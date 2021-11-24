Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,20
|1,56
|-32,82
|Acıpayam Selüloz
|17,34
|4,46
|1,83
|Adel Kalemcilik
|24,42
|2,26
|-26,86
|Adese Gayrimenkul
|0,93
|-4,12
|-61,59
|Afyon Çimento
|3,83
|1,06
|-25,05
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,52
|-0,83
|25,58
|Ak Enerji
|1,88
|1,08
|-14,93
|Akbank
|6,96
|0,87
|2,99
|Akçansa
|17,65
|3,95
|9,61
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|1,62
|-21,77
|Akfen GMYO
|5,48
|5,38
|109,90
|Akın Tekstil
|37,70
|4,66
|18,70
|Akiş GMYO
|1,80
|1,69
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|40,40
|2,49
|-33,95
|Aksa
|26,04
|1,80
|88,50
|Aksa Enerji
|9,32
|2,31
|150,54
|Aksigorta
|7,97
|-1,24
|-4,08
|Aksu Enerji
|20,46
|0,29
|171,09
|Alarko Carrıer
|303,60
|2,57
|-16,15
|Alarko GMYO
|27,36
|0,88
|8,01
|Alarko Holding
|11,39
|3,36
|33,66
|Albaraka Türk
|2,08
|1,96
|7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,20
|2,99
|-11,67
|Alkim Kağıt
|15,51
|2,17
|19,83
|Alkim Kimya
|18,92
|3,05
|34,31
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,24
|-1,59
|-15,41
|Altınyunus Çeşme
|51,50
|1,98
|3,08
|Anadolu Efes
|25,08
|3,21
|17,41
|Anadolu Grubu Holding
|35,84
|3,11
|37,19
|Anadolu Hayat Emek.
|10,92
|1,58
|35,90
|Anadolu Isuzu
|22,72
|0,80
|26,22
|Anadolu Sigorta
|6,25
|0,48
|-13,44
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,26
|1,63
|Anel Elektrik
|2,47
|1,65
|-7,96
|Arçelik
|44,80
|2,71
|57,42
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,95
|1,90
|5,97
|Arena Bilgisayar
|11,43
|0,97
|4,84
|Armada Bilgisayar
|56,80
|0,18
|15,73
|Arsan Tekstil
|5,35
|3,28
|34,22
|Arzum Ev Aletleri
|16,75
|1,33
|-30,68
|Aselsan
|20,24
|4,92
|11,96
|Ata GMYO
|3,63
|1,68
|-34,12
|Atakule GMYO
|2,72
|1,49
|16,18
|Atlantis Yatırım Holding
|6,94
|0,58
|24,82
|Atlas Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|-28,57
|ATP Bilgisayar
|68,80
|9,99
|Avrasya GMYO
|1,76
|1,15
|-32,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,14
|-0,47
|-33,13
|Avrupa Yatırım Holding
|6,12
|3,03
|2,00
|Aydem Enerji
|6,73
|2,44
|Ayen Enerji
|6,25
|0,32
|15,53
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,70
|0,51
|74,65
|Aygaz
|22,34
|2,10
|57,47
|Bagfaş
|25,64
|0,55
|28,20
|Bak Ambalaj
|18,80
|4,50
|-4,94
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|2,56
|-2,91
|Bantaş Ambalaj
|3,21
|1,90
|2,67
|Banvit
|70,90
|1,21
|36,35
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,76
|3,89
|Baştaş Başkent Çimento
|8,89
|-0,11
|-48,82
|Batı Çimento
|13,53
|-1,02
|187,26
|Batısöke Çimento
|2,38
|0,42
|-2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|7,17
|1,70
|-32,42
|Bera Holding
|11,34
|3,47
|-44,08
|Berkosan Yalıtım
|7,48
|-0,27
|-16,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,51
|1,10
|36,39
|Beyaz Filo
|8,73
|1,51
|-13,39
|Bilici Yatırım
|15,27
|3,18
|175,96
|Bim Mağazalar
|68,85
|1,18
|-0,43
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,68
|-69,44
|Birko Mensucat
|0,94
|0,00
|-15,32
|Birleşim Mühendislik
|9,54
|2,58
|Birlik Mensucat
|2,02
|0,00
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|14,10
|2,03
|-5,84
|BMS Çelik Hasır
|9,05
|5,11
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,64
|2,88
|Borusan Mannesmann
|27,38
|2,47
|-1,51
|Borusan Yat. Paz.
|371,50
|2,34
|-18,22
|Bosch Fren Sistemleri
|934,00
|3,66
|-24,05
|Bossa
|29,66
|1,71
|66,16
|Brisa
|28,22
|2,77
|45,74
|Burçelik
|22,30
|6,19
|6,09
|Burçelik Vana
|21,80
|4,71
|-56,10
|Bursa Çimento
|4,61
|2,44
|-7,39
|Carrefoursa
|41,44
|1,57
|-42,28
|Casa Emtia Petrol
|110,80
|-2,81
|4,53
|Ceo Event Medya
|10,05
|0,90
|56,30
|Coca Cola İçecek
|93,60
|2,35
|47,38
|Cosmos Yat. Holding
|9,41
|0,00
|16,75
|Credıtwest Faktorıng
|4,53
|0,22
|-22,83
|Çan2 Termik
|11,45
|1,51
|Çelebi
|187,00
|4,76
|2,45
|Çelik Halat
|8,14
|2,78
|-10,53
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|-28,35
|Çemtaş
|16,92
|2,30
|7,69
|Çimbeton
|206,90
|2,73
|-30,22
|Çimentaş
|27,40
|0,00
|-24,23
|Çimsa
|32,36
|3,25
|81,80
|Çuhadaroğlu Metal
|9,37
|2,40
|23,17
|Dagi Giyim
|2,63
|1,54
|-22,79
|Dagi Yatırım Holding
|10,69
|0,09
|-17,13
|Dardanel
|2,71
|2,65
|-49,11
|Datagate Bilgisayar
|12,61
|1,94
|-21,73
|Demısaş Döküm
|9,01
|1,24
|39,14
|Denge Holding
|1,35
|1,50
|-55,55
|Deniz GMYO
|1,66
|0,61
|-9,88
|Derimod
|8,56
|1,42
|-12,11
|Derlüks Yatırım Holding
|4,70
|2,84
|-46,71
|Desa Deri
|8,86
|1,26
|-9,03
|Despec Bilgisayar
|9,20
|2,11
|-29,56
|Deva Holding
|28,96
|3,80
|20,37
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,02
|1,01
|2,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,95
|0,00
|5,90
|Ditaş Doğan
|33,04
|8,40
|154,04
|DO-CO
|1.023,40
|-1,12
|62,44
|Doğan Burda
|240,50
|9,97
|971,75
|Doğan Holding
|3,24
|0,00
|8,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,25
|1,35
|-3,39
|Doğu Aras Enerji
|93,55
|0,48
|Doğusan
|3,28
|0,92
|-9,67
|Doğuş GMYO
|10,93
|-0,27
|33,78
|Doğuş Otomotiv
|45,70
|3,02
|76,29
|Döktaş Dökümcülük
|31,10
|0,52
|1,57
|Duran Doğan Basım
|21,06
|9,92
|100,76
|Dyo Boya
|9,92
|2,06
|-11,80
|Eczacıbaşı İlaç
|6,93
|1,46
|-3,78
|Eczacıbaşı Yatırım
|45,44
|4,17
|68,80
|E-Data Teknoloji
|11,37
|-2,15
|Edip Gayrimenkul
|3,42
|-0,29
|3,01
|Ege Endüstri
|1.689,40
|5,60
|1,47
|Ege Gübre
|214,00
|1,86
|49,17
|Ege Profil
|32,68
|2,45
|-13,19
|Ege Seramik
|15,07
|3,22
|55,96
|Egeplast
|22,38
|-0,53
|-32,79
|Ekiz Kimya
|6,36
|0,95
|-10,80
|Elite Naturel Organik Gıda
|18,58
|0,43
|Emek Elektrik
|2,83
|0,35
|-0,89
|Eminiş Ambalaj
|17,90
|0,17
|-51,41
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|2,30
|4,98
|Enerjisa Enerji
|12,95
|0,54
|12,31
|Enka İnşaat
|15,43
|8,20
|119,12
|Erbosan
|127,40
|0,39
|214,14
|Ereğli Demir Çelik
|23,46
|1,65
|78,59
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,11
|1,30
|Ersu Gıda
|4,81
|1,26
|-2,63
|Escar Turizm Taşımacılık
|25,82
|-0,54
|Escort Teknoloji
|4,82
|1,69
|-26,64
|Esenboğa Elektrik
|28,30
|1,29
|48,74
|Etiler Gıda
|5,30
|0,00
|33,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,40
|2,41
|-10,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,42
|1,18
|-3,34
|Euro Yat. Ort.
|3,66
|-1,08
|-17,59
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|1,15
|-38,03
|Europap Tezol Kağıt
|14,18
|2,01
|Fade Gıda
|7,02
|2,18
|34,96
|Fenerbahçe Futbol
|31,20
|0,19
|5,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|1,76
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|119,30
|5,48
|-2,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,60
|1,87
|4,37
|Ford Otosan
|242,30
|2,02
|101,75
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|1,65
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|3,79
|9,86
|46,33
|Galata Wind Enerji
|5,06
|1,81
|Galatasaray Sportif
|3,98
|0,76
|-1,73
|Garanti Bankası
|11,80
|1,99
|16,25
|Garanti Faktoring
|12,52
|1,29
|12,49
|Garanti Yat. Ort.
|2,47
|3,35
|-23,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,29
|3,99
|23,01
|Gediz Ambalaj
|18,42
|1,94
|37,46
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,76
|0,79
|Gen İlaç
|13,41
|3,00
|Gentaş
|3,57
|2,88
|-20,90
|Gersan Elektrik
|5,47
|1,67
|-10,91
|Gimat Mağazacılık
|2,17
|-3,13
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,90
|-5,08
|Global Men. Değ.
|6,24
|-0,79
|3,83
|Global Yat. Holding
|2,24
|3,70
|-36,24
|Good-Year
|9,25
|2,21
|16,09
|Göltaş Çimento
|40,04
|3,20
|-2,45
|Gözde Girişim
|8,94
|4,93
|12,03
|GSD Denizcilik
|4,25
|-1,16
|74,53
|GSD Holding
|3,17
|0,32
|26,29
|Gübre Fabrik.
|74,10
|1,37
|-13,89
|Güler Yat. Holding
|2,73
|0,37
|-21,16
|Halk GMYO
|2,65
|1,53
|-13,06
|Hatay Tekstil
|17,00
|2,72
|24,67
|Hedef Girişim
|2,71
|1,12
|7,34
|Hedef Holding
|3,57
|0,56
|Hektaş
|10,27
|5,33
|92,24
|HUB Girişim
|9,43
|1,73
|-48,19
|Hürriyet Gzt.
|2,29
|1,33
|9,05
|ICBC Turkey Bank
|5,98
|2,75
|-8,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|40,34
|-4,86
|199,70
|İdealist GMYO
|1,91
|0,53
|-19,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|1,05
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|1,14
|-28,80
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|0,00
|-69,56
|İhlas Haber Ajansı
|5,46
|-0,91
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|1,41
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|7,38
|0,68
|58,85
|Info Yatırım
|5,23
|1,36
|11,98
|İntema
|41,54
|1,61
|4,11
|Inveo Yatırım Holding
|28,64
|4,75
|97,90
|İpek Doğal Enerji
|14,23
|0,42
|8,79
|İskenderun Demir Çelik
|19,79
|4,49
|119,01
(Sürecek)
Kaynak: AA
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