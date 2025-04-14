Borusan Ventures, Fourier'e Yatırım Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Borusan Ventures, Fourier'e Yatırım Yaptı

Borusan Ventures, hidrojen üretimi için modüler elektrolizör geliştiren Fourier'e 18,5 milyon dolar yatırım yaptı.

14.04.2025 14:16
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Borusan Ventures, hidrojen üretimi için modüler elektrolizör geliştiren ABD merkezli Fourier'in 18,5 milyon dolar yatırım aldığı Seri A yatırım turuna katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu'nun kurumsal girişim sermayesi şirketi Borusan Ventures, odak alanlarındaki yeni girişimleri destekleyen yatırımlarını sürdürüyor.

Borusan Ventures, hidrojen üretimi için modüler elektrolizör geliştiren ABD merkezli Fourier'in Seri A yatırım turuna katıldı. Fourier, bu turda toplam 18,5 milyon dolarlık yatırım aldı.

General Catalyst ve Paramark Ventures liderliğinde gerçekleşen turda, Airbus Ventures, MCJ, GSBackers ve Positive Ventures gibi yatırımcılar da katkıda bulundu.

Silikon Vadisi merkezli Borusan Ventures, ABD ve Avrupa'da enerji, mobilite, lojistik, tedarik zinciri ve endüstriyel teknolojiler gibi alanlardaki erken aşama girişimlere yatırım yapıyor. Borusan Grubu'nun 80 yılı aşkın endüstriyel deneyiminden yararlanarak küresel başarı ve uzun vadeli etki hedeflediği girişimlere stratejik destek sağlayan şirket, yeni pazarlara erişim imkanı sunarak büyüme fırsatları yaratıyor.

Yerinde ve talep üzerine hidrojen üretimi yapılabiliyor

Küresel enerji talebinin hızla artması nedeniyle daha güvenilir, uygun maliyetli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir enerji çözümlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün büyüyor. Yüksek enerji yoğunluğu ve çevre dostu yapısıyla bu talepleri karşılamak için gereken potansiyeli bulunduran hidrojen; yüksek maliyetler, verimsiz üretim yöntemleri ve karmaşık lojistik süreçleri gibi nedenlerle uzun yıllardır geniş ölçekte kullanılamıyor.

Fourier'in geliştirdiği sistem, yerinde ve talep üzerine hidrojen üretimini mümkün kılıyor. Bu teknolojinin merkezinde, hidrojen üretimini mevcut çözümlerden tamamen farklı kılan ultra-modüler, yazılım tanımlı bir sistem mimarisi bulunuyor. Yüksek verimlilik ve güvenirlik sağlamak için performansı gerçek zamanlı olarak optimize eden gelişmiş algoritmalar tarafından yönetilen bu mimari, sistemi çalıştırmanın yanı sıra performansı izleyip tahmin ederek arıza sürelerini en aza indiriyor ve en yüksek operasyonel verimliliği sağlıyor.

Modüler sistem, bir hidrojen araç filosunu çalıştırmak veya endüstriyel operasyonlara enerji sağlamak gibi her bir saha veya uygulamanın özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kolayca yapılandırılabiliyor ve ölçeklendirilebiliyor. İlk yatırım maliyetlerini düşürüp kurulum sürecini basitleştiren bu modüler yaklaşım, talep arttıkça ölçeklenebilirlik sağlıyor.

Fourier, taşıma hidrojen pazarını hedefliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Ventures Kurucusu ve Başkanı Defne Kocabıyık Narter, Fourier'in ilk olarak yüksek lojistik maliyetlerine ve karmaşık altyapıya sahip taşıma hidrojen pazarını hedeflediğini belirtti.

Narter, Fourier'in modüler ve yerinde üretim modeliyle doğrudan bu zorlukları aşmaya çalışarak, müşterilerin ihtiyaç duydukları yerde, düşük maliyetli ve çok küçük ölçeklerde üretim yapmalarına olanak verdiğini ve anında değer yarattığını aktardı.

Yatırım yapma gerekçelerine değinen Narter, "Fourier'in yenilikçi hidrojen üretim teknolojisine yaptığımız bu yatırım, Borusan Ventures ile sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma ve temiz enerji çözümlerini destekleme vizyonumuzun somut bir göstergesi. Hidrojenin yaygınlaşmasını hızlandırma yolculuklarında Fourier'e destek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borusan Ventures, Fourier'e Yatırım Yaptı - Son Dakika

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