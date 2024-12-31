BOTAŞ'tan Karbon Azaltımında Bronz Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BOTAŞ'tan Karbon Azaltımında Bronz Ödül

BOTAŞ, Yeşil Elma Ödülleri'nde karbon azaltımı kategorisinde bronz ödül kazandı.

31.12.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Yeşil Elma Ödülleri'nde "karbon azaltımı" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, şirket, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası çevre grubu Yeşil Organizasyon tarafından düzenlenen 2024 Yılı Yeşil Elma Ödülleri'nde "Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışması ve Yenilenebilir Enerji Santralleri Projesi" ile karbon azaltımı kategorisinde bronz ödül kazandı.

Çevre ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalarıyla 2019'dan bu yana 27 uluslararası ödüle layık görülen BOTAŞ, bu yıl 1200'den fazla adayla yarışarak kazandığı bronz ödüle dair kupa ve sertifikasını 18 Kasım'da Londra'daki Kensington Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Yeşil Elma Çevre Ödülleri töreninde teslim aldı.

"Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışması ve Yenilenebilir Enerji Santralleri Projesi" ile BOTAŞ, kurumsal faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının hesaplanarak çevre üzerindeki etkilerinin şeffaf bir şekilde ortaya konulmasını hedefledi. Ayrıca BOTAŞ, iklim değişikliğiyle ilgili hedeflerin belirlenmesi ve yatırımların yönetilmesini, sera gazı emisyon göstergelerinin uluslararası proje ile raporlarda beyan edilmesine yönelik bir araç oluşturulmasını ve karbon ayak izi hesaplamaları yoluyla nicel veri sağlanmasını da amaçladı.

Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Çevre, Botaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ'tan Karbon Azaltımında Bronz Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:27:30. #1.12#
SON DAKİKA: BOTAŞ'tan Karbon Azaltımında Bronz Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.