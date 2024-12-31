Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor

Brent petrol varil fiyatı 74,60 dolara ulaştı, artış ABD ve Çin ekonomik verilerinden kaynaklanıyor.

31.12.2024 10:50
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,60 ???dolardan işlem görüyor.

Dün 74,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,75 artarak 74,60 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,45 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'de yayınlanan ekonomik veriler etkili oluyor.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomiyi canlandırmak için gelecek yıla dair atılacak adımlar petrol talebinin de artacağı beklentisini besliyor. Uzmanlar, ham petrol fiyatlarının yükselişinde, Çin'de ekonomiyi canlandırmak için 3 trilyon yuanlık rekor mali teşvik uygulanacağına dair haberlerin etkili olduğunu ifade ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de aralık ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 ile beklentilerin altında kalmasına karşın genişleme bölgesinde kalmaya devam etti. Hizmet sektörü PMI 52,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, bileşik PMI da 52,2 oldu.

Ayrıca, ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın uygulayacağı diplomatik ve ticari yaptırımların oluşturduğu belirsizlikler sürüyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oluyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi %0,15 düşüşle 107,775 oldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de, enflasyonla mücadelenin tahmin edilenden daha uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşeme sürecinde daha temkinli davranacağı yönündeki beklentiler risk algısının yükselmesine neden oluyor.

Fed'in 2025'te toplam iki faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklentiler piyasalar üzerinde etkisini sürdürüyor. ABD'de faizlerin düşmesinin ekonomik hareketliliği artırarak petrol talebini besleyeceği değerlendiriliyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,65 doların direnç, 71,11 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor - Son Dakika

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