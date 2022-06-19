Bozova Belediyesi seralarında ilk hasat başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bozova Belediyesi seralarında ilk hasat başladı

19.06.2022 16:04
Bozova Belediyesi seralarında ilk hasat başladı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde belediye tarafından kent merkezinde yaptırılan 6 serada yetiştirilen salatalık ve biberin hasadı başladı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde belediye tarafından kent merkezinde yaptırılan 6 serada yetiştirilen salatalık ve biberin hasadı başladı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, İitihdam ve kalkınmaya yönelik olarak tüm projelerini bir, bir hayata geçiriyor. Kent merkezi Kırmızıpınar Mahallesinde birer dönümlük 6 serada ilk hasat başladı. Seralarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilk hasatta yetiştirilen biber ve salatalıkların toplamasına yardım etti. Kısa süre içerisinde yetiştirilen biber ve salatalıkların yanı sıra önümüzdeki dönemde alternatif ürünlerin de yetiştirileceği belirtildi. Belediye tarafından faaliyete geçirilen seralarda bir çok kişinin istihdam edildiği öğrenildi.

Seralarda yaptığı incelemelerin ardında bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Suphi Aksoy, "Verimli topraklarda özellikle halkımızın sürekli olarak tükettiği gıdalardan olan salatalık, biber ve önümüzdeki süreçte patlıcan, domates ve diğer gıda ürünlerinin yetiştirilip halkımıza arz edileceği seralarımızı hayata geçirdik. Buradaki amacımız seralarımızda yetiştirilen ürünleri ilçemiz başta olmak üzere Şanlıurfa merkezdeki halkımıza kısa sürede ve taze bir şekilde yetiştirmek olacaktır. Seraların yapımında emeği geçen başta belediye personelimize ve sebzelerin kısa sürede yetiştirilmesinde emeği olan Sinan Akan ve ailesine teşekkür ediyorum. Seralarımız ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Yargıtay başkanı ve üyeleri Halfeti'yi gezdi Yargıtay başkanı ve üyeleri Halfeti'yi gezdi Şanlıurfa'da AYT heyecanı Şanlıurfa'da AYT heyecanı
Kaynak: İHA

Suphi Aksoy, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bozova Belediyesi seralarında ilk hasat başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:00 Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ilesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
14:35 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 16:11:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bozova Belediyesi seralarında ilk hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement