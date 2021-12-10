Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,18 -0,96 -33,07 Acıpayam Selüloz 20,36 1,09 19,57 Adel Kalemcilik 31,30 0,84 -6,26 Adese Gayrimenkul 0,79 -1,25 -67,37 Afyon Çimento 4,07 -1,69 -20,35 AGESA Hayat Emeklilik 21,08 0,09 23,02 Ak Enerji 1,99 -1,97 -9,95 Akbank 7,23 -2,56 6,98 Akçansa 21,30 -0,93 32,28 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 0,54 -22,19 Akfen GMYO 4,67 -3,51 158,37 Akın Tekstil 41,16 -2,19 29,60 Akiş GMYO 1,87 1,63 -33,03 Akmerkez GMYO 47,24 2,21 -22,77 Aksa 30,82 1,31 123,10 Aksa Enerji 9,42 -1,77 153,23 Aksigorta 8,30 -1,78 -0,11 Aksu Enerji 22,20 0,73 194,15 Alarko Carrıer 337,10 -0,53 -6,90 Alarko GMYO 30,18 -1,82 19,14 Alarko Holding 11,34 -1,22 33,08 Albaraka Türk 1,97 -0,51 1,55 Alcatel Lucent Teletaş 27,34 -2,36 -7,82 Alkim Kağıt 17,02 1,31 31,49 Alkim Kimya 20,40 0,59 44,82 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,45 2,11 -1,08 Altınyunus Çeşme 64,00 -1,54 28,10 Anadolu Efes 30,16 2,24 41,19 Anadolu Grubu Holding 43,60 0,46 66,89 Anadolu Hayat Emek. 12,58 -3,82 56,56 Anadolu Isuzu 25,60 0,39 42,22 Anadolu Sigorta 6,77 -1,31 -6,24 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 24,50 1,24 Anel Elektrik 2,63 -1,50 -2,00 Arçelik 50,10 -2,15 76,05 ARD Bilişim Teknolojileri 8,61 4,87 27,51 Arena Bilgisayar 12,77 -0,62 17,13 Armada Bilgisayar 64,10 -2,81 30,60 Arsan Tekstil 5,71 -0,52 43,25 Arzum Ev Aletleri 17,40 -1,25 -27,99 Aselsan 24,88 -0,64 37,62 Ata GMYO 3,91 -1,76 -29,04 Atakule GMYO 3,00 -1,96 28,14 Atlantis Yatırım Holding 7,50 3,59 34,89 Atlas Yat. Ort. 1,28 -0,78 -25,67 ATP Bilgisayar 61,20 -3,01 Avrasya GMYO 2,27 9,66 -13,34 Avrasya Petrol ve Tur. 2,27 -0,87 -29,06 Avrupa Yatırım Holding 6,73 -1,03 12,17 Aydem Enerji 7,22 1,83 Ayen Enerji 6,58 -1,20 21,63 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,98 0,00 130,33 Aygaz 24,16 1,34 70,30 Bagfaş 14,86 -3,19 107,54 Bak Ambalaj 20,66 -1,24 4,47 Balatacılar Balatacılık 9,16 0,44 11,17 Bantaş Ambalaj 3,55 -1,66 13,54 Banvit 78,00 -0,38 50,00 Başkent Doğalgaz GMYO 13,92 -0,22 Baştaş Başkent Çimento 11,07 -5,38 -36,27 Batı Çimento 16,03 -0,25 240,34 Batısöke Çimento 2,45 -0,81 0,41 Bayrak Taban Sanayi 7,43 -1,46 -29,97 Bera Holding 11,89 -2,54 -41,37 Berkosan Yalıtım 8,77 -0,23 -1,68 Beşiktaş Futbol Yat. 5,30 0,19 31,19 Beyaz Filo 10,85 5,54 7,65 Bilici Yatırım 16,84 -1,75 204,34 Bim Mağazalar 76,90 2,74 11,21 Biotrend Çevre ve Enerji 7,19 1,27 Birko Mensucat 1,05 0,00 -5,41 Birleşim Mühendislik 9,84 -0,20 Birlik Mensucat 2,15 -4,44 -37,86 Bizim Mağazaları 14,70 1,59 -1,83 BMS Çelik Hasır 8,72 0,93 Boğaziçi Beton Sanayi 4,61 -0,22 Borusan Mannesmann 30,04 -0,92 8,06 Borusan Yat. Paz. 404,30 -0,96 -11,00 Bosch Fren Sistemleri 1.180,00 2,61 -4,04 Bossa 34,86 6,80 95,29 Brisa 33,76 -0,18 74,35 Burçelik 27,86 -0,50 32,54 Burçelik Vana 25,50 -1,16 -48,65 Bursa Çimento 4,71 0,86 -5,38 Carrefoursa 44,34 -1,90 -38,25 Casa Emtia Petrol 118,90 1,54 12,17 Ceo Event Medya 13,99 3,63 117,57 Coca Cola İçecek 96,50 0,52 51,95 Cosmos Yat. Holding 8,99 -2,92 11,54 Credıtwest Faktorıng 3,95 -9,82 -32,71 Çan2 Termik 12,80 0,63 Çelebi 222,60 -0,18 21,96 Çelik Halat 8,73 0,23 -4,04 Çemaş Döküm 1,28 -1,54 -24,82 Çemtaş 17,78 0,62 13,17 Çimbeton 245,00 4,39 -17,37 Çimentaş 33,40 -3,75 -7,63 Çimsa 38,36 0,31 115,51 Çuhadaroğlu Metal 11,02 3,77 44,86 Dagi Giyim 2,91 0,34 -14,57 Dagi Yatırım Holding 11,63 -3,49 -9,84 Dardanel 2,97 -1,66 -44,23 Datagate Bilgisayar 13,70 0,66 -14,96 Demısaş Döküm 9,42 0,96 45,47 Denge Holding 1,30 0,00 -57,20 Deniz GMYO 1,91 7,30 3,69 Derimod 8,20 -0,73 -15,81 Derlüks Yatırım Holding 5,15 0,98 -41,61 Desa Deri 9,02 -1,74 -7,39 Despec Bilgisayar 9,94 -1,58 -23,89 Deva Holding 31,78 0,95 32,10 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,35 -1,28 14,62 Diriteks Diriliş Tekstil 3,96 -3,65 6,17 Ditaş Doğan 26,98 0,00 107,44 DO-CO 1.205,70 1,17 91,38 Doğan Burda 138,00 -9,98 514,97 Doğan Holding 3,44 -0,58 14,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,33 -0,85 0,05 Doğu Aras Enerji 96,30 -1,23 Doğusan 3,70 -2,37 1,90 Doğuş GMYO 10,67 -0,56 30,60 Doğuş Otomotiv 52,65 -0,38 103,10 Döktaş Dökümcülük 33,52 -2,50 9,47 Duran Doğan Basım 19,73 -3,47 88,08 Dyo Boya 11,10 0,63 -1,31 Eczacıbaşı İlaç 7,58 2,02 5,25 Eczacıbaşı Yatırım 49,20 -1,01 82,77 E-Data Teknoloji 15,34 1,99 Edip Gayrimenkul 3,42 -1,16 3,01 Ege Endüstri 1.965,80 1,19 18,07 Ege Gübre 262,40 0,92 82,91 Ege Profil 35,50 -0,84 -5,70 Ege Seramik 16,78 -1,29 73,66 Egeplast 24,46 -3,40 -26,55 Ekiz Kimya 7,51 -0,53 5,33 Elite Naturel Organik Gıda 26,00 -4,62 Emek Elektrik 3,04 1,00 6,47 Eminiş Ambalaj 20,78 0,00 -43,59 Emlak Konut GMYO 2,55 0,79 20,59 Enerjisa Enerji 14,32 0,85 24,19 Enka İnşaat 16,54 0,00 134,88 Erbosan 141,80 -0,84 249,65 Ereğli Demir Çelik 26,30 -0,38 100,21 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,20 -0,31 Ersu Gıda 5,31 -0,38 7,49 Escar Turizm Taşımacılık 31,10 3,05 Escort Teknoloji 6,48 1,09 -1,37 Esenboğa Elektrik 30,98 -1,96 62,83 Etiler Gıda 5,11 0,20 28,39 Euro Kapital Yat. Ort. 3,90 -0,76 2,11 Euro Trend Yat. Ort. 3,75 -3,10 5,98 Euro Yat. Ort. 3,58 -1,10 -19,40 Euro Yatırım Holding 2,31 10,00 -18,66 Europap Tezol Kağıt 16,45 -1,14 Fade Gıda 7,83 -1,14 50,53 Fenerbahçe Futbol 32,96 1,42 11,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,14 9,79 6,52 F-M İzmit Piston 137,20 1,63 11,91 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,59 -1,88 4,30 Ford Otosan 258,00 -1,79 114,83 Formet Metal ve Cam 1,30 0,00 -47,01 Frigo Pak Gıda 4,00 1,52 54,44 Galata Wind Enerji 5,22 0,38 Galatasaray Sportif 4,00 0,76 -1,23 Garanti Bankası 11,80 -0,51 16,25 Garanti Faktoring 13,60 1,49 22,19 Garanti Yat. Ort. 2,51 -0,79 -21,95 Gedik Y. Men. Değ. 7,90 0,51 33,31 Gediz Ambalaj 20,14 1,87 50,30 Gelecek Varlık Yönetimi 13,92 -0,57 Gen İlaç 13,79 -0,93 Gentaş 3,76 -1,31 -16,69 Gersan Elektrik 6,13 -1,61 -0,16 Gimat Mağazacılık 2,32 -2,11 Girişim Elektrik Sanayi 21,06 0,48 Global Men. Değ. 6,34 -0,78 5,49 Global Yat. Holding 2,38 -1,65 -32,26 Good-Year 10,03 0,80 25,87 Göltaş Çimento 46,64 -0,34 13,63 Gözde Girişim 8,96 -1,10 12,28 GSD Denizcilik 4,08 -2,86 67,54 GSD Holding 3,50 -0,28 39,44 Gübre Fabrik. 86,45 0,99 0,46 Güler Yat. Holding 2,93 -0,68 -15,38 Halk GMYO 2,75 -0,72 -9,78 Hatay Tekstil 20,10 -1,86 47,41 Hedef Girişim 2,83 -1,74 12,09 Hedef Holding 5,34 8,98 Hektaş 15,00 2,67 180,78 HUB Girişim 10,32 -1,34 -43,30 Hürriyet Gzt. 2,06 0,49 -1,90 ICBC Turkey Bank 6,28 -1,26 -3,38 İdeal Finansal Teknolojiler 32,64 -2,28 142,50 İdealist GMYO 2,12 -0,93 -10,66 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,00 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,94 1,08 -24,80 İhlas Gazetecilik 0,80 1,27 -67,53 İhlas Haber Ajansı 8,27 -1,43 İhlas Holding 0,62 0,00 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,75 0,00 -34,21 İndeks Bilgisayar 8,34 2,08 79,51 Info Yatırım 5,48 0,55 17,33 İntema 75,30 -2,71 88,72 Inveo Yatırım Holding 29,96 -0,13 107,02 İpek Doğal Enerji 15,97 1,59 22,09 İskenderun Demir Çelik 22,92 -1,97 170,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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