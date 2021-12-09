Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

09.12.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,250,57-32,17
Acıpayam Selüloz20,601,0820,98
Adel Kalemcilik31,382,89-6,02
Adese Gayrimenkul0,801,27-66,96
Afyon Çimento4,170,97-18,40
AGESA Hayat Emeklilik21,141,6323,37
Ak Enerji2,022,02-8,60
Akbank7,541,7511,57
Akçansa21,262,3132,03
Akdeniz Yatırım Hold.1,880,53-21,77
Akfen GMYO4,64-2,52156,71
Akın Tekstil42,761,0934,63
Akiş GMYO1,860,54-33,39
Akmerkez GMYO44,70-0,04-26,92
Aksa30,862,94123,39
Aksa Enerji9,641,69159,14
Aksigorta8,533,772,66
Aksu Enerji22,00-0,90191,50
Alarko Carrıer342,90-0,61-5,30
Alarko GMYO31,061,6422,62
Alarko Holding11,51-0,1735,07
Albaraka Türk1,970,001,55
Alcatel Lucent Teletaş28,300,07-4,59
Alkim Kağıt16,96-0,0631,03
Alkim Kimya20,500,6945,53
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,392,21-5,18
Altınyunus Çeşme71,75-0,2143,61
Anadolu Efes28,781,3434,73
Anadolu Grubu Holding43,382,0766,05
Anadolu Hayat Emek.13,05-1,6662,40
Anadolu Isuzu25,920,3144,00
Anadolu Sigorta6,671,21-7,62
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji23,904,37

Anel Elektrik2,701,890,61
Arçelik50,352,3876,92
ARD Bilişim Teknolojileri8,042,0319,07
Arena Bilgisayar12,830,2317,68
Armada Bilgisayar65,850,6134,17
Arsan Tekstil5,79-0,1745,26
Arzum Ev Aletleri17,840,90-26,17
Aselsan24,743,5136,85
Ata GMYO4,020,00-27,04
Atakule GMYO3,022,7229,00
Atlantis Yatırım Holding7,27-2,6830,76
Atlas Yat. Ort.1,29-0,77-25,09
ATP Bilgisayar65,002,28

Avrasya GMYO1,900,53-27,46
Avrasya Petrol ve Tur.2,250,45-29,69
Avrupa Yatırım Holding6,821,0413,67
Aydem Enerji7,150,56

Ayen Enerji6,761,8124,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,163,62123,06
Aygaz23,700,5967,06
Bagfaş15,329,66113,96
Bak Ambalaj21,481,808,61
Balatacılar Balatacılık9,49-3,1615,17
Bantaş Ambalaj3,643,1216,42
Banvit77,951,2349,90
Başkent Doğalgaz GMYO14,05-1,54

Baştaş Başkent Çimento12,12-6,77-30,22
Batı Çimento15,940,44238,43
Batısöke Çimento2,461,650,82
Bayrak Taban Sanayi7,620,40-28,18
Bera Holding11,621,84-42,70
Berkosan Yalıtım8,821,38-1,12
Beşiktaş Futbol Yat.5,352,8832,43
Beyaz Filo9,84-0,71-2,37
Bilici Yatırım17,28-0,75212,29
Bim Mağazalar75,55-0,799,26
Biotrend Çevre ve Enerji7,120,00

Birko Mensucat1,000,00-9,91
Birleşim Mühendislik9,91-0,30

Birlik Mensucat2,309,52-33,53
Bizim Mağazaları14,670,07-2,03
BMS Çelik Hasır8,80-0,56

Boğaziçi Beton Sanayi4,70-0,63

Borusan Mannesmann31,000,1911,51
Borusan Yat. Paz.416,70-0,19-8,27
Bosch Fren Sistemleri1.180,900,63-3,97
Bossa32,740,2483,42
Brisa34,040,2475,80
Burçelik27,70-1,7031,78
Burçelik Vana26,202,34-47,24
Bursa Çimento4,750,21-4,57
Carrefoursa45,843,10-36,16
Casa Emtia Petrol117,104,0910,47
Ceo Event Medya13,57-0,66111,04
Coca Cola İçecek97,35-0,1553,29
Cosmos Yat. Holding9,371,1916,25
Credıtwest Faktorıng4,38-9,88-25,38
Çan2 Termik12,690,32

Çelebi217,604,5719,22
Çelik Halat9,101,220,03
Çemaş Döküm1,300,78-23,65
Çemtaş17,880,3413,80
Çimbeton240,20-1,52-18,99
Çimentaş34,520,23-4,54
Çimsa38,161,54114,38
Çuhadaroğlu Metal10,55-0,1938,68
Dagi Giyim2,950,68-13,40
Dagi Yatırım Holding12,15-0,33-5,81
Dardanel3,061,66-42,54
Datagate Bilgisayar13,83-1,36-14,15
Demısaş Döküm9,41-0,3245,32
Denge Holding1,320,00-56,54
Deniz GMYO1,751,16-5,00
Derimod8,300,97-14,78
Derlüks Yatırım Holding5,20-0,38-41,04
Desa Deri9,27-0,54-4,83
Despec Bilgisayar10,220,39-21,75
Deva Holding32,062,8233,26
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,65-2,5417,40
Diriteks Diriliş Tekstil4,041,008,31
Ditaş Doğan27,640,29112,52
DO-CO1.227,001,3694,76
Doğan Burda168,609,98651,34
Doğan Holding3,520,5717,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,360,431,33
Doğu Aras Enerji98,650,66

Doğusan3,80-1,044,65
Doğuş GMYO10,74-0,2831,46
Doğuş Otomotiv54,157,65108,88
Döktaş Dökümcülük34,66-1,8113,19
Duran Doğan Basım20,802,1698,28
Dyo Boya11,15-0,36-0,86
Eczacıbaşı İlaç7,480,813,86
Eczacıbaşı Yatırım50,700,4088,34
E-Data Teknoloji14,971,84

Edip Gayrimenkul3,48-0,574,82
Ege Endüstri1.993,300,9319,73
Ege Gübre265,10-0,1184,79
Ege Profil36,24-0,82-3,74
Ege Seramik16,991,4375,83
Egeplast26,08-1,14-21,68
Ekiz Kimya7,721,858,27
Elite Naturel Organik Gıda27,603,14

Emek Elektrik3,065,157,17
Eminiş Ambalaj20,981,84-43,05
Emlak Konut GMYO2,550,3920,59
Enerjisa Enerji14,481,7625,58
Enka İnşaat16,39-1,32132,75
Erbosan146,701,03261,73
Ereğli Demir Çelik26,765,69103,71
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,240,93

Ersu Gıda5,33-2,917,89
Escar Turizm Taşımacılık30,240,40

Escort Teknoloji6,48-0,92-1,37
Esenboğa Elektrik31,960,2567,98
Etiler Gıda5,01-0,7925,88
Euro Kapital Yat. Ort.3,961,543,68
Euro Trend Yat. Ort.3,92-1,2610,79
Euro Yat. Ort.3,692,50-16,92
Euro Yatırım Holding2,109,95-26,06
Europap Tezol Kağıt17,111,54

Fade Gıda8,040,1254,57
Fenerbahçe Futbol32,360,689,47
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,59-0,38-12,14
F-M İzmit Piston139,000,0013,38
Fonet Bilgi Teknolojileri13,96-2,177,14
Ford Otosan266,203,34121,65
Formet Metal ve Cam1,301,56-47,01
Frigo Pak Gıda4,02-1,9555,21
Galata Wind Enerji5,21-0,76

Galatasaray Sportif3,990,50-1,48
Garanti Bankası12,020,3318,41
Garanti Faktoring14,241,2827,94
Garanti Yat. Ort.2,550,00-20,71
Gedik Y. Men. Değ.7,711,0530,10
Gediz Ambalaj20,161,7250,45
Gelecek Varlık Yönetimi13,361,21

Gen İlaç14,040,57

Gentaş3,870,52-14,25
Gersan Elektrik6,070,83-1,14
Gimat Mağazacılık2,46-0,81

Girişim Elektrik Sanayi21,340,09

Global Men. Değ.6,450,787,32
Global Yat. Holding2,451,24-30,26
Good-Year10,01-0,8925,62
Göltaş Çimento46,54-1,4013,39
Gözde Girişim9,140,4414,54
GSD Denizcilik4,282,6475,76
GSD Holding3,602,2743,43
Gübre Fabrik.86,100,060,06
Güler Yat. Holding2,990,67-13,65
Halk GMYO2,810,72-7,81
Hatay Tekstil20,463,1350,05
Hedef Girişim2,892,8514,46
Hedef Holding5,155,32

Hektaş14,840,54177,78
HUB Girişim10,480,58-42,42
Hürriyet Gzt.2,080,48-0,95
ICBC Turkey Bank6,320,48-2,77
İdeal Finansal Teknolojiler33,18-2,41146,51
İdealist GMYO2,150,94-9,40
İhlas Ev Aletleri1,051,94-43,64
İhlas Gayrimenkul0,951,06-24,00
İhlas Gazetecilik0,80-4,76-67,53
İhlas Haber Ajansı8,511,55

İhlas Holding0,631,61-43,88
İhlas Yayın Holding0,760,00-33,33
İndeks Bilgisayar8,19-1,2176,28
Info Yatırım5,462,4416,90
İntema76,058,0390,60
Inveo Yatırım Holding30,381,20109,92
İpek Doğal Enerji15,700,9620,03
İskenderun Demir Çelik23,962,83182,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? 13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?
Görüntüler Antalya'dan! İndirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi 12:26 Görüntüler Antalya'dan! İndirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı 12:15 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur 11:59 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Son Dakika Haberleri
13:34 Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!
13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?
13:21 Sivas'ta kenti Moğol baskınından koruyan surun izlerine rastlandı
13:10 Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz
13:05 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
13:01 Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma
12:57 İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı
12:55 Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza uygulandı
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü! Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!         
13:34
Sivas'ta kenti Moğol baskınından koruyan surun izlerine rastlandı Sivas'ta kenti Moğol baskınından koruyan surun izlerine rastlandı         
13:22
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 13:40:40. #1.13#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement