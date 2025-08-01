Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

01.08.2025 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı, ABD'nin yeni gümrük tarifeleri sonrası 71,46 dolara geriledi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,46 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,71 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 71,46 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,56 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin kararlarının küresel risk algısını artırması etkili oldu.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarına yönelik adımları, piyasalarda fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya ile varılan ticaret anlaşmaları risk algısını bir ölçüde azaltırken, diğer ülkelere yönelik kararlar yatırımcıları temkinli davranmaya sevk ediyor.

ABD Başkanı Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişikliği öngören kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle, ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Kararname kapsamında, ülkelere yüzde 10 ile 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Bu kapsamda, Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya yüzde 19, Irak'a yüzde 35, İsrail'e yüzde 15, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyor. Bu tarife oranları, kararnamenin yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

Analistler, tarifelere ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine işaret ederek, bu durumun petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya'dan petrol taşındığı gerekçesiyle 115'i aşkın kişi ve kurumu hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada, bu adımın 2018'den bu yana İran'a yönelik atılan en kapsamlı yaptırım paketi olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, küresel petrol arzında önemli rol oynayan İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımların piyasada arz daralması endişelerine neden olduğunu belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 72,22 doların direnç, 69,37 doların ise destek seviyesi olarak takip edilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette Ağır silahlarla devriye attılar Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette! Ağır silahlarla devriye attılar
Oğlunun cenaze namazını kıldırdı Oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu
Şişlik yüzünden gitti, karnından çıkan doktorları bile şoke etti Şişlik yüzünden gitti, karnından çıkan doktorları bile şoke etti
Eve ekmek getiren annesine bakarken 4’üncü kattan düştü Eve ekmek getiren annesine bakarken 4'üncü kattan düştü
Son güne bırakmanın bedelini ödediler Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi Son güne bırakmanın bedelini ödediler! Ehliyet yenileme kuyrukları müdürlükleri kilitledi
Borsa güne hızlı başladı BIST 100 ilk yarıda 10.725 puanı aştı Borsa güne hızlı başladı! BIST 100 ilk yarıda 10.725 puanı aştı
İstanbul’da korkutan deprem İstanbul'da korkutan deprem

09:44
Akaryakıta zam geliyor Motorin 57 TL’yi aşıyor, benzin 55 TL’ye dayandı
Akaryakıta zam geliyor! Motorin 57 TL'yi aşıyor, benzin 55 TL'ye dayandı
08:48
Denizli’de aile katliamı Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
04:49
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
02:20
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
14:29
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon: Onu bana ver
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
14:24
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu
Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:17
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
14:13
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
14:10
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
14:07
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
14:04
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
13:53
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
13:52
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 10:11:35. #7.13#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.