BOTAŞ'tan Karbon Azaltımında Bronz Ödül

Ekonomi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Yeşil Elma Ödülleri'nde "karbon azaltımı" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, şirket, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası çevre grubu Yeşil Organizasyon tarafından düzenlenen 2024 Yılı Yeşil Elma Ödülleri'nde "Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışması ve Yenilenebilir Enerji Santralleri Projesi" ile karbon azaltımı kategorisinde bronz ödül kazandı.

Çevre ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalarıyla 2019'dan bu yana 27 uluslararası ödüle layık görülen BOTAŞ, bu yıl 1200'den fazla adayla yarışarak kazandığı bronz ödüle dair kupa ve sertifikasını 18 Kasım'da Londra'daki Kensington Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Yeşil Elma Çevre Ödülleri töreninde teslim aldı.

"Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışması ve Yenilenebilir Enerji Santralleri Projesi" ile BOTAŞ, kurumsal faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının hesaplanarak çevre üzerindeki etkilerinin şeffaf bir şekilde ortaya konulmasını hedefledi. Ayrıca BOTAŞ, iklim değişikliğiyle ilgili hedeflerin belirlenmesi ve yatırımların yönetilmesini, sera gazı emisyon göstergelerinin uluslararası proje ile raporlarda beyan edilmesine yönelik bir araç oluşturulmasını ve karbon ayak izi hesaplamaları yoluyla nicel veri sağlanmasını da amaçladı.