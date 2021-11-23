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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

23.11.2021 18:52
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: İskenderun Demir Çelik18,947,13109,60İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.666,701,88-24,28İş Bankası (C)6,93-2,532,02İş Bankası (Kur.)385.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

İskenderun Demir Çelik18,947,13109,60
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.666,701,88-24,28
İş Bankası (C)6,93-2,532,02
İş Bankası (Kur.)385.000,00

1,32
İş Fin.Kir.3,32-2,35-13,99
İş Girişim8,23-1,67-56,57
İş GMYO2,37-2,07-6,69
İş Y. Men. Değ.19,14-0,8315,32
İş Yat. Ort.2,88-1,03-14,36
İşbir Holding39,10-6,90-27,16
İşbir Sentetik Dokuma10,900,18

Işık Plastik5,40-3,05

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-2,15-20,18
İttifak Holding1,39-4,79-37,67
İz Hayvancılık Tarım20,06-2,8111,44
İzmir Demir Çelik2,41-0,41-27,18
İzmir Fırça6,87-0,7223,56
Jantsa Jant Sanayi60,70-1,7846,45
Kafein Yazılım19,59-2,05-8,20
Kalekim Kimyevi Maddeler19,23-1,08

Kaplamin24,90-5,18-26,33
Kardemir (A)7,994,0434,29
Kardemir (B)7,964,0551,04
Kardemir (D)8,714,6950,69
Karel Elektronik9,750,5245,00
Karsan Otomotiv4,15-0,4827,69
Karsu Tekstil8,02-1,84-6,20
Kartal Yenilenebilir Enerji12,720,08

Kartonsan54,901,29-42,01
Katmerciler Ekipman1,460,00-15,72
Kent Gıda189,909,96-46,60
Kerevitaş Gıda4,902,73-25,53
Kervan Gıda12,910,5526,13
Kervansaray Yat. Holding0,61-4,69-51,59
Kiler GMYO2,19-3,52-12,75
Kızılbük GYO37,503,48

Klimasan Klima9,45-3,4712,00
Koç Holding28,040,5737,10
Konfrut Gıda4,13-0,48-2,25
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,00-2,64196,61
Konya Çimento924,60-2,45-18,18
Koray GMYO6,95-4,4056,18
Kordsa Teknik Tekstil33,567,98115,82
Koza Altın122,903,1927,09
Koza Madencilik19,314,3824,66
Körfez GMYO5,81-2,190,17
Kristal Kola1,31-2,96-57,12
Kron Telekomünikasyon34,64-1,53-5,97
Kuştur Kuşadası Turizm231,0010,0046,85
Kuyas Yatırım3,01-3,5330,87
Kütahya Porselen95,506,7089,30
Kütahya Şeker Fabrikası27,24-3,81

Lider Faktoring3,52-1,403,23
Link Bilgisayar26,80-2,90-15,18
Logo Yazılım43,66-0,9540,21
Lokman Hekim Sağlık11,96-0,1770,09
Lüks Kadife49,28-2,9071,62
Makina Takım3,21-3,02-5,87
Manas Enerji Yönetimi15,28-2,11

Margün Enerji8,61-1,94

Marka Yatırım Holding3,89-2,26-39,50
Marmaris Altınyunus177,00-1,8859,32
Marshall229,70-2,17-25,11
Martı GMYO0,92-3,16-63,97
Martı Otel1,78-1,66-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım22,76-1,81

Mavi Giyim74,80-3,3644,94
Mazhar Zorlu Holding31,20-3,76-0,89
Meditera Tıbbi Malzeme38,543,71

Mega Polietilen4,95-3,51-35,38
Menderes Tekstil2,11-3,21-31,72
Mercan Kimya10,01-9,98

Merit Turizm26,22-5,48153,10
Merko Gıda4,86-5,45-43,75
Metemtur Yatırım2,77-1,77-65,74
Metro Holding1,28-3,03-38,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,851,42-1,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,71-2,84-26,61
Mia Teknoloji19,119,95

Migros Ticaret42,00-1,08-1,87
Milpa3,87-3,25-15,87
Mistral GMYO4,611,32-1,41
MLP Sağlık31,726,0959,64
MMC San. ve Tic. Yat.5,450,5518,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,80-1,88-42,62
Mondi Tire Kutsan8,75-3,4215,13
Nasmed Egepol7,915,47

Naturel Enerji35,40-2,10-0,30
Naturelgaz7,28-1,89

Net Holding5,230,5852,48
Netaş Telekom.18,752,68-33,23
Niğbaş Niğde Beton7,430,00-85,71
Nuh Çimento41,92-0,99-12,72
Nurol GMYO10,05-1,6637,86
Odaş Elektrik1,59-3,05-45,61
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,580,22

Orge Enerji Elektrik6,48-0,3140,49
Orma Orman Mahsulleri26,004,0876,63
Osmanlı Menkul25,34-0,94-17,58
Ostim Endüstriyel Yat1,70-2,86-27,15
Otokar395,901,4130,11
Oyak Çimento7,35-0,27-16,29
Oyak Yat. Ort.6,99-1,271,27
Oyak Yatırım Menkul28,98-1,96

Oylum Sınai Yatırımlar8,29-4,3876,01
Özak GMYO6,024,3318,04
Özbal Çelik Boru19,152,30192,37
Özderici GMYO1,66-4,05-25,23
Özerden Plastik7,66-6,13-14,89
Pamel Elektrik60,80-0,90185,18
Panora GMYO7,360,8225,37
Papilon Savunma14,18-2,14-37,64
Park Elek.Madencilik5,60-1,064,28
Parsan34,640,9942,55
Pegasus95,401,4927,88
Peker GMYO1,04-0,95-55,54
Penguen Gıda4,09-3,08-19,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım226,909,99

Pera GMYO1,36-2,16-22,36
Pergamon Dış Ticaret23,10-0,4326,03
Petkim7,932,4559,24
Petrokent Turizm3.620,00-0,69299,38
Pınar Et ve Un20,380,89-6,87
Pınar Su3,69-0,27-9,21
Pınar Süt18,11-0,49-19,69
Plastikkart17,80-1,0024,96
Polisan Holding2,97-1,66-22,75
Politeknik Metal326,40-1,48-19,55
Prizma Press Matbaacılık3,79-1,56-30,84
QNB Finans Fin. Kir.63,150,00-49,60
QNB Finansbank34,98-0,06-50,28
QUA Granite Hayal Yapı11,62-1,36

Ral Yatırım Holding13,409,93201,80
Ray Sigorta10,30-0,87-33,33
Reysaş GMYO3,38-1,744,26
Reysaş Lojistik4,95-3,51-4,33
Rhea Girişim2,03-3,33-45,43
Rodrigo Tekstil13,00-2,91-5,18
Royal Halı2,94-1,01-14,53
RTA Laboratuvarları19,83-1,73-34,51
Sabancı Holding13,48-2,3922,26
Safkar Ege Soğutmacılık7,03-3,30-35,39
Sanel Mühendislik4,77-1,4539,47
Sanifoam Sünger34,006,38150,00
Sanko Pazarlama9,69-2,524,56
Saray Matbaacılık3,90-2,74-55,53
Sarkuysan17,191,4297,64
Sasa Polyester34,961,33133,31
Say Yenilenebilir Enerji22,02-3,67158,75
Sekuro Plastik17,80-2,8427,51
Selçuk Ecza Deposu10,361,27-22,87
Selçuk Gıda4,803,45-3,61
Selva Gıda Sanayi9,262,89

Senkron Güvenlik23,40-4,88-10,89
Serve Film Prodüksiyon12,99-3,20-18,81
Servet GMYO86,303,6010,08
Seyitler Kimya16,19-0,1820,25
Silverline Endüstri5,23-1,51-39,19
Sinpaş GMYO4,12-2,37-1,44
Smartiks Yazılım5,09-0,97-42,55
Sodaş Sodyum Sanayii23,20-3,09-11,91
Söktaş2,78-3,47-14,48
Sönmez Filament27,14-4,10-48,97
Sönmez Pamuklu8,24-2,94-44,16
Sumaş Suni Tahta86,05-9,8568,69
Şeker Fin. Kir.4,72-2,28-26,25
Şekerbank1,11-2,63-26,49
Şişe Cam11,956,6066,91
Şok Marketler Ticaret13,85-2,1210,98
T. Halk Bankası4,68-1,47-15,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,14-4,20-38,38
T.S.K.B.1,49-3,25-14,69
T.Tuborg19,909,5212,23
Taç Tarım Ürünleri24,66-6,94134,19
Tat Gıda11,720,601,37
TAV Havalimanları29,063,3436,43
Tek-Art Turizm1,30-0,76-35,64
Tekfen Holding18,273,2211,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,48-2,11-25,17
Temapol Polimer Plastik15,104,2131,30
Tetamat Gıda Yatırımları253,409,9817,15
TGS Dış Ticaret16,65-4,0331,00
Tofaş Oto. Fab.75,158,29143,12
Torunlar GMYO3,89-3,71-0,26
Trabzon Liman33,40-0,303,99
Trabzonspor Sportif8,86-3,06263,11
Trend GMYO6,48-1,22-48,45
TSKB GMYO2,61-2,97-45,92
Tuğçelik14,553,3480,07
Tukaş7,89-2,11-18,58
Turcas Petrol4,06-1,93-16,29
Tureks Turizm Taşımacılık15,40-2,22

Turkcell17,82-0,0619,47
Tümosan Motor ve Traktör16,99-1,7420,75
Tüpraş168,906,8356,39
Türk Hava Yolları18,726,1845,00
Türk İlaç Serum9,84-2,48

Türk Prysmian Kablo59,509,98393,27
Türk Telekom8,83-1,5611,78
Türk Traktör195,003,0114,46
Türker Proje Gayrimenkul132,00-1,0516,92
Türkiye Sigorta5,10-1,73-17,45
Ufuk Yatırım18,62-2,5138,96
Ulaşlar Turizm Yat.3,59-2,71-15,33
Ulusal Faktoring2,20-3,93

Ulusoy Elektrik54,750,466,62
Ulusoy Un Sanayi6,807,2633,63
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,66-1,78-29,06
Utopya Turizm17,35-0,29-55,28
Uzertaş Boya28,002,56-50,53
Ülker Bisküvi19,62-0,30-12,09
Ünlü Yatırım Holding5,66-3,08

Vakıf Fin. Kir.5,43-3,7259,33
Vakıf GMYO1,69-2,87-29,55
Vakıf Yat. Ort.5,74-1,54-22,01
Vakıflar Bankası3,84-2,54-18,47
Vakko Tekstil10,33-5,3264,85
Vanet Gıda6,16-4,94-20,31
VBT Yazılım20,54-2,10

Verusa Holding49,60-1,9810,03
Verusaturk Girisim26,72-4,57104,78
Vestel30,543,8170,21
Vestel Beyaz Eşya7,444,7967,62
Viking Kağıt6,45-4,30-28,33
Yapı ve Kredi Bank.3,44-2,8214,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.28,74-3,69-20,59
Yataş13,00-0,84-8,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,01-3,22-31,59
Yeni Gimat GMYO16,591,1643,11
Yeo Teknoloji49,02-3,03

Yeşil GMYO0,87-1,14-36,96
Yeşil Yapı1,03-3,74-44,02
Yeşil Yatırım Holding1,96-3,45-54,17
Yibitaş İnşaat Malzeme12.111,0010,00-22,37
Yonga Mobilya18,54-2,93-37,76
Yükselen Çelik5,45-0,554,90
Yünsa12,66-2,01-8,86
Ziraat GMYO2,31-0,86

Zorlu Enerji1,69-1,17-33,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İskenderun, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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