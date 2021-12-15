Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,01
|-1,76
|-35,27
|Acıpayam Selüloz
|19,93
|-2,69
|17,04
|Adel Kalemcilik
|31,22
|-1,39
|-6,50
|Adese Gayrimenkul
|0,78
|-1,27
|-67,79
|Afyon Çimento
|4,02
|-2,43
|-21,33
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,04
|-1,87
|22,78
|Ak Enerji
|1,96
|-2,49
|-11,31
|Akbank
|7,92
|0,13
|17,20
|Akçansa
|21,24
|-0,47
|31,91
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,94
|-1,52
|-19,27
|Akfen GMYO
|5,25
|-4,02
|190,46
|Akın Tekstil
|47,86
|-3,16
|50,69
|Akiş GMYO
|1,84
|-3,66
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|52,50
|-4,72
|-14,17
|Aksa
|37,44
|3,48
|171,02
|Aksa Enerji
|10,09
|-2,98
|171,24
|Aksigorta
|8,53
|-2,63
|2,66
|Aksu Enerji
|24,20
|0,75
|220,65
|Alarko Carrıer
|335,50
|-2,22
|-7,34
|Alarko GMYO
|31,98
|-0,99
|26,25
|Alarko Holding
|11,40
|0,62
|33,78
|Albaraka Türk
|2,02
|-6,48
|4,12
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,92
|-2,58
|-5,87
|Alkim Kağıt
|18,69
|-1,16
|44,40
|Alkim Kimya
|21,38
|-1,29
|51,77
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,39
|-0,71
|-5,18
|Altınyunus Çeşme
|64,30
|-2,58
|28,70
|Anadolu Efes
|32,66
|1,05
|52,89
|Anadolu Grubu Holding
|46,38
|-3,37
|77,53
|Anadolu Hayat Emek.
|12,47
|-0,48
|55,19
|Anadolu Isuzu
|26,10
|-2,32
|45,00
|Anadolu Sigorta
|6,62
|-1,63
|-8,32
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|27,04
|5,21
|Anel Elektrik
|2,53
|-1,17
|-5,73
|Arçelik
|52,10
|-1,23
|83,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,07
|-2,06
|19,51
|Arena Bilgisayar
|13,22
|-0,60
|21,26
|Armada Bilgisayar
|64,90
|-2,77
|32,23
|Arsan Tekstil
|5,96
|-2,30
|49,53
|Arzum Ev Aletleri
|16,97
|-2,02
|-29,77
|Aselsan
|26,00
|-0,69
|43,82
|Ata GMYO
|3,83
|-2,30
|-30,49
|Atakule GMYO
|3,02
|-3,51
|29,00
|Atlantis Yatırım Holding
|8,00
|-0,62
|43,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,37
|-5,52
|-20,44
|ATP Bilgisayar
|62,10
|3,41
|Avrasya GMYO
|2,60
|-1,89
|-0,74
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,32
|-2,52
|-27,50
|Avrupa Yatırım Holding
|6,72
|-2,61
|12,00
|Aydem Enerji
|6,88
|-1,57
|Ayen Enerji
|6,40
|-3,18
|18,30
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|27,94
|5,20
|147,70
|Aygaz
|26,06
|-0,61
|83,70
|Bagfaş
|15,98
|5,06
|123,18
|Bak Ambalaj
|20,24
|-2,60
|2,34
|Balatacılar Balatacılık
|8,98
|0,00
|8,98
|Bantaş Ambalaj
|3,42
|-2,56
|9,38
|Banvit
|78,50
|-1,26
|50,96
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,57
|-0,51
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|-5,88
|-30,92
|Batı Çimento
|16,66
|-3,25
|253,72
|Batısöke Çimento
|2,44
|-0,81
|0,00
|Bayrak Taban Sanayi
|7,38
|-1,99
|-30,44
|Bera Holding
|11,59
|-1,61
|-42,85
|Berkosan Yalıtım
|8,45
|-2,54
|-5,27
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,05
|-2,51
|25,00
|Beyaz Filo
|10,05
|-2,24
|-0,29
|Bilici Yatırım
|16,67
|-1,88
|201,27
|Bim Mağazalar
|82,70
|3,05
|19,60
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,63
|-1,49
|Birko Mensucat
|1,08
|1,89
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|9,39
|-2,19
|Birlik Mensucat
|2,05
|-1,91
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|14,71
|-2,52
|-1,76
|BMS Çelik Hasır
|9,03
|-2,17
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,51
|-1,31
|Borusan Mannesmann
|29,48
|-1,99
|6,04
|Borusan Yat. Paz.
|404,70
|-2,08
|-10,91
|Bosch Fren Sistemleri
|1.280,00
|0,00
|4,09
|Bossa
|38,58
|0,10
|116,13
|Brisa
|33,68
|-0,30
|73,94
|Burçelik
|30,30
|1,88
|44,15
|Burçelik Vana
|26,78
|1,59
|-46,07
|Bursa Çimento
|4,71
|0,21
|-5,38
|Carrefoursa
|43,30
|-3,31
|-39,69
|Casa Emtia Petrol
|128,70
|-10,00
|21,42
|Ceo Event Medya
|13,92
|2,35
|116,49
|Coca Cola İçecek
|98,70
|-1,20
|55,41
|Cosmos Yat. Holding
|9,02
|-1,42
|11,91
|Credıtwest Faktorıng
|3,63
|2,54
|-38,16
|Çan2 Termik
|12,51
|-2,04
|Çelebi
|222,30
|3,40
|21,79
|Çelik Halat
|8,59
|-1,72
|-5,58
|Çemaş Döküm
|1,26
|-0,79
|-26,00
|Çemtaş
|18,60
|-0,05
|18,39
|Çimbeton
|252,90
|-0,04
|-14,70
|Çimentaş
|30,48
|0,59
|-15,71
|Çimsa
|37,78
|-2,73
|112,25
|Çuhadaroğlu Metal
|11,14
|2,30
|46,44
|Dagi Giyim
|2,85
|-2,06
|-16,33
|Dagi Yatırım Holding
|11,46
|-1,88
|-11,16
|Dardanel
|2,87
|-2,05
|-46,10
|Datagate Bilgisayar
|13,15
|-2,16
|-18,37
|Demısaş Döküm
|10,05
|2,24
|55,20
|Denge Holding
|1,30
|0,78
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,88
|1,62
|2,06
|Derimod
|7,90
|-1,13
|-18,89
|Derlüks Yatırım Holding
|4,97
|-3,68
|-43,65
|Desa Deri
|8,65
|-1,37
|-11,19
|Despec Bilgisayar
|10,58
|-3,29
|-18,99
|Deva Holding
|32,80
|-0,67
|36,33
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,68
|-1,87
|26,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,94
|-0,25
|5,63
|Ditaş Doğan
|25,86
|-2,78
|98,83
|DO-CO
|1.246,80
|1,78
|97,90
|Doğan Burda
|150,20
|9,96
|569,34
|Doğan Holding
|3,61
|-1,63
|20,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|-2,83
|3,05
|Doğu Aras Enerji
|93,05
|-2,62
|Doğusan
|3,85
|10,00
|6,03
|Doğuş GMYO
|10,44
|-1,79
|27,78
|Doğuş Otomotiv
|49,00
|-2,39
|89,02
|Döktaş Dökümcülük
|33,98
|-0,41
|10,97
|Duran Doğan Basım
|18,62
|-2,41
|77,50
|Dyo Boya
|10,61
|-1,85
|-5,67
|Eczacıbaşı İlaç
|7,84
|0,13
|8,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,45
|-1,04
|94,84
|E-Data Teknoloji
|18,32
|-1,35
|Edip Gayrimenkul
|3,36
|0,00
|1,20
|Ege Endüstri
|2.063,30
|2,60
|23,93
|Ege Gübre
|278,30
|1,53
|94,00
|Ege Profil
|35,46
|-2,90
|-5,81
|Ege Seramik
|16,56
|-2,53
|71,38
|Egeplast
|26,28
|9,96
|-21,08
|Ekiz Kimya
|7,44
|-0,67
|4,35
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,20
|-0,61
|Emek Elektrik
|2,96
|-2,63
|3,67
|Eminiş Ambalaj
|19,98
|-0,05
|-45,77
|Emlak Konut GMYO
|2,77
|2,97
|30,99
|Enerjisa Enerji
|14,84
|-1,53
|28,70
|Enka İnşaat
|17,69
|4,80
|151,21
|Erbosan
|139,50
|-2,17
|243,98
|Ereğli Demir Çelik
|30,46
|1,06
|131,87
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,25
|-1,81
|Ersu Gıda
|5,34
|-2,38
|8,10
|Escar Turizm Taşımacılık
|36,70
|6,62
|Escort Teknoloji
|6,05
|-2,73
|-7,91
|Esenboğa Elektrik
|30,92
|-2,15
|62,51
|Etiler Gıda
|5,48
|-1,08
|37,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,70
|2,21
|-3,13
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,70
|-2,37
|4,57
|Euro Yat. Ort.
|3,49
|-1,13
|-21,42
|Euro Yatırım Holding
|2,61
|9,66
|-8,10
|Europap Tezol Kağıt
|16,03
|-2,32
|Fade Gıda
|7,97
|3,24
|53,22
|Fenerbahçe Futbol
|31,02
|-2,33
|4,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,91
|-0,68
|-1,29
|F-M İzmit Piston
|137,00
|-3,04
|11,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,52
|5,60
|11,44
|Ford Otosan
|281,20
|-0,39
|134,14
|Formet Metal ve Cam
|1,29
|-3,73
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|3,85
|-2,04
|48,64
|Galata Wind Enerji
|5,32
|-1,12
|Galatasaray Sportif
|3,71
|-2,37
|-8,40
|Garanti Bankası
|12,19
|0,25
|20,09
|Garanti Faktoring
|17,80
|7,81
|59,93
|Garanti Yat. Ort.
|2,52
|-2,70
|-21,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,17
|-0,73
|37,86
|Gediz Ambalaj
|19,24
|-2,04
|43,58
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,96
|-2,78
|Gen İlaç
|13,59
|1,04
|Gentaş
|3,74
|-1,84
|-17,13
|Gersan Elektrik
|5,56
|-2,11
|-9,45
|Gimat Mağazacılık
|2,21
|-2,64
|Girişim Elektrik Sanayi
|19,52
|-2,30
|Global Men. Değ.
|6,35
|-1,55
|5,66
|Global Yat. Holding
|2,35
|-1,67
|-33,11
|Good-Year
|10,06
|-0,89
|26,25
|Göltaş Çimento
|47,26
|-2,15
|15,14
|Gözde Girişim
|9,52
|-2,76
|19,30
|GSD Denizcilik
|4,03
|-0,49
|65,49
|GSD Holding
|3,68
|-1,34
|46,61
|Gübre Fabrik.
|93,35
|6,69
|8,48
|Güler Yat. Holding
|2,84
|-2,07
|-17,98
|Halk GMYO
|2,74
|-2,14
|-10,10
|Hatay Tekstil
|19,00
|-3,50
|39,34
|Hedef Girişim
|2,85
|-2,73
|12,88
|Hedef Holding
|7,08
|8,76
|Hektaş
|14,86
|-1,33
|178,16
|HUB Girişim
|10,17
|-2,02
|-44,12
|Hürriyet Gzt.
|2,08
|-1,89
|-0,95
|ICBC Turkey Bank
|6,18
|-1,59
|-4,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|30,80
|-1,79
|128,83
|İdealist GMYO
|2,01
|-1,95
|-15,30
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-0,97
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|0,00
|-25,60
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|-1,23
|-67,53
|İhlas Haber Ajansı
|8,67
|-2,03
|İhlas Holding
|0,62
|-1,59
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|0,00
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|8,30
|0,24
|78,65
|Info Yatırım
|6,06
|2,54
|29,75
|İntema
|92,80
|7,28
|132,58
|Inveo Yatırım Holding
|32,60
|5,30
|125,26
|İpek Doğal Enerji
|17,33
|0,41
|32,49
|İskenderun Demir Çelik
|22,98
|-0,95
|170,89
(Sürecek)
Kaynak: AA
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