35-25,95
Demısaş Döküm9,01-9,9939,14
Denge Holding1,41-2,08-53,58
Deniz GMYO2,029,789,66
Derimod7,58-5,01-22,18
Derlüks Yatırım Holding4,63-9,92-47,51
Desa Deri8,50-2,52-12,73
Despec Bilgisayar9,69-9,94-25,80
Deva Holding33,460,3039,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,38-9,9614,90
Diriteks Diriliş Tekstil3,750,000,54
Ditaş Doğan25,80-6,0598,37
DO-CO1.319,000,09109,37
Doğan Burda121,70-9,99442,34
Doğan Holding3,38-9,6312,74
Doğtaş Kelebek Mobilya2,16-10,00-7,25
Doğu Aras Enerji86,90-6,31

Doğusan4,659,9328,06
Doğuş GMYO9,41-9,6115,18
Doğuş Otomotiv46,32-7,4578,68
Döktaş Dökümcülük35,900,5017,24
Duran Doğan Basım17,80-7,2969,69
Dyo Boya9,53-9,32-15,27
Eczacıbaşı İlaç7,40-8,642,75
Eczacıbaşı Yatırım50,85-10,0088,90
E-Data Teknoloji16,97-9,97

Edip Gayrimenkul3,10-8,01-6,63
Ege Endüstri1.915,10-10,0015,03
Ege Gübre248,50-9,5473,22
Ege Profil32,28-9,22-14,25
Ege Seramik15,80-9,6663,52
Egeplast26,18-3,75-21,38
Ekiz Kimya7,00-1,82-1,82
Elite Naturel Organik Gıda25,22-4,18

Emek Elektrik2,70-10,00-5,44
Eminiş Ambalaj17,55-10,00-52,36
Emlak Konut GMYO2,50-9,7518,22
Enerjisa Enerji14,16-5,3522,81
Enka İnşaat17,92-1,75154,48
Erbosan127,00-9,99213,16
Ereğli Demir Çelik30,90-8,04135,22
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,06-6,71

Ersu Gıda5,23-4,915,87
Escar Turizm Taşımacılık34,22-8,75

Escort Teknoloji5,64-9,76-14,16
Esenboğa Elektrik28,90-8,5451,90
Etiler Gıda5,55-1,7739,45
Euro Kapital Yat. Ort.3,85-7,890,80
Euro Trend Yat. Ort.3,53-9,95-0,23
Euro Yat. Ort.3,36-6,41-24,35
Euro Yatırım Holding2,42-9,70-14,79
Europap Tezol Kağıt14,60-9,15

Fade Gıda7,10-8,9736,49
Fenerbahçe Futbol30,20-4,072,17
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,58-9,79-12,48
F-M İzmit Piston125,20-9,932,12
Fonet Bilgi Teknolojileri13,66-5,794,83
Ford Otosan269,60-9,98124,49
Formet Metal ve Cam1,15-9,45-53,12
Frigo Pak Gıda3,51-10,0035,52
Galata Wind Enerji5,68-2,41

Galatasaray Sportif3,56-4,30-12,10
Garanti Bankası11,63-6,2914,57
Garanti Faktoring16,65-10,0049,60
Garanti Yat. Ort.2,52-1,56-21,64
Gedik Y. Men. Değ.7,48-9,9926,22
Gediz Ambalaj17,39-9,7129,78
Gelecek Varlık Yönetimi11,90-9,78

Gen İlaç13,94-2,59

Gentaş3,57-7,03-20,90
Gersan Elektrik5,25-6,42-14,50
Gimat Mağazacılık2,12-6,61

Girişim Elektrik Sanayi17,73-9,95

Global Men. Değ.6,05-9,970,67
Global Yat. Holding2,21-9,80-37,09
Good-Year11,564,8145,08
Göltaş Çimento43,16-9,975,15
Gözde Girişim8,96-9,9512,28
GSD Denizcilik3,80-6,1756,05
GSD Holding3,40-9,0935,46
Gübre Fabrik.86,05-9,990,00
Güler Yat. Holding2,58-9,47-25,49
Halk GMYO2,51-9,71-17,65
Hatay Tekstil17,45-9,7727,98
Hedef Girişim2,61-10,003,37
Hedef Holding5,55-9,90

Hektaş13,96-8,82161,31
HUB Girişim9,22-9,07-49,34
Hürriyet Gzt.1,93-9,39-8,10
ICBC Turkey Bank5,85-6,25-10,00
İdeal Finansal Teknolojiler29,00-9,38115,45
İdealist GMYO1,90-7,32-19,93
İhlas Ev Aletleri1,00-9,91-46,32
İhlas Gayrimenkul0,86-9,47-31,20
İhlas Gazetecilik0,77-9,41-68,74
İhlas Haber Ajansı7,85-6,66

İhlas Holding0,60-6,25-46,56
İhlas Yayın Holding0,71-7,79-37,72
İndeks Bilgisayar8,15-7,7075,42
Info Yatırım5,85-3,3125,25
İntema93,00-9,97133,08
Inveo Yatırım Holding28,96-9,95100,11
İpek Doğal Enerji15,85-9,0121,18
İskenderun Demir Çelik24,20-5,62185,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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