Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,20 1,56 -32,82 Acıpayam Selüloz 17,34 4,46 1,83 Adel Kalemcilik 24,42 2,26 -26,86 Adese Gayrimenkul 0,93 -4,12 -61,59 Afyon Çimento 3,83 1,06 -25,05 AGESA Hayat Emeklilik 21,52 -0,83 25,58 Ak Enerji 1,88 1,08 -14,93 Akbank 6,96 0,87 2,99 Akçansa 17,65 3,95 9,61 Akdeniz Yatırım Hold. 1,88 1,62 -21,77 Akfen GMYO 5,48 5,38 109,90 Akın Tekstil 37,70 4,66 18,70 Akiş GMYO 1,80 1,69 -35,54 Akmerkez GMYO 40,40 2,49 -33,95 Aksa 26,04 1,80 88,50 Aksa Enerji 9,32 2,31 150,54 Aksigorta 7,97 -1,24 -4,08 Aksu Enerji 20,46 0,29 171,09 Alarko Carrıer 303,60 2,57 -16,15 Alarko GMYO 27,36 0,88 8,01 Alarko Holding 11,39 3,36 33,66 Albaraka Türk 2,08 1,96 7,22 Alcatel Lucent Teletaş 26,20 2,99 -11,67 Alkim Kağıt 15,51 2,17 19,83 Alkim Kimya 18,92 3,05 34,31 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,24 -1,59 -15,41 Altınyunus Çeşme 51,50 1,98 3,08 Anadolu Efes 25,08 3,21 17,41 Anadolu Grubu Holding 35,84 3,11 37,19 Anadolu Hayat Emek. 10,92 1,58 35,90 Anadolu Isuzu 22,72 0,80 26,22 Anadolu Sigorta 6,25 0,48 -13,44 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,26 1,63 Anel Elektrik 2,47 1,65 -7,96 Arçelik 44,80 2,71 57,42 ARD Bilişim Teknolojileri 50,95 1,90 5,97 Arena Bilgisayar 11,43 0,97 4,84 Armada Bilgisayar 56,80 0,18 15,73 Arsan Tekstil 5,35 3,28 34,22 Arzum Ev Aletleri 16,75 1,33 -30,68 Aselsan 20,24 4,92 11,96 Ata GMYO 3,63 1,68 -34,12 Atakule GMYO 2,72 1,49 16,18 Atlantis Yatırım Holding 6,94 0,58 24,82 Atlas Yat. Ort. 1,25 -0,79 -28,57 ATP Bilgisayar 68,80 9,99 Avrasya GMYO 1,76 1,15 -32,81 Avrasya Petrol ve Tur. 2,14 -0,47 -33,13 Avrupa Yatırım Holding 6,12 3,03 2,00 Aydem Enerji 6,73 2,44 Ayen Enerji 6,25 0,32 15,53 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,70 0,51 74,65 Aygaz 22,34 2,10 57,47 Bagfaş 25,64 0,55 28,20 Bak Ambalaj 18,80 4,50 -4,94 Balatacılar Balatacılık 8,00 2,56 -2,91 Bantaş Ambalaj 3,21 1,90 2,67 Banvit 70,90 1,21 36,35 Başkent Doğalgaz GMYO 11,76 3,89 Baştaş Başkent Çimento 8,89 -0,11 -48,82 Batı Çimento 13,53 -1,02 187,26 Batısöke Çimento 2,38 0,42 -2,46 Bayrak Taban Sanayi 7,17 1,70 -32,42 Bera Holding 11,34 3,47 -44,08 Berkosan Yalıtım 7,48 -0,27 -16,14 Beşiktaş Futbol Yat. 5,51 1,10 36,39 Beyaz Filo 8,73 1,51 -13,39 Bilici Yatırım 15,27 3,18 175,96 Bim Mağazalar 68,85 1,18 -0,43 Biotrend Çevre ve Enerji 6,68 -69,44 Birko Mensucat 0,94 0,00 -15,32 Birleşim Mühendislik 9,54 2,58 Birlik Mensucat 2,02 0,00 -41,62 Bizim Mağazaları 14,10 2,03 -5,84 BMS Çelik Hasır 9,05 5,11 Boğaziçi Beton Sanayi 4,64 2,88 Borusan Mannesmann 27,38 2,47 -1,51 Borusan Yat. Paz. 371,50 2,34 -18,22 Bosch Fren Sistemleri 934,00 3,66 -24,05 Bossa 29,66 1,71 66,16 Brisa 28,22 2,77 45,74 Burçelik 22,30 6,19 6,09 Burçelik Vana 21,80 4,71 -56,10 Bursa Çimento 4,61 2,44 -7,39 Carrefoursa 41,44 1,57 -42,28 Casa Emtia Petrol 110,80 -2,81 4,53 Ceo Event Medya 10,05 0,90 56,30 Coca Cola İçecek 93,60 2,35 47,38 Cosmos Yat. Holding 9,41 0,00 16,75 Credıtwest Faktorıng 4,53 0,22 -22,83 Çan2 Termik 11,45 1,51 Çelebi 187,00 4,76 2,45 Çelik Halat 8,14 2,78 -10,53 Çemaş Döküm 1,22 0,83 -28,35 Çemtaş 16,92 2,30 7,69 Çimbeton 206,90 2,73 -30,22 Çimentaş 27,40 0,00 -24,23 Çimsa 32,36 3,25 81,80 Çuhadaroğlu Metal 9,37 2,40 23,17 Dagi Giyim 2,63 1,54 -22,79 Dagi Yatırım Holding 10,69 0,09 -17,13 Dardanel 2,71 2,65 -49,11 Datagate Bilgisayar 12,61 1,94 -21,73 Demısaş Döküm 9,01 1,24 39,14 Denge Holding 1,35 1,50 -55,55 Deniz GMYO 1,66 0,61 -9,88 Derimod 8,56 1,42 -12,11 Derlüks Yatırım Holding 4,70 2,84 -46,71 Desa Deri 8,86 1,26 -9,03 Despec Bilgisayar 9,20 2,11 -29,56 Deva Holding 28,96 3,80 20,37 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,02 1,01 2,27 Diriteks Diriliş Tekstil 3,95 0,00 5,90 Ditaş Doğan 33,04 8,40 154,04 DO-CO 1.023,40 -1,12 62,44 Doğan Burda 240,50 9,97 971,75 Doğan Holding 3,24 0,00 8,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,25 1,35 -3,39 Doğu Aras Enerji 93,55 0,48 Doğusan 3,28 0,92 -9,67 Doğuş GMYO 10,93 -0,27 33,78 Doğuş Otomotiv 45,70 3,02 76,29 Döktaş Dökümcülük 31,10 0,52 1,57 Duran Doğan Basım 21,06 9,92 100,76 Dyo Boya 9,92 2,06 -11,80 Eczacıbaşı İlaç 6,93 1,46 -3,78 Eczacıbaşı Yatırım 45,44 4,17 68,80 E-Data Teknoloji 11,37 -2,15 Edip Gayrimenkul 3,42 -0,29 3,01 Ege Endüstri 1.689,40 5,60 1,47 Ege Gübre 214,00 1,86 49,17 Ege Profil 32,68 2,45 -13,19 Ege Seramik 15,07 3,22 55,96 Egeplast 22,38 -0,53 -32,79 Ekiz Kimya 6,36 0,95 -10,80 Elite Naturel Organik Gıda 18,58 0,43 Emek Elektrik 2,83 0,35 -0,89 Eminiş Ambalaj 17,90 0,17 -51,41 Emlak Konut GMYO 2,22 2,30 4,98 Enerjisa Enerji 12,95 0,54 12,31 Enka İnşaat 15,43 8,20 119,12 Erbosan 127,40 0,39 214,14 Ereğli Demir Çelik 23,46 1,65 78,59 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,11 1,30 Ersu Gıda 4,81 1,26 -2,63 Escar Turizm Taşımacılık 25,82 -0,54 Escort Teknoloji 4,82 1,69 -26,64 Esenboğa Elektrik 28,30 1,29 48,74 Etiler Gıda 5,30 0,00 33,17 Euro Kapital Yat. Ort. 3,40 2,41 -10,98 Euro Trend Yat. Ort. 3,42 1,18 -3,34 Euro Yat. Ort. 3,66 -1,08 -17,59 Euro Yatırım Holding 1,76 1,15 -38,03 Europap Tezol Kağıt 14,18 2,01 Fade Gıda 7,02 2,18 34,96 Fenerbahçe Futbol 31,20 0,19 5,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 1,76 -21,64 F-M İzmit Piston 119,30 5,48 -2,69 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,60 1,87 4,37 Ford Otosan 242,30 2,02 101,75 Formet Metal ve Cam 1,23 1,65 -49,86 Frigo Pak Gıda 3,79 9,86 46,33 Galata Wind Enerji 5,06 1,81 Galatasaray Sportif 3,98 0,76 -1,73 Garanti Bankası 11,80 1,99 16,25 Garanti Faktoring 12,52 1,29 12,49 Garanti Yat. Ort. 2,47 3,35 -23,19 Gedik Y. Men. Değ. 7,29 3,99 23,01 Gediz Ambalaj 18,42 1,94 37,46 Gelecek Varlık Yönetimi 12,76 0,79 Gen İlaç 13,41 3,00 Gentaş 3,57 2,88 -20,90 Gersan Elektrik 5,47 1,67 -10,91 Gimat Mağazacılık 2,17 -3,13 Girişim Elektrik Sanayi 23,90 -5,08 Global Men. Değ. 6,24 -0,79 3,83 Global Yat. Holding 2,24 3,70 -36,24 Good-Year 9,25 2,21 16,09 Göltaş Çimento 40,04 3,20 -2,45 Gözde Girişim 8,94 4,93 12,03 GSD Denizcilik 4,25 -1,16 74,53 GSD Holding 3,17 0,32 26,29 Gübre Fabrik. 74,10 1,37 -13,89 Güler Yat. Holding 2,73 0,37 -21,16 Halk GMYO 2,65 1,53 -13,06 Hatay Tekstil 17,00 2,72 24,67 Hedef Girişim 2,71 1,12 7,34 Hedef Holding 3,57 0,56 Hektaş 10,27 5,33 92,24 HUB Girişim 9,43 1,73 -48,19 Hürriyet Gzt. 2,29 1,33 9,05 ICBC Turkey Bank 5,98 2,75 -8,00 İdeal Finansal Teknolojiler 40,34 -4,86 199,70 İdealist GMYO 1,91 0,53 -19,51 İhlas Ev Aletleri 0,96 1,05 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,89 1,14 -28,80 İhlas Gazetecilik 0,75 0,00 -69,56 İhlas Haber Ajansı 5,46 -0,91 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,72 1,41 -36,84 İndeks Bilgisayar 7,38 0,68 58,85 Info Yatırım 5,23 1,36 11,98 İntema 41,54 1,61 4,11 Inveo Yatırım Holding 28,64 4,75 97,90 İpek Doğal Enerji 14,23 0,42 8,79 İskenderun Demir Çelik 19,79 4,49 119,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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