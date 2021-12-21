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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

21.12.2021 18:54
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,671,52-39,66
Acıpayam Selüloz17,63-2,063,54
Adel Kalemcilik26,080,93-21,89
Adese Gayrimenkul0,761,33-68,61
Afyon Çimento3,53-0,84-30,92
AGESA Hayat Emeklilik20,502,6519,63
Ak Enerji1,730,00-21,72
Akbank7,25-1,097,28
Akçansa20,26-1,3625,82
Akdeniz Yatırım Hold.1,75-1,69-27,18
Akfen GMYO6,449,90256,30
Akın Tekstil38,36-2,5920,78
Akiş GMYO1,660,61-40,55
Akmerkez GMYO43,76-1,35-28,46
Aksa33,96-9,97145,83
Aksa Enerji8,95-9,96140,59
Aksigorta9,25-0,5411,32
Aksu Enerji23,820,51215,61
Alarko Carrıer296,802,27-18,03
Alarko GMYO28,56-9,9612,75
Alarko Holding11,10-3,6530,26
Albaraka Türk1,811,69-6,70
Alcatel Lucent Teletaş23,38-4,57-21,17
Alkim Kağıt15,47-5,6119,52
Alkim Kimya17,68-7,0025,51
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,29-1,53-12,00
Altınyunus Çeşme62,80-0,5525,70
Anadolu Efes31,48-9,9547,37
Anadolu Grubu Holding38,38-4,7646,91
Anadolu Hayat Emek.11,874,3147,72
Anadolu Isuzu28,602,0758,89
Anadolu Sigorta6,13-4,07-15,10
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji27,82-9,97

Anel Elektrik2,130,47-20,63
Arçelik48,16-9,9869,23
ARD Bilişim Teknolojileri7,283,857,81
Arena Bilgisayar11,91-8,319,24
Armada Bilgisayar59,504,8521,23
Arsan Tekstil5,00-6,3725,44
Arzum Ev Aletleri15,670,26-35,15
Aselsan21,78-10,0020,48
Ata GMYO3,724,79-32,49
Atakule GMYO2,61-0,7611,49
Atlantis Yatırım Holding8,101,2545,68
Atlas Yat. Ort.1,242,48-27,99
ATP Bilgisayar55,003,77

Avrasya GMYO2,349,86-10,67
Avrasya Petrol ve Tur.2,203,77-31,25
Avrupa Yatırım Holding5,82-0,17-3,00
Aydem Enerji6,04-1,63

Ayen Enerji6,419,9518,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,841,80120,22
Aygaz21,28-9,9850,00
Bagfaş17,22-9,98140,50
Bak Ambalaj18,12-0,49-8,38
Balatacılar Balatacılık8,550,473,76
Bantaş Ambalaj3,07-0,97-1,81
Banvit84,000,3061,54
Başkent Doğalgaz GMYO11,742,44

Baştaş Başkent Çimento10,886,46-37,36
Batı Çimento14,00-4,11197,24
Batısöke Çimento2,10-1,41-13,93
Bayrak Taban Sanayi6,631,69-37,51
Bera Holding9,81-2,00-51,63
Berkosan Yalıtım8,053,21-9,75
Beşiktaş Futbol Yat.4,350,237,67
Beyaz Filo8,45-1,97-16,16
Bilici Yatırım14,372,57159,70
Bim Mağazalar65,40-8,72-5,42
Biotrend Çevre ve Enerji5,40-2,88

Birko Mensucat1,056,06-5,41
Birleşim Mühendislik7,83-2,00

Birlik Mensucat1,97-1,01-43,06
Bizim Mağazaları12,831,34-14,32
BMS Çelik Hasır8,79-2,01

Boğaziçi Beton Sanayi4,226,03

Borusan Mannesmann25,52-2,97-8,20
Borusan Yat. Paz.369,705,63-18,62
Bosch Fren Sistemleri1.100,000,46-10,55
Bossa38,983,45118,38
Brisa26,96-9,9539,23
Burçelik36,26-9,9872,50
Burçelik Vana25,06-4,71-49,54
Bursa Çimento3,74-9,00-24,86
Carrefoursa38,56-1,78-46,30
Casa Emtia Petrol119,40-1,3212,64
Ceo Event Medya12,603,7095,96
Coca Cola İçecek91,35-10,0043,84
Cosmos Yat. Holding8,750,008,56
Credıtwest Faktorıng3,05-1,29-48,04
Çan2 Termik10,38-1,89

Çelebi182,90-9,320,21
Çelik Halat8,031,65-11,74
Çemaş Döküm1,13-4,24-33,63
Çemtaş16,91-9,967,63
Çimbeton218,30-4,96-26,37
Çimentaş28,001,82-22,57
Çimsa33,10-2,5985,96
Çuhadaroğlu Metal9,21-2,7521,07
Dagi Giyim2,623,56-23,09
Dagi Yatırım Holding10,561,93-18,14
Dardanel2,79-5,10-47,61
Datagate Bilgisayar11,99-4,46-25,57
Demısaş Döküm8,640,5833,43
Denge Holding1,310,77-56,87
Deniz GMYO2,449,9132,46
Derimod7,9210,00-18,69
Derlüks Yatırım Holding4,59-0,65-47,96
Desa Deri8,272,10-15,09
Despec Bilgisayar8,91-3,36-31,78
Deva Holding30,82-9,9928,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,607,6916,94
Diriteks Diriliş Tekstil3,554,41-4,83
Ditaş Doğan24,343,1487,15
DO-CO1.268,10-10,00101,29
Doğan Burda98,65-9,99339,62
Doğan Holding3,08-9,942,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,050,49-11,98
Doğu Aras Enerji80,901,13

Doğusan4,11-3,9713,19
Doğuş GMYO9,743,5119,22
Doğuş Otomotiv43,16-4,7766,49
Döktaş Dökümcülük33,50-1,189,41
Duran Doğan Basım17,890,0070,54
Dyo Boya9,09-1,62-19,18
Eczacıbaşı İlaç6,90-5,09-4,19
Eczacıbaşı Yatırım49,50-0,2883,88
E-Data Teknoloji15,29-5,62

Edip Gayrimenkul2,86-1,04-13,86
Ege Endüstri1.722,00-6,463,43
Ege Gübre223,20-7,7755,59
Ege Profil31,20-1,33-17,12
Ege Seramik14,12-9,4346,13
Egeplast26,666,05-19,94
Ekiz Kimya6,700,15-6,03
Elite Naturel Organik Gıda25,502,00

Emek Elektrik2,550,79-10,69
Eminiş Ambalaj18,392,17-50,08
Emlak Konut GMYO2,18-6,843,09
Enerjisa Enerji12,35-9,327,11
Enka İnşaat16,20-10,00130,05
Erbosan115,80-2,44185,54
Ereğli Demir Çelik28,26-9,94115,13
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,09-0,64

Ersu Gıda5,44-0,5510,12
Escar Turizm Taşımacılık32,12-1,65

Escort Teknoloji5,26-3,84-19,94
Esenboğa Elektrik27,70-1,0045,59
Etiler Gıda6,309,3858,29
Euro Kapital Yat. Ort.3,73-0,27-2,34
Euro Trend Yat. Ort.3,892,919,94
Euro Yat. Ort.3,327,10-25,25
Euro Yatırım Holding2,15-2,27-24,30
Europap Tezol Kağıt15,02-0,07

Fade Gıda6,94-0,1433,42
Fenerbahçe Futbol29,626,160,20
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,35-1,26-20,28
F-M İzmit Piston117,80-1,83-3,91
Fonet Bilgi Teknolojileri12,96-5,61-0,54
Ford Otosan251,60-9,98109,50
Formet Metal ve Cam1,131,80-53,94
Frigo Pak Gıda3,46-3,8933,59
Galata Wind Enerji5,19-9,90

Galatasaray Sportif3,473,27-14,32
Garanti Bankası11,38-1,7312,11
Garanti Faktoring15,010,1334,86
Garanti Yat. Ort.2,63-0,75-18,22
Gedik Y. Men. Değ.7,04-1,4018,80
Gediz Ambalaj17,14-1,1527,91
Gelecek Varlık Yönetimi11,261,72

Gen İlaç13,78-8,13

Gentaş3,625,54-19,79
Gersan Elektrik4,82-0,82-21,50
Gimat Mağazacılık2,080,97

Girişim Elektrik Sanayi17,001,07

Global Men. Değ.5,66-1,22-5,82
Global Yat. Holding1,99-5,69-43,36
Good-Year9,54-10,0019,72
Göltaş Çimento40,02-0,74-2,50
Gözde Girişim7,95-7,56-0,38
GSD Denizcilik3,56-9,8746,19
GSD Holding3,33-10,0032,67
Gübre Fabrik.72,40-9,95-15,86
Güler Yat. Holding2,52-5,62-27,22
Halk GMYO2,350,00-22,90
Hatay Tekstil16,45-0,7820,64
Hedef Girişim2,52-2,33-0,19
Hedef Holding5,131,18

Hektaş12,36-9,98131,36
HUB Girişim9,290,65-48,96
Hürriyet Gzt.1,933,21-8,10
ICBC Turkey Bank5,610,36-13,69
İdeal Finansal Teknolojiler28,183,83109,36
İdealist GMYO1,903,83-19,93
İhlas Ev Aletleri0,980,00-47,40
İhlas Gayrimenkul0,81-1,22-35,20
İhlas Gazetecilik0,74-1,33-69,96
İhlas Haber Ajansı8,09-0,86

İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,700,00-38,60
İndeks Bilgisayar7,34-9,9457,98
Info Yatırım5,51-2,9917,97
İntema75,35-9,9888,85
Inveo Yatırım Holding27,30-1,8088,64
İpek Doğal Enerji13,95-9,946,65
İskenderun Demir Çelik22,80-9,95168,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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