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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

22.12.2021 18:46
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,56-2,36-41,09
Acıpayam Selüloz17,700,403,95
Adel Kalemcilik25,22-3,30-24,47
Adese Gayrimenkul0,760,00-68,61
Afyon Çimento3,44-2,55-32,68
AGESA Hayat Emeklilik19,68-4,0014,85
Ak Enerji1,740,58-21,27
Akbank7,594,6912,31
Akçansa19,57-3,4121,54
Akdeniz Yatırım Hold.1,74-0,57-27,60
Akfen GMYO6,36-1,24251,87
Akın Tekstil37,72-1,6718,77
Akiş GMYO1,691,81-39,48
Akmerkez GMYO44,561,83-27,15
Aksa32,22-5,12133,23
Aksa Enerji9,142,12145,70
Aksigorta9,20-0,5410,72
Aksu Enerji23,24-2,43207,93
Alarko Carrıer300,001,08-17,14
Alarko GMYO26,82-6,095,88
Alarko Holding11,200,9031,43
Albaraka Türk1,831,10-5,67
Alcatel Lucent Teletaş23,641,11-20,30
Alkim Kağıt15,09-2,4616,58
Alkim Kimya16,85-4,6919,62
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,300,78-11,32
Altınyunus Çeşme61,50-2,0723,10
Anadolu Efes28,34-9,9732,67
Anadolu Grubu Holding36,00-6,2037,80
Anadolu Hayat Emek.11,71-1,3545,73
Anadolu Isuzu29,503,1563,89
Anadolu Sigorta5,88-4,08-18,56
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji27,32-1,80

Anel Elektrik2,140,47-20,26
Arçelik47,00-2,4165,15
ARD Bilişim Teknolojileri7,20-1,106,63
Arena Bilgisayar12,000,7610,07
Armada Bilgisayar57,30-3,7016,75
Arsan Tekstil4,90-2,0022,93
Arzum Ev Aletleri15,60-0,45-35,44
Aselsan20,08-7,8111,07
Ata GMYO3,67-1,34-33,39
Atakule GMYO2,58-1,1510,20
Atlantis Yatırım Holding8,251,8548,38
Atlas Yat. Ort.1,326,45-23,35
ATP Bilgisayar54,25-1,36

Avrasya GMYO2,579,83-1,88
Avrasya Petrol ve Tur.2,315,00-27,81
Avrupa Yatırım Holding5,80-0,34-3,33
Aydem Enerji6,151,82

Ayen Enerji6,592,8121,81
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,402,25125,18
Aygaz20,60-3,2045,21
Bagfaş15,80-8,25120,67
Bak Ambalaj18,06-0,33-8,68
Balatacılar Balatacılık8,50-0,583,16
Bantaş Ambalaj3,04-0,98-2,77
Banvit83,80-0,2461,15
Başkent Doğalgaz GMYO11,47-2,30

Baştaş Başkent Çimento10,50-3,49-39,55
Batı Çimento14,402,86205,73
Batısöke Çimento2,110,48-13,52
Bayrak Taban Sanayi6,61-0,30-37,70
Bera Holding9,61-2,04-52,61
Berkosan Yalıtım8,191,74-8,18
Beşiktaş Futbol Yat.4,25-2,305,20
Beyaz Filo8,541,07-15,27
Bilici Yatırım14,00-2,57153,01
Bim Mağazalar65,950,84-4,62
Biotrend Çevre ve Enerji5,512,04

Birko Mensucat1,071,90-3,60
Birleşim Mühendislik7,931,28

Birlik Mensucat2,001,52-42,20
Bizim Mağazaları12,40-3,35-17,19
BMS Çelik Hasır8,60-2,16

Boğaziçi Beton Sanayi4,14-1,90

Borusan Mannesmann24,70-3,21-11,15
Borusan Yat. Paz.368,60-0,30-18,86
Bosch Fren Sistemleri1.049,10-4,63-14,69
Bossa39,902,36123,53
Brisa25,84-4,1533,45
Burçelik33,64-7,2360,04
Burçelik Vana23,96-4,39-51,75
Bursa Çimento3,60-3,74-27,68
Carrefoursa37,56-2,59-47,69
Casa Emtia Petrol121,301,5914,43
Ceo Event Medya12,33-2,1491,76
Coca Cola İçecek86,75-5,0436,60
Cosmos Yat. Holding8,891,6010,30
Credıtwest Faktorıng3,091,31-47,36
Çan2 Termik10,551,64

Çelebi176,00-3,77-3,57
Çelik Halat8,445,11-7,23
Çemaş Döküm1,151,77-32,46
Çemtaş15,79-6,620,50
Çimbeton212,50-2,66-28,33
Çimentaş29,906,79-17,31
Çimsa31,06-6,1674,49
Çuhadaroğlu Metal8,89-3,4716,86
Dagi Giyim2,60-0,76-23,67
Dagi Yatırım Holding10,53-0,28-18,37
Dardanel2,955,73-44,60
Datagate Bilgisayar11,35-5,34-29,55
Demısaş Döküm8,882,7837,13
Denge Holding1,353,05-55,55
Deniz GMYO2,606,5641,15
Derimod7,42-6,31-23,82
Derlüks Yatırım Holding4,46-2,83-49,43
Desa Deri7,98-3,51-18,07
Despec Bilgisayar9,011,12-31,01
Deva Holding28,22-8,4417,30
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,600,0016,94
Diriteks Diriliş Tekstil3,53-0,56-5,36
Ditaş Doğan26,769,94105,75
DO-CO1.141,30-10,0081,16
Doğan Burda88,80-9,98295,72
Doğan Holding2,78-9,74-7,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,050,00-11,98
Doğu Aras Enerji83,703,46

Doğusan4,10-0,2412,91
Doğuş GMYO10,002,6722,40
Doğuş Otomotiv42,14-2,3662,55
Döktaş Dökümcülük33,500,009,41
Duran Doğan Basım18,754,8178,74
Dyo Boya8,97-1,32-20,25
Eczacıbaşı İlaç6,77-1,88-6,00
Eczacıbaşı Yatırım49,48-0,0483,81
E-Data Teknoloji15,481,24

Edip Gayrimenkul2,870,35-13,55
Ege Endüstri1.685,20-2,141,22
Ege Gübre214,60-3,8549,59
Ege Profil30,00-3,85-20,31
Ege Seramik13,56-3,9740,34
Egeplast27,001,28-18,92
Ekiz Kimya6,781,19-4,91
Elite Naturel Organik Gıda25,22-1,10

Emek Elektrik2,47-3,14-13,49
Eminiş Ambalaj18,28-0,60-50,38
Emlak Konut GMYO2,13-2,290,73
Enerjisa Enerji12,10-2,024,94
Enka İnşaat14,58-10,00107,05
Erbosan118,402,25191,95
Ereğli Demir Çelik25,44-9,9893,66
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,131,29

Ersu Gıda5,28-2,946,88
Escar Turizm Taşımacılık31,62-1,56

Escort Teknoloji5,18-1,52-21,16
Esenboğa Elektrik27,22-1,7343,07
Etiler Gıda6,12-2,8653,77
Euro Kapital Yat. Ort.3,64-2,41-4,70
Euro Trend Yat. Ort.3,890,009,94
Euro Yat. Ort.3,24-2,41-27,05
Euro Yatırım Holding2,265,12-20,42
Europap Tezol Kağıt14,79-1,53

Fade Gıda6,92-0,2933,03
Fenerbahçe Futbol29,28-1,15-0,95
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,31-1,70-21,64
F-M İzmit Piston114,00-3,23-7,01
Fonet Bilgi Teknolojileri12,78-1,39-1,92
Ford Otosan226,50-9,9888,60
Formet Metal ve Cam1,12-0,88-54,35
Frigo Pak Gıda3,44-0,5832,81
Galata Wind Enerji5,312,31

Galatasaray Sportif3,34-3,75-17,53
Garanti Bankası11,884,3917,03
Garanti Faktoring13,75-8,3923,54
Garanti Yat. Ort.2,61-0,76-18,84
Gedik Y. Men. Değ.7,03-0,1418,63
Gediz Ambalaj16,58-3,2723,73
Gelecek Varlık Yönetimi11,15-0,98

Gen İlaç14,464,93

Gentaş3,620,00-19,79
Gersan Elektrik4,820,00-21,50
Gimat Mağazacılık2,132,40

Girişim Elektrik Sanayi16,80-1,18

Global Men. Değ.5,62-0,71-6,49
Global Yat. Holding1,98-0,50-43,64
Good-Year8,83-7,4410,81
Göltaş Çimento39,06-2,40-4,83
Gözde Girişim7,950,00-0,38
GSD Denizcilik3,27-8,1534,28
GSD Holding3,00-9,9119,52
Gübre Fabrik.69,00-4,70-19,81
Güler Yat. Holding2,540,79-26,65
Halk GMYO2,32-1,28-23,88
Hatay Tekstil15,86-3,5916,31
Hedef Girişim2,582,382,19
Hedef Holding5,649,94

Hektaş12,793,48139,41
HUB Girişim9,22-0,75-49,34
Hürriyet Gzt.1,86-3,63-11,43
ICBC Turkey Bank5,48-2,32-15,69
İdeal Finansal Teknolojiler27,90-0,99107,28
İdealist GMYO1,88-1,05-20,78
İhlas Ev Aletleri0,96-2,04-48,47
İhlas Gayrimenkul0,80-1,23-36,00
İhlas Gazetecilik0,73-1,35-70,37
İhlas Haber Ajansı8,535,44

İhlas Holding0,580,00-48,34
İhlas Yayın Holding0,69-1,43-39,47
İndeks Bilgisayar6,94-5,4549,38
Info Yatırım5,47-0,7317,12
İntema75,350,0088,85
Inveo Yatırım Holding26,80-1,8385,18
İpek Doğal Enerji12,98-6,95-0,76
İskenderun Demir Çelik20,52-10,00141,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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