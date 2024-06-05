Bozüyük'te Arıcılara Varroa Hastalığı ile Mücadele İlaçları Dağıtıldı

Ekonomi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 50 hibe katkılı olarak desteklenen "Arılarda Varroa Hastalığı ile Mücadele" projesi kapsamında Bozüyük'te 63 arıcıya 1597 adet ilaç dağıtımı yapıldı.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, davetliler ve arı üreticileri katıldı. Program sonunda Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, arı üreticilerine hastalıksız bol verimli bir arı hasat sezonu geçirmeleri temennilerinde bulundu. - BİLECİK