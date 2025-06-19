Bozüyük'te Karavan Dönüşümü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde elektrik elektronik mühendisi Serhat Ertan, yurt içi ve yurt dışından kendisine getirilen minibüs ve otobüsleri karavan olarak yeniden dizayn ediyor.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 2020'de mezun olan, ardından memleketi Bozüyük'e dönen 27 yaşındaki Ertan, o dönem dünya genelinde etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle vaktinin çoğunu evinde geçirmeye başladı.

Bu sırada ailesine ait garajda, eski bir panelvanı hobi amaçlı karavana dönüştüren Ertan, aracın çevresindekilerce beğenilmesi üzerine bu alanda iş yapmaya karar verdi.

Ailesinin de desteğiyle kolları sıvayan, ardından ilçedeki yaklaşık 100 metrekarelik bir dükkanı kiralayıp atölye haline getiren Ertan, kurduğu bağlantılarla yurt içinin yanı sıra Hollanda ve KKTC'den gelen otobüs ve minibüsleri karavana dönüştürüyor.

Karavancılar arasında bilinirliği artan Ertan'ın atölyesi, Almanya, Fransa ve Finlandiya'dan karavanlarıyla dünya turuna çıkıp araçlarının eksikliklerini tamamlatmak isteyenlerin de uğrak noktası oldu.

"Her aracı teslim öncesi 1 hafta arazi testine tabi tutuyoruz"

Serhat Ertan, AA muhabirine, müşterilerinden yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

Atölyede babası Hüsnü Ertan ve ağabeyi Fatih Ertan'la çalıştıklarını anlatan Ertan, "Reklamları sosyal medya üzerinden yürütüyoruz. Gücümüzü ağızdan ağza yayılan güven oluşturuyor. Asıl övündüğümüz konu, güvenilirlik. Türkiye'de bu işi yapabilecek çok kişi var ama güven eksikliği büyük problem. Biz, her müşterimizin aracını kendi aracımız gibi teslim etmeye özen gösteriyoruz." dedi.

Ertan, atölyesine getirilen araçları bulunacağı iklim ve coğrafi koşullara göre restore ettiklerini dile getirdi.

Örneğin Hollanda'ya giden araçlarda güneş paneli kapasitesini artırırken, KKTC'ye gönderilen karavanlarda su deposu kapasitesini genişlettiklerini aktaran Ertan, şunları kaydetti:

"Araçların camından elektrik tesisatına, mobilyadan su altyapısına kadar tüm montaj ve imalat sürecini kendi atölyemizde gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız malzemeleri kontrplak gibi suya dayanıklı ve hafif ürünlerden seçiyoruz. Her aracı teslim öncesi 1 hafta arazi testine tabi tutuyoruz. Tüm titreşimler, sesler ve bağlantı noktaları test edilerek eksiksiz şekilde müşteriye sunuyoruz."

Ertan, restore ettikleri araçlarda temiz ve pis su deposu, tuvalet, mutfak, yatak ve oturma alanı bulunduğunu, böylece müşterilerine ev konforu sunduklarını sözlerine ekledi.

Baba Hüsnü Ertan ile ağabey Fatih Ertan da Serhat Ertan'ın her zaman yanlarında olduklarını, ona ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade etti.