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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

08.12.2021 13:36
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,270,76-31,91
Acıpayam Selüloz20,64-1,7121,21
Adel Kalemcilik30,180,53-9,61
Adese Gayrimenkul0,79-1,25-67,37
Afyon Çimento4,13-0,72-19,18
AGESA Hayat Emeklilik20,740,7821,03
Ak Enerji2,000,00-9,50
Akbank7,351,948,76
Akçansa20,98-0,1030,29
Akdeniz Yatırım Hold.1,89-2,07-21,35
Akfen GMYO4,89-3,74170,54
Akın Tekstil40,123,1926,32
Akiş GMYO1,850,00-33,75
Akmerkez GMYO44,64-0,13-27,02
Aksa29,68-1,26114,85
Aksa Enerji9,47-1,46154,57
Aksigorta8,151,24-1,91
Aksu Enerji22,40-0,71196,80
Alarko Carrıer346,902,03-4,19
Alarko GMYO30,580,2020,72
Alarko Holding11,570,2635,77
Albaraka Türk1,960,001,03
Alcatel Lucent Teletaş28,72-1,24-3,17
Alkim Kağıt16,800,0029,79
Alkim Kimya19,631,7139,35
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,39-0,71-5,18
Altınyunus Çeşme70,501,9541,11
Anadolu Efes28,301,7332,48
Anadolu Grubu Holding41,984,4860,69
Anadolu Hayat Emek.13,210,0864,40
Anadolu Isuzu26,00-0,4644,44
Anadolu Sigorta6,700,75-7,21
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji22,90-2,55

Anel Elektrik2,690,370,24
Arçelik49,241,4873,02
ARD Bilişim Teknolojileri7,971,5318,03
Arena Bilgisayar12,840,7817,77
Armada Bilgisayar63,70-1,2429,79
Arsan Tekstil5,70-0,3543,00
Arzum Ev Aletleri17,69-1,89-26,79
Aselsan23,742,8631,32
Ata GMYO3,97-0,75-27,95
Atakule GMYO2,95-2,3226,01
Atlantis Yatırım Holding7,48-0,2734,53
Atlas Yat. Ort.1,320,76-23,35
ATP Bilgisayar56,70-1,90

Avrasya GMYO1,88-0,53-28,23
Avrasya Petrol ve Tur.2,24-1,32-30,00
Avrupa Yatırım Holding6,550,619,17
Aydem Enerji7,14-0,42

Ayen Enerji6,69-0,8923,66
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,309,95115,43
Aygaz23,642,7866,64
Bagfaş13,9710,0095,11
Bak Ambalaj20,64-0,774,37
Balatacılar Balatacılık9,040,119,71
Bantaş Ambalaj3,52-0,5612,58
Banvit76,20-0,3946,54
Başkent Doğalgaz GMYO13,894,20

Baştaş Başkent Çimento14,508,94-16,52
Batı Çimento16,09-2,96241,61
Batısöke Çimento2,46-1,600,82
Bayrak Taban Sanayi7,56-2,45-28,75
Bera Holding11,44-1,21-43,59
Berkosan Yalıtım8,70-2,25-2,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,190,1928,47
Beyaz Filo9,351,08-7,24
Bilici Yatırım17,081,07208,67
Bim Mağazalar77,00-0,7111,36
Biotrend Çevre ve Enerji6,85-4,86

Birko Mensucat1,00-0,99-9,91
Birleşim Mühendislik9,90-0,60

Birlik Mensucat2,061,98-40,46
Bizim Mağazaları14,68-2,00-1,97
BMS Çelik Hasır8,95-1,21

Boğaziçi Beton Sanayi4,680,21

Borusan Mannesmann30,841,5110,94
Borusan Yat. Paz.413,703,63-8,93
Bosch Fren Sistemleri1.103,903,36-10,23
Bossa33,187,4585,88
Brisa32,381,1967,22
Burçelik28,72-0,9736,63
Burçelik Vana25,76-2,50-48,13
Bursa Çimento4,700,21-5,58
Carrefoursa43,94-0,68-38,80
Casa Emtia Petrol112,000,185,66
Ceo Event Medya13,614,05111,66
Coca Cola İçecek96,900,8352,58
Cosmos Yat. Holding9,201,2114,14
Credıtwest Faktorıng4,86-10,00-17,21
Çan2 Termik12,38-0,56

Çelebi209,406,8414,72
Çelik Halat8,975,41-1,40
Çemaş Döküm1,28-2,29-24,82
Çemtaş17,720,3412,79
Çimbeton239,804,95-19,12
Çimentaş34,003,72-5,97
Çimsa37,04-1,70108,09
Çuhadaroğlu Metal10,671,1440,26
Dagi Giyim2,93-0,68-13,98
Dagi Yatırım Holding11,990,33-7,05
Dardanel3,04-4,40-42,91
Datagate Bilgisayar13,72-0,22-14,84
Demısaş Döküm9,522,4847,02
Denge Holding1,320,00-56,54
Deniz GMYO1,731,17-6,08
Derimod8,34-0,36-14,37
Derlüks Yatırım Holding5,253,14-40,48
Desa Deri9,280,22-4,72
Despec Bilgisayar10,140,20-22,36
Deva Holding31,162,3029,52
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,151,6222,04
Diriteks Diriliş Tekstil4,200,0012,60
Ditaş Doğan28,045,02115,59
DO-CO1.191,100,4289,06
Doğan Burda153,309,97583,16
Doğan Holding3,46-1,1415,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,35-1,260,90
Doğu Aras Enerji98,00-3,07

Doğusan3,850,006,03
Doğuş GMYO10,70-1,2030,97
Doğuş Otomotiv50,00-1,7792,87
Döktaş Dökümcülük33,88-3,7510,65
Duran Doğan Basım19,304,2183,98
Dyo Boya11,193,71-0,51
Eczacıbaşı İlaç7,501,214,14
Eczacıbaşı Yatırım50,750,5988,53
E-Data Teknoloji14,634,28

Edip Gayrimenkul3,54-0,846,63
Ege Endüstri1.943,901,3716,76
Ege Gübre271,509,0889,26
Ege Profil35,96-0,33-4,48
Ege Seramik16,77-1,9973,56
Egeplast25,70-1,91-22,82
Ekiz Kimya7,60-1,306,59
Elite Naturel Organik Gıda26,424,43

Emek Elektrik2,90-2,031,57
Eminiş Ambalaj21,284,52-42,24
Emlak Konut GMYO2,410,4213,97
Enerjisa Enerji14,441,1925,23
Enka İnşaat16,55-0,30135,03
Erbosan143,302,72253,35
Ereğli Demir Çelik25,620,7195,03
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,23-1,52

Ersu Gıda5,41-0,189,51
Escar Turizm Taşımacılık29,76-1,20

Escort Teknoloji6,43-1,68-2,13
Esenboğa Elektrik31,94-2,3867,87
Etiler Gıda5,09-0,2027,89
Euro Kapital Yat. Ort.4,020,755,25
Euro Trend Yat. Ort.3,835,808,24
Euro Yat. Ort.3,610,28-18,72
Euro Yatırım Holding1,79-2,72-36,97
Europap Tezol Kağıt15,99-0,37

Fade Gıda8,07-1,1055,14
Fenerbahçe Futbol31,92-0,877,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,59-0,38-12,14
F-M İzmit Piston138,801,3113,22
Fonet Bilgi Teknolojileri14,54-1,8211,59
Ford Otosan256,80-0,50113,83
Formet Metal ve Cam1,29-1,53-47,42
Frigo Pak Gıda4,09-3,9957,91
Galata Wind Enerji5,33-0,19

Galatasaray Sportif3,95-2,23-2,47
Garanti Bankası12,001,4418,22
Garanti Faktoring14,590,6931,09
Garanti Yat. Ort.2,550,39-20,71
Gedik Y. Men. Değ.7,64-0,6528,92
Gediz Ambalaj19,49-2,1145,45
Gelecek Varlık Yönetimi13,21-2,51

Gen İlaç13,98-1,96

Gentaş3,86-1,53-14,48
Gersan Elektrik5,961,71-2,93
Gimat Mağazacılık2,442,52

Girişim Elektrik Sanayi21,88-7,60

Global Men. Değ.6,592,019,65
Global Yat. Holding2,39-1,65-31,97
Good-Year9,841,3423,49
Göltaş Çimento45,88-2,1311,78
Gözde Girişim9,15-0,5414,66
GSD Denizcilik4,09-1,6867,96
GSD Holding3,44-0,8637,05
Gübre Fabrik.86,952,601,05
Güler Yat. Holding2,99-1,64-13,65
Halk GMYO2,79-1,06-8,46
Hatay Tekstil19,600,7743,74
Hedef Girişim2,830,0012,09
Hedef Holding4,899,89

Hektaş14,457,68170,48
HUB Girişim10,380,00-42,97
Hürriyet Gzt.2,07-2,82-1,43
ICBC Turkey Bank6,340,48-2,46
İdeal Finansal Teknolojiler33,704,72150,37
İdealist GMYO2,15-1,38-9,40
İhlas Ev Aletleri1,02-2,86-45,25
İhlas Gayrimenkul0,940,00-24,80
İhlas Gazetecilik0,781,30-68,34
İhlas Haber Ajansı7,840,13

İhlas Holding0,630,00-43,88
İhlas Yayın Holding0,74-1,33-35,09
İndeks Bilgisayar8,404,6180,80
Info Yatırım5,27-0,9412,84
İntema70,707,1277,19
Inveo Yatırım Holding30,66-1,73111,85
İpek Doğal Enerji15,54-0,9618,81
İskenderun Demir Çelik22,96-0,26170,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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