Brent Petrol Fiyatı 73,84 Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 73,84 Dolar

Brent petrol varil fiyatı, Libya'daki çatışmalarla birlikte 73,84 dolara yükseldi.

17.12.2024 10:48
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,84 ???dolardan işlem görüyor.

Dün 74,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 artarak 73,84 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,46 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, batı Libya'da yeniden başlayan çatışmaların bölgenin en büyük petrol rafinerisi Zaviye'ye zarar vermesi sonucu sahadaki operasyonların durdurulmasının etkili oldu.

Libya Ulusal Petrol Şirketi, pazar günü yaptığı açıklamada, Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı iki grup arasında çatışma çıktığını ve bu çatışma sırasında bazı petrol tanklarında kurşun isabet etmesi sonucu yangın çıktığını duyurdu. Yangının kontrol altına alındığı bildirilirken, söz konusu petrol sahasında "mücbir sebep" ilan edildiği belirtildi.

Günlük 120 bin varil kapasitesiyle Batı Libya'nın en büyük rafinerisi olan Zaviye, bölgedeki yakıt ithalatı ve ihracatında kritik bir rol üstleniyor. Rafinerinin faaliyetlerinin durması, piyasa oyuncularının arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, Fed'in yarın açıklayacağı politika kararlarını piyasanın yakından takip edeceğini belirterek, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.

Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor. Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, İsrail heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiğine ilişkin bilgiler, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesinin önüne geçiyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha'ya giden heyetin "kısıtlı bir yetkiye" sahip olduğu kaydedildi.

İsrailli yetkili, Tel Aviv'in "bu ay içinde" ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmaya çalıştığını ve anlaşmanın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından önce yürürlüğe girebileceğini öne sürdü.

Brent petrolde teknik olarak 74,72 doların direnç, 70,89 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 73,84 Dolar - Son Dakika

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