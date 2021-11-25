Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,10 -0,39 -34,11 Acıpayam Selüloz 17,26 -0,06 1,36 Adel Kalemcilik 24,70 0,98 -26,02 Adese Gayrimenkul 0,89 0,00 -63,24 Afyon Çimento 3,85 0,00 -24,66 AGESA Hayat Emeklilik 20,88 0,77 21,85 Ak Enerji 1,88 1,62 -14,93 Akbank 6,96 -0,29 2,99 Akçansa 17,72 -0,95 10,05 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 -1,60 -23,02 Akfen GMYO 5,48 -1,79 109,90 Akın Tekstil 35,54 -0,78 11,90 Akiş GMYO 1,81 0,56 -35,18 Akmerkez GMYO 40,14 -0,40 -34,37 Aksa 26,12 2,43 89,08 Aksa Enerji 9,07 0,00 143,82 Aksigorta 8,03 0,63 -3,36 Aksu Enerji 21,14 1,63 180,10 Alarko Carrıer 317,50 3,66 -12,31 Alarko GMYO 27,02 0,52 6,67 Alarko Holding 11,50 1,86 34,95 Albaraka Türk 2,06 -0,96 6,19 Alcatel Lucent Teletaş 26,56 0,08 -10,45 Alkim Kağıt 15,42 -1,34 19,13 Alkim Kimya 18,73 -1,00 32,96 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,24 -0,80 -15,41 Altınyunus Çeşme 56,20 2,37 12,49 Anadolu Efes 25,26 0,00 18,25 Anadolu Grubu Holding 36,80 2,22 40,86 Anadolu Hayat Emek. 11,50 1,95 43,11 Anadolu Isuzu 24,82 8,57 37,89 Anadolu Sigorta 6,25 -0,32 -13,44 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,96 -0,29 Anel Elektrik 2,52 -0,40 -6,10 Arçelik 43,64 1,16 53,35 ARD Bilişim Teknolojileri 52,95 3,02 10,13 Arena Bilgisayar 11,49 2,04 5,39 Armada Bilgisayar 56,70 1,07 15,53 Arsan Tekstil 5,18 -2,63 29,96 Arzum Ev Aletleri 16,76 1,39 -30,64 Aselsan 21,96 4,57 21,47 Ata GMYO 3,61 0,28 -34,48 Atakule GMYO 2,70 -0,37 15,33 Atlantis Yatırım Holding 6,94 0,00 24,82 Atlas Yat. Ort. 1,26 0,00 -28,00 ATP Bilgisayar 73,70 7,12 Avrasya GMYO 1,78 1,14 -32,04 Avrasya Petrol ve Tur. 2,17 0,93 -32,19 Avrupa Yatırım Holding 6,14 1,99 2,33 Aydem Enerji 6,80 0,00 Ayen Enerji 6,27 1,13 15,90 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,38 2,41 80,68 Aygaz 22,00 0,46 55,08 Bagfaş 26,60 -0,89 33,00 Bak Ambalaj 19,84 3,55 0,32 Balatacılar Balatacılık 8,77 9,62 6,43 Bantaş Ambalaj 3,25 0,31 3,94 Banvit 71,40 -0,49 37,31 Başkent Doğalgaz GMYO 11,98 0,25 Baştaş Başkent Çimento 8,80 1,15 -49,34 Batı Çimento 13,86 2,21 194,27 Batısöke Çimento 2,37 0,42 -2,87 Bayrak Taban Sanayi 7,13 -0,42 -32,80 Bera Holding 11,10 -1,51 -45,27 Berkosan Yalıtım 7,84 3,84 -12,11 Beşiktaş Futbol Yat. 5,62 0,36 39,11 Beyaz Filo 8,67 0,46 -13,98 Bilici Yatırım 15,69 0,84 183,55 Bim Mağazalar 68,75 -0,36 -0,57 Biotrend Çevre ve Enerji 6,47 -0,92 Birko Mensucat 0,96 2,13 -13,51 Birleşim Mühendislik 9,54 1,27 Birlik Mensucat 2,00 0,00 -42,20 Bizim Mağazaları 14,40 1,05 -3,83 BMS Çelik Hasır 8,93 -0,11 Boğaziçi Beton Sanayi 4,66 0,00 Borusan Mannesmann 28,16 3,07 1,29 Borusan Yat. Paz. 400,30 7,20 -11,88 Bosch Fren Sistemleri 951,60 0,81 -22,62 Bossa 30,84 4,68 72,77 Brisa 28,76 1,48 48,53 Burçelik 22,32 0,72 6,18 Burçelik Vana 21,38 0,28 -56,95 Bursa Çimento 4,54 -0,22 -8,79 Carrefoursa 41,66 -0,05 -41,98 Casa Emtia Petrol 118,90 3,39 12,17 Ceo Event Medya 10,45 2,96 62,52 Coca Cola İçecek 92,50 -0,11 45,65 Cosmos Yat. Holding 9,50 0,74 17,87 Credıtwest Faktorıng 4,53 0,67 -22,83 Çan2 Termik 11,59 0,35 Çelebi 184,00 -1,60 0,81 Çelik Halat 7,59 -1,81 -16,57 Çemaş Döküm 1,22 0,83 -28,35 Çemtaş 16,92 1,38 7,69 Çimbeton 208,70 0,58 -29,61 Çimentaş 28,18 1,37 -22,07 Çimsa 32,66 0,43 83,48 Çuhadaroğlu Metal 9,63 2,34 26,59 Dagi Giyim 2,66 0,38 -21,91 Dagi Yatırım Holding 10,68 -0,19 -17,21 Dardanel 2,78 0,72 -47,79 Datagate Bilgisayar 12,68 1,20 -21,29 Demısaş Döküm 9,31 -0,43 43,77 Denge Holding 1,35 0,00 -55,55 Deniz GMYO 1,68 1,20 -8,80 Derimod 8,55 1,30 -12,22 Derlüks Yatırım Holding 4,67 -0,21 -47,05 Desa Deri 8,72 -0,46 -10,47 Despec Bilgisayar 9,56 3,35 -26,80 Deva Holding 28,84 -0,83 19,88 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,04 0,36 2,46 Diriteks Diriliş Tekstil 4,16 6,67 11,53 Ditaş Doğan 26,20 -4,52 101,45 DO-CO 994,00 -0,50 57,78 Doğan Burda 264,50 9,98 1078,70 Doğan Holding 3,16 0,96 5,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,27 1,34 -2,53 Doğu Aras Enerji 92,75 -0,48 Doğusan 3,45 2,07 -4,99 Doğuş GMYO 11,17 -1,59 36,72 Doğuş Otomotiv 45,04 -0,04 73,74 Döktaş Dökümcülük 32,02 5,40 4,57 Duran Doğan Basım 23,16 9,97 120,78 Dyo Boya 9,97 1,94 -11,36 Eczacıbaşı İlaç 6,93 -0,14 -3,78 Eczacıbaşı Yatırım 47,54 0,34 76,60 E-Data Teknoloji 12,11 6,41 Edip Gayrimenkul 3,40 0,89 2,41 Ege Endüstri 1.681,20 -1,11 0,98 Ege Gübre 211,20 -0,89 47,22 Ege Profil 32,26 -1,29 -14,31 Ege Seramik 14,62 -1,22 51,31 Egeplast 22,84 1,60 -31,41 Ekiz Kimya 6,80 5,43 -4,63 Elite Naturel Organik Gıda 19,49 5,01 Emek Elektrik 2,85 1,06 -0,19 Eminiş Ambalaj 18,50 3,35 -49,78 Emlak Konut GMYO 2,24 0,90 5,93 Enerjisa Enerji 13,08 -0,61 13,44 Enka İnşaat 14,93 2,97 112,02 Erbosan 126,80 0,32 212,66 Ereğli Demir Çelik 22,76 -1,04 73,26 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,10 0,00 Ersu Gıda 4,80 1,27 -2,83 Escar Turizm Taşımacılık 28,24 4,36 Escort Teknoloji 4,86 1,25 -26,03 Esenboğa Elektrik 29,10 3,26 52,95 Etiler Gıda 5,30 0,00 33,17 Euro Kapital Yat. Ort. 3,37 1,20 -11,77 Euro Trend Yat. Ort. 3,35 -0,30 -5,32 Euro Yat. Ort. 3,61 -0,55 -18,72 Euro Yatırım Holding 1,74 0,58 -38,73 Europap Tezol Kağıt 14,07 -0,64 Fade Gıda 7,06 1,44 35,73 Fenerbahçe Futbol 32,54 2,97 10,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 2,17 -20,28 F-M İzmit Piston 119,60 1,70 -2,45 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,69 1,26 5,07 Ford Otosan 236,00 0,85 96,51 Formet Metal ve Cam 1,22 -0,81 -50,27 Frigo Pak Gıda 4,16 9,76 60,61 Galata Wind Enerji 5,10 -2,11 Galatasaray Sportif 4,10 0,24 1,23 Garanti Bankası 11,80 -0,25 16,25 Garanti Faktoring 12,39 -0,88 11,32 Garanti Yat. Ort. 2,44 0,83 -24,13 Gedik Y. Men. Değ. 7,69 5,34 29,76 Gediz Ambalaj 18,22 0,94 35,97 Gelecek Varlık Yönetimi 12,66 0,08 Gen İlaç 13,36 0,60 Gentaş 3,52 -0,85 -22,01 Gersan Elektrik 5,55 0,54 -9,61 Gimat Mağazacılık 2,13 -1,39 Girişim Elektrik Sanayi 23,32 -0,34 Global Men. Değ. 6,40 4,23 6,49 Global Yat. Holding 2,26 0,00 -35,67 Good-Year 9,23 0,54 15,83 Göltaş Çimento 40,50 0,75 -1,33 Gözde Girişim 9,40 6,09 17,79 GSD Denizcilik 4,10 -0,97 68,37 GSD Holding 3,09 1,31 23,11 Gübre Fabrik. 78,55 2,68 -8,72 Güler Yat. Holding 2,75 -0,36 -20,58 Halk GMYO 2,71 1,88 -11,09 Hatay Tekstil 17,08 0,89 25,26 Hedef Girişim 2,71 0,00 7,34 Hedef Holding 3,50 -1,41 Hektaş 11,04 2,99 106,65 HUB Girişim 9,48 1,07 -47,91 Hürriyet Gzt. 2,21 -0,45 5,24 ICBC Turkey Bank 6,08 1,33 -6,46 İdeal Finansal Teknolojiler 40,08 -3,19 197,77 İdealist GMYO 1,91 -0,52 -19,51 İhlas Ev Aletleri 0,98 1,03 -47,40 İhlas Gayrimenkul 0,90 1,12 -28,00 İhlas Gazetecilik 0,76 0,00 -69,15 İhlas Haber Ajansı 6,30 9,38 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,71 -1,39 -37,72 İndeks Bilgisayar 7,26 0,69 56,26 Info Yatırım 5,58 5,88 19,47 İntema 43,18 -0,60 8,22 Inveo Yatırım Holding 29,08 3,49 100,94 İpek Doğal Enerji 14,02 -0,57 7,19 İskenderun Demir Çelik 19,00 -1,61 110,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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