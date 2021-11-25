Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,10
|-0,39
|-34,11
|Acıpayam Selüloz
|17,26
|-0,06
|1,36
|Adel Kalemcilik
|24,70
|0,98
|-26,02
|Adese Gayrimenkul
|0,89
|0,00
|-63,24
|Afyon Çimento
|3,85
|0,00
|-24,66
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,88
|0,77
|21,85
|Ak Enerji
|1,88
|1,62
|-14,93
|Akbank
|6,96
|-0,29
|2,99
|Akçansa
|17,72
|-0,95
|10,05
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-1,60
|-23,02
|Akfen GMYO
|5,48
|-1,79
|109,90
|Akın Tekstil
|35,54
|-0,78
|11,90
|Akiş GMYO
|1,81
|0,56
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|40,14
|-0,40
|-34,37
|Aksa
|26,12
|2,43
|89,08
|Aksa Enerji
|9,07
|0,00
|143,82
|Aksigorta
|8,03
|0,63
|-3,36
|Aksu Enerji
|21,14
|1,63
|180,10
|Alarko Carrıer
|317,50
|3,66
|-12,31
|Alarko GMYO
|27,02
|0,52
|6,67
|Alarko Holding
|11,50
|1,86
|34,95
|Albaraka Türk
|2,06
|-0,96
|6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,56
|0,08
|-10,45
|Alkim Kağıt
|15,42
|-1,34
|19,13
|Alkim Kimya
|18,73
|-1,00
|32,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,24
|-0,80
|-15,41
|Altınyunus Çeşme
|56,20
|2,37
|12,49
|Anadolu Efes
|25,26
|0,00
|18,25
|Anadolu Grubu Holding
|36,80
|2,22
|40,86
|Anadolu Hayat Emek.
|11,50
|1,95
|43,11
|Anadolu Isuzu
|24,82
|8,57
|37,89
|Anadolu Sigorta
|6,25
|-0,32
|-13,44
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,96
|-0,29
|Anel Elektrik
|2,52
|-0,40
|-6,10
|Arçelik
|43,64
|1,16
|53,35
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,95
|3,02
|10,13
|Arena Bilgisayar
|11,49
|2,04
|5,39
|Armada Bilgisayar
|56,70
|1,07
|15,53
|Arsan Tekstil
|5,18
|-2,63
|29,96
|Arzum Ev Aletleri
|16,76
|1,39
|-30,64
|Aselsan
|21,96
|4,57
|21,47
|Ata GMYO
|3,61
|0,28
|-34,48
|Atakule GMYO
|2,70
|-0,37
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|6,94
|0,00
|24,82
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|73,70
|7,12
|Avrasya GMYO
|1,78
|1,14
|-32,04
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,17
|0,93
|-32,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,14
|1,99
|2,33
|Aydem Enerji
|6,80
|0,00
|Ayen Enerji
|6,27
|1,13
|15,90
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,38
|2,41
|80,68
|Aygaz
|22,00
|0,46
|55,08
|Bagfaş
|26,60
|-0,89
|33,00
|Bak Ambalaj
|19,84
|3,55
|0,32
|Balatacılar Balatacılık
|8,77
|9,62
|6,43
|Bantaş Ambalaj
|3,25
|0,31
|3,94
|Banvit
|71,40
|-0,49
|37,31
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,98
|0,25
|Baştaş Başkent Çimento
|8,80
|1,15
|-49,34
|Batı Çimento
|13,86
|2,21
|194,27
|Batısöke Çimento
|2,37
|0,42
|-2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|7,13
|-0,42
|-32,80
|Bera Holding
|11,10
|-1,51
|-45,27
|Berkosan Yalıtım
|7,84
|3,84
|-12,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,62
|0,36
|39,11
|Beyaz Filo
|8,67
|0,46
|-13,98
|Bilici Yatırım
|15,69
|0,84
|183,55
|Bim Mağazalar
|68,75
|-0,36
|-0,57
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,47
|-0,92
|Birko Mensucat
|0,96
|2,13
|-13,51
|Birleşim Mühendislik
|9,54
|1,27
|Birlik Mensucat
|2,00
|0,00
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|14,40
|1,05
|-3,83
|BMS Çelik Hasır
|8,93
|-0,11
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,66
|0,00
|Borusan Mannesmann
|28,16
|3,07
|1,29
|Borusan Yat. Paz.
|400,30
|7,20
|-11,88
|Bosch Fren Sistemleri
|951,60
|0,81
|-22,62
|Bossa
|30,84
|4,68
|72,77
|Brisa
|28,76
|1,48
|48,53
|Burçelik
|22,32
|0,72
|6,18
|Burçelik Vana
|21,38
|0,28
|-56,95
|Bursa Çimento
|4,54
|-0,22
|-8,79
|Carrefoursa
|41,66
|-0,05
|-41,98
|Casa Emtia Petrol
|118,90
|3,39
|12,17
|Ceo Event Medya
|10,45
|2,96
|62,52
|Coca Cola İçecek
|92,50
|-0,11
|45,65
|Cosmos Yat. Holding
|9,50
|0,74
|17,87
|Credıtwest Faktorıng
|4,53
|0,67
|-22,83
|Çan2 Termik
|11,59
|0,35
|Çelebi
|184,00
|-1,60
|0,81
|Çelik Halat
|7,59
|-1,81
|-16,57
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|-28,35
|Çemtaş
|16,92
|1,38
|7,69
|Çimbeton
|208,70
|0,58
|-29,61
|Çimentaş
|28,18
|1,37
|-22,07
|Çimsa
|32,66
|0,43
|83,48
|Çuhadaroğlu Metal
|9,63
|2,34
|26,59
|Dagi Giyim
|2,66
|0,38
|-21,91
|Dagi Yatırım Holding
|10,68
|-0,19
|-17,21
|Dardanel
|2,78
|0,72
|-47,79
|Datagate Bilgisayar
|12,68
|1,20
|-21,29
|Demısaş Döküm
|9,31
|-0,43
|43,77
|Denge Holding
|1,35
|0,00
|-55,55
|Deniz GMYO
|1,68
|1,20
|-8,80
|Derimod
|8,55
|1,30
|-12,22
|Derlüks Yatırım Holding
|4,67
|-0,21
|-47,05
|Desa Deri
|8,72
|-0,46
|-10,47
|Despec Bilgisayar
|9,56
|3,35
|-26,80
|Deva Holding
|28,84
|-0,83
|19,88
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,04
|0,36
|2,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,16
|6,67
|11,53
|Ditaş Doğan
|26,20
|-4,52
|101,45
|DO-CO
|994,00
|-0,50
|57,78
|Doğan Burda
|264,50
|9,98
|1078,70
|Doğan Holding
|3,16
|0,96
|5,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,27
|1,34
|-2,53
|Doğu Aras Enerji
|92,75
|-0,48
|Doğusan
|3,45
|2,07
|-4,99
|Doğuş GMYO
|11,17
|-1,59
|36,72
|Doğuş Otomotiv
|45,04
|-0,04
|73,74
|Döktaş Dökümcülük
|32,02
|5,40
|4,57
|Duran Doğan Basım
|23,16
|9,97
|120,78
|Dyo Boya
|9,97
|1,94
|-11,36
|Eczacıbaşı İlaç
|6,93
|-0,14
|-3,78
|Eczacıbaşı Yatırım
|47,54
|0,34
|76,60
|E-Data Teknoloji
|12,11
|6,41
|Edip Gayrimenkul
|3,40
|0,89
|2,41
|Ege Endüstri
|1.681,20
|-1,11
|0,98
|Ege Gübre
|211,20
|-0,89
|47,22
|Ege Profil
|32,26
|-1,29
|-14,31
|Ege Seramik
|14,62
|-1,22
|51,31
|Egeplast
|22,84
|1,60
|-31,41
|Ekiz Kimya
|6,80
|5,43
|-4,63
|Elite Naturel Organik Gıda
|19,49
|5,01
|Emek Elektrik
|2,85
|1,06
|-0,19
|Eminiş Ambalaj
|18,50
|3,35
|-49,78
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|0,90
|5,93
|Enerjisa Enerji
|13,08
|-0,61
|13,44
|Enka İnşaat
|14,93
|2,97
|112,02
|Erbosan
|126,80
|0,32
|212,66
|Ereğli Demir Çelik
|22,76
|-1,04
|73,26
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,10
|0,00
|Ersu Gıda
|4,80
|1,27
|-2,83
|Escar Turizm Taşımacılık
|28,24
|4,36
|Escort Teknoloji
|4,86
|1,25
|-26,03
|Esenboğa Elektrik
|29,10
|3,26
|52,95
|Etiler Gıda
|5,30
|0,00
|33,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,37
|1,20
|-11,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|-0,30
|-5,32
|Euro Yat. Ort.
|3,61
|-0,55
|-18,72
|Euro Yatırım Holding
|1,74
|0,58
|-38,73
|Europap Tezol Kağıt
|14,07
|-0,64
|Fade Gıda
|7,06
|1,44
|35,73
|Fenerbahçe Futbol
|32,54
|2,97
|10,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|2,17
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|119,60
|1,70
|-2,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,69
|1,26
|5,07
|Ford Otosan
|236,00
|0,85
|96,51
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|-0,81
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|4,16
|9,76
|60,61
|Galata Wind Enerji
|5,10
|-2,11
|Galatasaray Sportif
|4,10
|0,24
|1,23
|Garanti Bankası
|11,80
|-0,25
|16,25
|Garanti Faktoring
|12,39
|-0,88
|11,32
|Garanti Yat. Ort.
|2,44
|0,83
|-24,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,69
|5,34
|29,76
|Gediz Ambalaj
|18,22
|0,94
|35,97
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,66
|0,08
|Gen İlaç
|13,36
|0,60
|Gentaş
|3,52
|-0,85
|-22,01
|Gersan Elektrik
|5,55
|0,54
|-9,61
|Gimat Mağazacılık
|2,13
|-1,39
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,32
|-0,34
|Global Men. Değ.
|6,40
|4,23
|6,49
|Global Yat. Holding
|2,26
|0,00
|-35,67
|Good-Year
|9,23
|0,54
|15,83
|Göltaş Çimento
|40,50
|0,75
|-1,33
|Gözde Girişim
|9,40
|6,09
|17,79
|GSD Denizcilik
|4,10
|-0,97
|68,37
|GSD Holding
|3,09
|1,31
|23,11
|Gübre Fabrik.
|78,55
|2,68
|-8,72
|Güler Yat. Holding
|2,75
|-0,36
|-20,58
|Halk GMYO
|2,71
|1,88
|-11,09
|Hatay Tekstil
|17,08
|0,89
|25,26
|Hedef Girişim
|2,71
|0,00
|7,34
|Hedef Holding
|3,50
|-1,41
|Hektaş
|11,04
|2,99
|106,65
|HUB Girişim
|9,48
|1,07
|-47,91
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|-0,45
|5,24
|ICBC Turkey Bank
|6,08
|1,33
|-6,46
|İdeal Finansal Teknolojiler
|40,08
|-3,19
|197,77
|İdealist GMYO
|1,91
|-0,52
|-19,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|1,03
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|-28,00
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|0,00
|-69,15
|İhlas Haber Ajansı
|6,30
|9,38
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|-1,39
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|7,26
|0,69
|56,26
|Info Yatırım
|5,58
|5,88
|19,47
|İntema
|43,18
|-0,60
|8,22
|Inveo Yatırım Holding
|29,08
|3,49
|100,94
|İpek Doğal Enerji
|14,02
|-0,57
|7,19
|İskenderun Demir Çelik
|19,00
|-1,61
|110,27
(Sürecek)
Kaynak: AA
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