Brent Petrolü 81,35 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü 81,35 Dolardan İşlem Görüyor

Brent Petrolü 81,35 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,35 dolardan işlem görüyor. Dün 82,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,36 dolar seviyesinde tamamladı. ABD'de enflasyon ve yüksek faiz oranlarına ilişkin belirsizlikler talep endişelerine yol açarak fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor. ABD'de benzin talebinin artacağı beklentisi ise petrol fiyatlarını destekleyici unsur olarak öne çıkıyor.

24.05.2024 09:41
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,35 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 düşüşle 81,35 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,82 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de enflasyon ve yüksek faiz oranlarına ilişkin belirsizlikler talep endişelerine yol açarak fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini daha uzun süre yüksek tutabileceğine dair endişeler artarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 48'e geriledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, politika faizini değiştirmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine gideceği yol konusunda biraz daha sabırlı ve emin olmaları gerekebileceğini belirterek, "ABD'de yüzde 2'lik enflasyona ulaşmanın diğer yerlere göre daha uzun sürmesi beni şaşırtmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmeler, faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulmasının ekonomik büyümeyi engelleyeceği ve petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişelerini de beraberinde getirdi.

Öte yandan, yaklaşan yaz dönemiyle ABD'de benzin talebinin artacağı beklentisi ise petrol fiyatlarını destekleyici unsur olarak öne çıkıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin benzin stokları son 2 haftadır düşüşe geçti. Stoklardaki düşüş ülkede benzin talebinin arttığına işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,68 ile 84,7 dolar aralığının direnç, 80,66 ile 78,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 81,35 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

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