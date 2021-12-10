Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,18
|-0,96
|-33,07
|Acıpayam Selüloz
|20,36
|1,09
|19,57
|Adel Kalemcilik
|31,30
|0,84
|-6,26
|Adese Gayrimenkul
|0,79
|-1,25
|-67,37
|Afyon Çimento
|4,07
|-1,69
|-20,35
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,08
|0,09
|23,02
|Ak Enerji
|1,99
|-1,97
|-9,95
|Akbank
|7,23
|-2,56
|6,98
|Akçansa
|21,30
|-0,93
|32,28
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|0,54
|-22,19
|Akfen GMYO
|4,67
|-3,51
|158,37
|Akın Tekstil
|41,16
|-2,19
|29,60
|Akiş GMYO
|1,87
|1,63
|-33,03
|Akmerkez GMYO
|47,24
|2,21
|-22,77
|Aksa
|30,82
|1,31
|123,10
|Aksa Enerji
|9,42
|-1,77
|153,23
|Aksigorta
|8,30
|-1,78
|-0,11
|Aksu Enerji
|22,20
|0,73
|194,15
|Alarko Carrıer
|337,10
|-0,53
|-6,90
|Alarko GMYO
|30,18
|-1,82
|19,14
|Alarko Holding
|11,34
|-1,22
|33,08
|Albaraka Türk
|1,97
|-0,51
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,34
|-2,36
|-7,82
|Alkim Kağıt
|17,02
|1,31
|31,49
|Alkim Kimya
|20,40
|0,59
|44,82
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,45
|2,11
|-1,08
|Altınyunus Çeşme
|64,00
|-1,54
|28,10
|Anadolu Efes
|30,16
|2,24
|41,19
|Anadolu Grubu Holding
|43,60
|0,46
|66,89
|Anadolu Hayat Emek.
|12,58
|-3,82
|56,56
|Anadolu Isuzu
|25,60
|0,39
|42,22
|Anadolu Sigorta
|6,77
|-1,31
|-6,24
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|24,50
|1,24
|Anel Elektrik
|2,63
|-1,50
|-2,00
|Arçelik
|50,10
|-2,15
|76,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,61
|4,87
|27,51
|Arena Bilgisayar
|12,77
|-0,62
|17,13
|Armada Bilgisayar
|64,10
|-2,81
|30,60
|Arsan Tekstil
|5,71
|-0,52
|43,25
|Arzum Ev Aletleri
|17,40
|-1,25
|-27,99
|Aselsan
|24,88
|-0,64
|37,62
|Ata GMYO
|3,91
|-1,76
|-29,04
|Atakule GMYO
|3,00
|-1,96
|28,14
|Atlantis Yatırım Holding
|7,50
|3,59
|34,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,28
|-0,78
|-25,67
|ATP Bilgisayar
|61,20
|-3,01
|Avrasya GMYO
|2,27
|9,66
|-13,34
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,27
|-0,87
|-29,06
|Avrupa Yatırım Holding
|6,73
|-1,03
|12,17
|Aydem Enerji
|7,22
|1,83
|Ayen Enerji
|6,58
|-1,20
|21,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,98
|0,00
|130,33
|Aygaz
|24,16
|1,34
|70,30
|Bagfaş
|14,86
|-3,19
|107,54
|Bak Ambalaj
|20,66
|-1,24
|4,47
|Balatacılar Balatacılık
|9,16
|0,44
|11,17
|Bantaş Ambalaj
|3,55
|-1,66
|13,54
|Banvit
|78,00
|-0,38
|50,00
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,92
|-0,22
|Baştaş Başkent Çimento
|11,07
|-5,38
|-36,27
|Batı Çimento
|16,03
|-0,25
|240,34
|Batısöke Çimento
|2,45
|-0,81
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|7,43
|-1,46
|-29,97
|Bera Holding
|11,89
|-2,54
|-41,37
|Berkosan Yalıtım
|8,77
|-0,23
|-1,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,30
|0,19
|31,19
|Beyaz Filo
|10,85
|5,54
|7,65
|Bilici Yatırım
|16,84
|-1,75
|204,34
|Bim Mağazalar
|76,90
|2,74
|11,21
|Biotrend Çevre ve Enerji
|7,19
|1,27
|Birko Mensucat
|1,05
|0,00
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|9,84
|-0,20
|Birlik Mensucat
|2,15
|-4,44
|-37,86
|Bizim Mağazaları
|14,70
|1,59
|-1,83
|BMS Çelik Hasır
|8,72
|0,93
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,61
|-0,22
|Borusan Mannesmann
|30,04
|-0,92
|8,06
|Borusan Yat. Paz.
|404,30
|-0,96
|-11,00
|Bosch Fren Sistemleri
|1.180,00
|2,61
|-4,04
|Bossa
|34,86
|6,80
|95,29
|Brisa
|33,76
|-0,18
|74,35
|Burçelik
|27,86
|-0,50
|32,54
|Burçelik Vana
|25,50
|-1,16
|-48,65
|Bursa Çimento
|4,71
|0,86
|-5,38
|Carrefoursa
|44,34
|-1,90
|-38,25
|Casa Emtia Petrol
|118,90
|1,54
|12,17
|Ceo Event Medya
|13,99
|3,63
|117,57
|Coca Cola İçecek
|96,50
|0,52
|51,95
|Cosmos Yat. Holding
|8,99
|-2,92
|11,54
|Credıtwest Faktorıng
|3,95
|-9,82
|-32,71
|Çan2 Termik
|12,80
|0,63
|Çelebi
|222,60
|-0,18
|21,96
|Çelik Halat
|8,73
|0,23
|-4,04
|Çemaş Döküm
|1,28
|-1,54
|-24,82
|Çemtaş
|17,78
|0,62
|13,17
|Çimbeton
|245,00
|4,39
|-17,37
|Çimentaş
|33,40
|-3,75
|-7,63
|Çimsa
|38,36
|0,31
|115,51
|Çuhadaroğlu Metal
|11,02
|3,77
|44,86
|Dagi Giyim
|2,91
|0,34
|-14,57
|Dagi Yatırım Holding
|11,63
|-3,49
|-9,84
|Dardanel
|2,97
|-1,66
|-44,23
|Datagate Bilgisayar
|13,70
|0,66
|-14,96
|Demısaş Döküm
|9,42
|0,96
|45,47
|Denge Holding
|1,30
|0,00
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,91
|7,30
|3,69
|Derimod
|8,20
|-0,73
|-15,81
|Derlüks Yatırım Holding
|5,15
|0,98
|-41,61
|Desa Deri
|9,02
|-1,74
|-7,39
|Despec Bilgisayar
|9,94
|-1,58
|-23,89
|Deva Holding
|31,78
|0,95
|32,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,35
|-1,28
|14,62
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,96
|-3,65
|6,17
|Ditaş Doğan
|26,98
|0,00
|107,44
|DO-CO
|1.205,70
|1,17
|91,38
|Doğan Burda
|138,00
|-9,98
|514,97
|Doğan Holding
|3,44
|-0,58
|14,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,33
|-0,85
|0,05
|Doğu Aras Enerji
|96,30
|-1,23
|Doğusan
|3,70
|-2,37
|1,90
|Doğuş GMYO
|10,67
|-0,56
|30,60
|Doğuş Otomotiv
|52,65
|-0,38
|103,10
|Döktaş Dökümcülük
|33,52
|-2,50
|9,47
|Duran Doğan Basım
|19,73
|-3,47
|88,08
|Dyo Boya
|11,10
|0,63
|-1,31
|Eczacıbaşı İlaç
|7,58
|2,02
|5,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,20
|-1,01
|82,77
|E-Data Teknoloji
|15,34
|1,99
|Edip Gayrimenkul
|3,42
|-1,16
|3,01
|Ege Endüstri
|1.965,80
|1,19
|18,07
|Ege Gübre
|262,40
|0,92
|82,91
|Ege Profil
|35,50
|-0,84
|-5,70
|Ege Seramik
|16,78
|-1,29
|73,66
|Egeplast
|24,46
|-3,40
|-26,55
|Ekiz Kimya
|7,51
|-0,53
|5,33
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,00
|-4,62
|Emek Elektrik
|3,04
|1,00
|6,47
|Eminiş Ambalaj
|20,78
|0,00
|-43,59
|Emlak Konut GMYO
|2,55
|0,79
|20,59
|Enerjisa Enerji
|14,32
|0,85
|24,19
|Enka İnşaat
|16,54
|0,00
|134,88
|Erbosan
|141,80
|-0,84
|249,65
|Ereğli Demir Çelik
|26,30
|-0,38
|100,21
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,20
|-0,31
|Ersu Gıda
|5,31
|-0,38
|7,49
|Escar Turizm Taşımacılık
|31,10
|3,05
|Escort Teknoloji
|6,48
|1,09
|-1,37
|Esenboğa Elektrik
|30,98
|-1,96
|62,83
|Etiler Gıda
|5,11
|0,20
|28,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,90
|-0,76
|2,11
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,75
|-3,10
|5,98
|Euro Yat. Ort.
|3,58
|-1,10
|-19,40
|Euro Yatırım Holding
|2,31
|10,00
|-18,66
|Europap Tezol Kağıt
|16,45
|-1,14
|Fade Gıda
|7,83
|-1,14
|50,53
|Fenerbahçe Futbol
|32,96
|1,42
|11,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,14
|9,79
|6,52
|F-M İzmit Piston
|137,20
|1,63
|11,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,59
|-1,88
|4,30
|Ford Otosan
|258,00
|-1,79
|114,83
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|0,00
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|4,00
|1,52
|54,44
|Galata Wind Enerji
|5,22
|0,38
|Galatasaray Sportif
|4,00
|0,76
|-1,23
|Garanti Bankası
|11,80
|-0,51
|16,25
|Garanti Faktoring
|13,60
|1,49
|22,19
|Garanti Yat. Ort.
|2,51
|-0,79
|-21,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,90
|0,51
|33,31
|Gediz Ambalaj
|20,14
|1,87
|50,30
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,92
|-0,57
|Gen İlaç
|13,79
|-0,93
|Gentaş
|3,76
|-1,31
|-16,69
|Gersan Elektrik
|6,13
|-1,61
|-0,16
|Gimat Mağazacılık
|2,32
|-2,11
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,06
|0,48
|Global Men. Değ.
|6,34
|-0,78
|5,49
|Global Yat. Holding
|2,38
|-1,65
|-32,26
|Good-Year
|10,03
|0,80
|25,87
|Göltaş Çimento
|46,64
|-0,34
|13,63
|Gözde Girişim
|8,96
|-1,10
|12,28
|GSD Denizcilik
|4,08
|-2,86
|67,54
|GSD Holding
|3,50
|-0,28
|39,44
|Gübre Fabrik.
|86,45
|0,99
|0,46
|Güler Yat. Holding
|2,93
|-0,68
|-15,38
|Halk GMYO
|2,75
|-0,72
|-9,78
|Hatay Tekstil
|20,10
|-1,86
|47,41
|Hedef Girişim
|2,83
|-1,74
|12,09
|Hedef Holding
|5,34
|8,98
|Hektaş
|15,00
|2,67
|180,78
|HUB Girişim
|10,32
|-1,34
|-43,30
|Hürriyet Gzt.
|2,06
|0,49
|-1,90
|ICBC Turkey Bank
|6,28
|-1,26
|-3,38
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,64
|-2,28
|142,50
|İdealist GMYO
|2,12
|-0,93
|-10,66
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|0,00
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|1,08
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|1,27
|-67,53
|İhlas Haber Ajansı
|8,27
|-1,43
|İhlas Holding
|0,62
|0,00
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|0,00
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|8,34
|2,08
|79,51
|Info Yatırım
|5,48
|0,55
|17,33
|İntema
|75,30
|-2,71
|88,72
|Inveo Yatırım Holding
|29,96
|-0,13
|107,02
|İpek Doğal Enerji
|15,97
|1,59
|22,09
|İskenderun Demir Çelik
|22,92
|-1,97
|170,18
(Sürecek)
Kaynak: AA
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