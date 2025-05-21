Borusan 2024'te %39 Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Ekonomi

Borusan 2024'te %39 Büyüme Kaydetti

Borusan 2024\'te %39 Büyüme Kaydetti

Borusan, 2024'te 257 milyar lira ciro ile %39 büyüme sağladı, 66 milyar lira yatırım planladı.

21.05.2025 11:28
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Borusan, 257 milyar lira konsolide ciroya ulaştığı 2024'ü, yüzde 39'luk bir büyümeyle tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu, 80'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2024'e ait finansal sonuçları ve gelecek dönem yatırım planlarını paylaştı.

Borusan, 257 milyar lira konsolide ciroya ulaştığı bu dönemde, yüzde 39 büyüme kaydetti. Uzun vadeli büyüme stratejisiyle hareket eden şirket, bu performansıyla, geniş ve dengeli portföyüyle başarıya ulaştığını, değişen pazar koşullarına uyum sağladığını gösterdi.

Grup, 2025-2027 yıllarında büyüme ivmesini daha yukarılara taşımak ve operasyon alanlarını genişletmek amacıyla toplam 66 milyar lira yatırım yapmayı planlıyor. Bu dönemde, üretime 26 milyar lira, otomotive 22 milyar lira, enerji, lojistik ile makine ve güç sistemleri sektörlerine 6'şar milyar lira yatırım yapılması planlanıyor. Bu yatırımlar, şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.

Borusan Boru, üretim kapasitesini yaklaşık 1 milyon tona çıkardı

2024'te, grup şirketlerinden Borusan Tedarik 50'nci; Borusan Otomotiv Grubu ve Borusan Limanı 40'ıncı; Borusan Cat 30'uncu; Borusan EnBW Enerji ise 15'inci yılını kutladı.

Borusan Grubu şirketleri, bu dönemde önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam etti. Yenilenebilir enerji alanında EnBW Enerji, kapasitesini yüzde 18 artırarak toplam kurulu gücünü 855 megavata yükseltti. Borusan Boru ise küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla ABD'de 50 milyon dolarlık ısıl işlem teknolojisi ile üretim yatırımını tamamlayarak, bu alanlardaki üretim kapasitesini yaklaşık 1 milyon tona çıkardı. Sorumlu yatırım ilkelerine önem veren grup, 2023'te kurduğu kurumsal girişim sermayesi Borusan Ventures aracılığıyla 2024'ü 5 girişim sermayesi fonu ve 5 girişim yatırımıyla tamamladı.

Bu yıla da istikrarlı bir giriş yapan Borusan Grubu, portföy stratejisi doğrultusunda Borusan Tedarik'in CEVA Logistics'e yüzde 100 hissesinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı. Rekabet Kurulu onayının ardından hisse devir sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Borusan'ın sürdürülebilir bir gelecek inşa etme misyonu, 2024'te de grubun temel odak noktaları arasında yer aldı. Grup, Türkiye'nin enerji verimliliğine katkıda bulunmak amacıyla, 2053 net sıfır hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaşma yol haritasını güçlendirdi. Temiz enerji ve emisyon azaltım projelerine yapılan yatırımlar artırılırken, su yönetimi iyileştirildi, atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik tedbirler alındı ve döngüsel ekonomi yaklaşımıyla atık geri dönüşüm projeleri geliştirildi.

Değer zincirinin tüm aşamalarında iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren Borusan, insan odaklı kurum kültürüyle çalışan bağlılığı ve memnuniyetini artırmaya yönelik projeler yürütüyor. Yenileşim alanında döngüsel ve karbonsuz iş modelleri geliştirerek girişimcilik ekosistemini destekleyen grup, tedarik zinciri dayanıklılığını artırmaya devam ediyor.

"Mevcut gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, 2024'ün, kuruluşlarının 80.'inci yıl dönümü olması sebebiyle kendileri için ayrı bir önem taşıdığını, "0'dan başladık, 80'e ulaştık, biz aslında daha yeni başladık." deyişiyle bu özel yılda kayda değer bir büyüme kaydettikleri için büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Elde ettikleri başarının, tüm Borusanlıların azimli çalışması ve paydaşlarının kendilerine duyduğu güven sayesinde gerçekleştiğini aktaran Kafadar şunları kaydetti:

"Bu başarımızı sürdürülebilir kılmak ve geleceğe yönelik iddiamızı perçinlemek adına, önümüzdeki 3 yıl içinde önemli yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Bu yatırım hamlemizle; enerji, üretim, otomotiv, makine ve güç sistemleri, lojistik ve kurumsal girişim sermayesi alanlarındaki mevcut gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, sadece ekonomik büyüme sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda ülkemize ve paydaşlarımıza katma değer yaratmaya devam etmek. 80 yıllık mirasımızdan aldığımız ilhamla, 200 yıl ve ötesine uzanan bir grup olma vizyonumuzla, geleceğe umutla bakıyor ve Borusan'ı daha nice başarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Üretim, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borusan 2024'te %39 Büyüme Kaydetti - Son Dakika

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