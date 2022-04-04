Borusan Mannesmann, yeni yatırımı ile ABD cirosunu 600 milyon dolara çıkaracak - Son Dakika

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Mannesmann, gerçekleştireceği yeni yatırım ile ABD'de de hizmet alanını genişletmeye hazırlanıyor.

Borusan Mannesmann açıklamasına göre, şirket, yaklaşık 50 milyon dolara ulaşması öngörülen yeni yatırım ile ABD'ye boru üretim ve tamamlama hattı kurulacak. Borusan Mannesmann, böylelikle ABD'de mevcut sondaj borusu üretim faaliyetlerinin yanı sıra inşaat ve genel endüstri segmentlerinde de yerel üretici haline gelecek.

Yüksek teknolojiye sahip yenilikçi ürünlerle ABD'nin sektör üzerine en prestijli yayınlarından American Metal Market tarafından 3 kez "Yılın En İyi Boru Üreticisi" ödülüne layık görülen Borusan Mannesmann Pipe US'nin yeni yatırımı inşaat, genel endüstri ve enerji sektörlerine hizmet verecek.

Yeni yatırımda, federal ve eyalet projelerinde de kullanılabilecek mekanik tesisat borularının yanı sıra makine ekipman üretiminde basınç ve ileri işlem gerektiren uygulamalarda kullanılacak özel borular da üretim gamında yer alacak.

"2023 ve sonrasında yüzde 5 ve üzerinde pazar payı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey, stratejik planları arasında yer alan bu yeni yatırım ile ABD'de gelecek süreçte planlanan inşaat yatırımlarına çok özel ürünlerin tedarikini sağlayan aktif bir yerel üretici olmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni yatırımlarıyla şu ana kadar erişim sağlayamadıkları federal projelerde yer alacaklarına işaret eden Atabey, "2014 yılından bu yana yerel üretim yaparak faaliyet gösterdiğimiz petrol ve kaya gazı boruları pazarının yanı sıra yeni yatırımımız, bize farklı bir pazarda daha yerel oyuncu olma imkanı tanıyacak." ifadesini kullandı.

Yeni yatırımı 2023 yılında hayata geçirmeyi öngördüklerini belirten Atabey, şunları kaydetti:

"ABD'nin önümüzdeki dönemde eskimiş olan bina içi içme suyu boru hatlarının yenileme projesi gibi önemli yatırımları söz konusu. Son 20 yılda düzenli büyüyen inşaat ve genel endüstri uygulamalarının da güçlü bir şekilde devam etmesini öngörüyoruz. Yeni boru üretim hattı yatırımımız sayesinde ileri teknolojiye sahip kaliteli ürünlerimiz ile ABD pazarında fark yaratmayı amaçlıyoruz. Ülkede bu ürünlerde yerel bir üreticiye dönüşerek 2023 ve sonrasında yüzde 5 ve üzerinde pazar payı hedefliyoruz.

ABD'de mevcut 300 ktonluk kapasitemiz, yeni yatırımımız sonrasında toplam 400 ktona ulaşacak. Ayrıca, yeni üretim hattı ile yaklaşık 85 yeni çalışana da istihdam sağlayacağız. Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım ile Borusan Mannesmann Pipe US'nin cirosuna önemli bir katkı yaparak yıllık 600 milyon dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırımla ilgili teşvik imkanlarını da daha iyi değerlendirmek adına, ABD'de farklı bölgelerde teşvik başvuru süreçlerini başlattık."