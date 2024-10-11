Bozkurt\'ta İlk Ceviz Hasadı Yapıldı

Ekonomi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, belediye ait bahçesinde ilk hasat yapıldı. "Üreten Belediyecilik" anlayışına vurgu yapan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Bir ekilip bin veren bereketli topraklarımızda en güzel vakit de hasat zamanı" dedi.

Bozkurt'un Başçeşme Mahallesi'ndeki ceviz bahçesi, Bozkurt Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla oluşturduğu örnek projelerden biri olarak biliniyor. Bozkurt Belediyesinin tarımsal üretimi destekleyen bu projesi, ilçe halkına ekonomik katkı sunuyor. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, belediyeye ait bahçede bu yıl yapılan ilk hasadın mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Başkan Çelik, bu projenin örnek bir çalışma olduğunun altını çizdi. Hasadın başladığı bu dönemin ilçe halkı için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirten Başkan Çelik, "Üreten Belediyecilik" anlayışına vurgu yapıldı. Ceviz bahçesindeki çalışmaların meyvesini verdiğini kaydeden Başkan Çelik, "Ceviz hasadının bol ve bereketli geçmesini diliyorum. Tarımsal üretimin artırılması adına yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Belediyemiz farklı bölgelerde benzer çalışmalar yürütüyor. Bereketli topraklarımızın nimetlerinden en iyi şekilde faydalanacağız ve Bozkurt'u tarımsal alanda da öncü bir ilçe haline getireceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ