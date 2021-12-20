Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,60
|-0,86
|-40,57
|Acıpayam Selüloz
|18,00
|-1,91
|5,71
|Adel Kalemcilik
|25,84
|-5,42
|-22,61
|Adese Gayrimenkul
|0,75
|1,35
|-69,03
|Afyon Çimento
|3,56
|-4,56
|-30,33
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,97
|-9,96
|16,54
|Ak Enerji
|1,73
|-2,81
|-21,72
|Akbank
|7,33
|-0,95
|8,46
|Akçansa
|20,54
|0,39
|27,56
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|1,14
|-25,93
|Akfen GMYO
|5,86
|9,94
|224,21
|Akın Tekstil
|39,38
|-6,64
|23,99
|Akiş GMYO
|1,65
|-3,51
|-40,91
|Akmerkez GMYO
|44,36
|-7,00
|-27,48
|Aksa
|37,72
|8,33
|173,04
|Aksa Enerji
|9,94
|3,54
|167,20
|Aksigorta
|9,30
|3,33
|11,93
|Aksu Enerji
|23,70
|-4,13
|214,02
|Alarko Carrıer
|290,20
|-4,51
|-19,85
|Alarko GMYO
|31,72
|1,28
|25,22
|Alarko Holding
|11,52
|1,77
|35,19
|Albaraka Türk
|1,78
|-4,81
|-8,25
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,50
|-1,69
|-17,40
|Alkim Kağıt
|16,39
|-4,65
|26,63
|Alkim Kimya
|19,01
|-3,84
|34,95
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,31
|-2,24
|-10,63
|Altınyunus Çeşme
|63,15
|5,07
|26,40
|Anadolu Efes
|34,96
|-0,46
|63,66
|Anadolu Grubu Holding
|40,30
|-0,59
|54,26
|Anadolu Hayat Emek.
|11,38
|-7,10
|41,62
|Anadolu Isuzu
|28,02
|9,97
|55,67
|Anadolu Sigorta
|6,39
|-2,29
|-11,50
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|30,90
|9,96
|Anel Elektrik
|2,12
|-5,78
|-21,00
|Arçelik
|53,50
|7,95
|87,99
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,01
|-5,91
|3,81
|Arena Bilgisayar
|12,99
|1,33
|19,15
|Armada Bilgisayar
|56,75
|-8,54
|15,63
|Arsan Tekstil
|5,34
|-4,64
|33,97
|Arzum Ev Aletleri
|15,63
|-2,92
|-35,32
|Aselsan
|24,20
|-1,71
|33,86
|Ata GMYO
|3,55
|-2,47
|-35,57
|Atakule GMYO
|2,63
|-3,66
|12,34
|Atlantis Yatırım Holding
|8,00
|0,00
|43,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,21
|-3,97
|-29,74
|ATP Bilgisayar
|53,00
|-8,93
|Avrasya GMYO
|2,13
|-6,17
|-18,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,12
|-2,75
|-33,75
|Avrupa Yatırım Holding
|5,83
|-3,64
|-2,83
|Aydem Enerji
|6,14
|-3,91
|Ayen Enerji
|5,83
|-3,64
|7,76
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,40
|3,83
|116,32
|Aygaz
|23,64
|-4,68
|66,64
|Bagfaş
|19,13
|-0,88
|167,17
|Bak Ambalaj
|18,21
|-2,10
|-7,92
|Balatacılar Balatacılık
|8,51
|-3,84
|3,28
|Bantaş Ambalaj
|3,10
|0,32
|-0,85
|Banvit
|83,75
|0,00
|61,06
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,46
|-6,83
|Baştaş Başkent Çimento
|10,22
|-6,92
|-41,16
|Batı Çimento
|14,60
|-3,88
|209,98
|Batısöke Çimento
|2,13
|-3,62
|-12,70
|Bayrak Taban Sanayi
|6,52
|-3,98
|-38,55
|Bera Holding
|10,01
|-3,19
|-50,64
|Berkosan Yalıtım
|7,80
|-4,18
|-12,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,34
|-3,98
|7,43
|Beyaz Filo
|8,62
|-4,33
|-14,48
|Bilici Yatırım
|14,01
|-5,15
|153,19
|Bim Mağazalar
|71,65
|-7,25
|3,62
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,56
|-5,60
|Birko Mensucat
|0,99
|-1,00
|-10,81
|Birleşim Mühendislik
|7,99
|-7,20
|Birlik Mensucat
|1,99
|-0,50
|-42,49
|Bizim Mağazaları
|12,66
|-4,95
|-15,45
|BMS Çelik Hasır
|8,97
|4,91
|Boğaziçi Beton Sanayi
|3,98
|-8,92
|Borusan Mannesmann
|26,30
|-4,36
|-5,40
|Borusan Yat. Paz.
|350,00
|-4,71
|-22,95
|Bosch Fren Sistemleri
|1.095,00
|-3,95
|-10,95
|Bossa
|37,68
|-3,68
|111,09
|Brisa
|29,94
|-3,73
|54,62
|Burçelik
|40,28
|8,86
|91,63
|Burçelik Vana
|26,30
|2,98
|-47,04
|Bursa Çimento
|4,11
|-5,30
|-17,43
|Carrefoursa
|39,26
|-2,87
|-45,32
|Casa Emtia Petrol
|121,00
|-3,97
|14,15
|Ceo Event Medya
|12,15
|-9,93
|88,96
|Coca Cola İçecek
|101,50
|-4,96
|59,82
|Cosmos Yat. Holding
|8,75
|-2,78
|8,56
|Credıtwest Faktorıng
|3,09
|-4,92
|-47,36
|Çan2 Termik
|10,58
|-6,78
|Çelebi
|201,70
|-0,40
|10,51
|Çelik Halat
|7,90
|-3,66
|-13,16
|Çemaş Döküm
|1,18
|-2,48
|-30,69
|Çemtaş
|18,78
|2,62
|19,53
|Çimbeton
|229,70
|0,79
|-22,53
|Çimentaş
|27,50
|-6,27
|-23,95
|Çimsa
|33,98
|-3,19
|90,90
|Çuhadaroğlu Metal
|9,47
|-6,42
|24,49
|Dagi Giyim
|2,53
|-3,80
|-25,73
|Dagi Yatırım Holding
|10,36
|-4,07
|-19,69
|Dardanel
|2,94
|-2,33
|-44,79
|Datagate Bilgisayar
|12,55
|5,20
|-22,10
|Demısaş Döküm
|8,59
|-4,66
|32,65
|Denge Holding
|1,30
|-7,80
|-57,20
|Deniz GMYO
|2,22
|9,90
|20,52
|Derimod
|7,20
|-5,01
|-26,08
|Derlüks Yatırım Holding
|4,62
|-0,22
|-47,62
|Desa Deri
|8,10
|-4,71
|-16,84
|Despec Bilgisayar
|9,22
|-4,85
|-29,40
|Deva Holding
|34,24
|2,33
|42,32
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,70
|-5,49
|8,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,40
|-9,33
|-8,85
|Ditaş Doğan
|23,60
|-8,53
|81,46
|DO-CO
|1.409,00
|6,82
|123,65
|Doğan Burda
|109,60
|-9,94
|388,41
|Doğan Holding
|3,42
|1,18
|14,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,04
|-5,56
|-12,41
|Doğu Aras Enerji
|80,00
|-7,94
|Doğusan
|4,28
|-7,96
|17,87
|Doğuş GMYO
|9,41
|0,00
|15,18
|Doğuş Otomotiv
|45,32
|-2,16
|74,82
|Döktaş Dökümcülük
|33,90
|-5,57
|10,71
|Duran Doğan Basım
|17,89
|0,51
|70,54
|Dyo Boya
|9,24
|-3,04
|-17,85
|Eczacıbaşı İlaç
|7,27
|-1,76
|0,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,64
|-2,38
|84,40
|E-Data Teknoloji
|16,20
|-4,54
|Edip Gayrimenkul
|2,89
|-6,77
|-12,95
|Ege Endüstri
|1.841,00
|-3,87
|10,58
|Ege Gübre
|242,00
|-2,62
|68,69
|Ege Profil
|31,62
|-2,04
|-16,01
|Ege Seramik
|15,59
|-1,33
|61,35
|Egeplast
|25,14
|-3,97
|-24,50
|Ekiz Kimya
|6,69
|-4,43
|-6,17
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,00
|-0,87
|Emek Elektrik
|2,53
|-6,30
|-11,39
|Eminiş Ambalaj
|18,00
|2,56
|-51,14
|Emlak Konut GMYO
|2,34
|-6,40
|10,66
|Enerjisa Enerji
|13,62
|-3,81
|18,12
|Enka İnşaat
|18,00
|0,45
|155,62
|Erbosan
|118,70
|-6,54
|192,69
|Ereğli Demir Çelik
|31,38
|1,55
|138,88
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,11
|1,63
|Ersu Gıda
|5,47
|4,59
|10,73
|Escar Turizm Taşımacılık
|32,66
|-4,56
|Escort Teknoloji
|5,47
|-3,01
|-16,74
|Esenboğa Elektrik
|27,98
|-3,18
|47,06
|Etiler Gıda
|5,76
|3,78
|44,72
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,74
|-2,86
|-2,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,78
|7,08
|6,83
|Euro Yat. Ort.
|3,10
|-7,74
|-30,20
|Euro Yatırım Holding
|2,20
|-9,09
|-22,54
|Europap Tezol Kağıt
|15,03
|2,95
|Fade Gıda
|6,95
|-2,11
|33,61
|Fenerbahçe Futbol
|27,90
|-7,62
|-5,62
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,38
|-7,75
|-19,27
|F-M İzmit Piston
|120,00
|-4,15
|-2,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,73
|0,51
|5,37
|Ford Otosan
|279,50
|3,67
|132,73
|Formet Metal ve Cam
|1,11
|-3,48
|-54,75
|Frigo Pak Gıda
|3,60
|2,56
|38,99
|Galata Wind Enerji
|5,76
|1,41
|Galatasaray Sportif
|3,36
|-5,62
|-17,04
|Garanti Bankası
|11,58
|-0,43
|14,08
|Garanti Faktoring
|14,99
|-9,97
|34,68
|Garanti Yat. Ort.
|2,65
|5,16
|-17,60
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,14
|-4,55
|20,48
|Gediz Ambalaj
|17,34
|-0,29
|29,40
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,07
|-6,97
|Gen İlaç
|15,00
|7,60
|Gentaş
|3,43
|-3,92
|-24,00
|Gersan Elektrik
|4,86
|-7,43
|-20,85
|Gimat Mağazacılık
|2,06
|-2,83
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,82
|-5,13
|Global Men. Değ.
|5,73
|-5,29
|-4,66
|Global Yat. Holding
|2,11
|-4,52
|-39,94
|Good-Year
|10,60
|-8,30
|33,03
|Göltaş Çimento
|40,32
|-6,58
|-1,76
|Gözde Girişim
|8,60
|-4,02
|7,77
|GSD Denizcilik
|3,95
|3,95
|62,21
|GSD Holding
|3,70
|8,82
|47,41
|Gübre Fabrik.
|80,40
|-6,57
|-6,57
|Güler Yat. Holding
|2,67
|3,49
|-22,89
|Halk GMYO
|2,35
|-6,37
|-22,90
|Hatay Tekstil
|16,58
|-4,99
|21,59
|Hedef Girişim
|2,58
|-1,15
|2,19
|Hedef Holding
|5,07
|-8,65
|Hektaş
|13,73
|-1,65
|157,00
|HUB Girişim
|9,23
|0,11
|-49,29
|Hürriyet Gzt.
|1,87
|-3,11
|-10,95
|ICBC Turkey Bank
|5,59
|-4,44
|-14,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|27,14
|-6,41
|101,63
|İdealist GMYO
|1,83
|-3,68
|-22,88
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|-2,00
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-4,65
|-34,40
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|-2,60
|-69,56
|İhlas Haber Ajansı
|8,16
|3,95
|İhlas Holding
|0,58
|-3,33
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|-1,41
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|8,15
|0,00
|75,42
|Info Yatırım
|5,68
|-2,91
|21,61
|İntema
|83,70
|-10,00
|109,77
|Inveo Yatırım Holding
|27,80
|-4,01
|92,09
|İpek Doğal Enerji
|15,49
|-2,27
|18,43
|İskenderun Demir Çelik
|25,32
|4,63
|198,47
(Sürecek)
Kaynak: AA
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