Brent Petrolü Düşüşte, ABD Talep Endişeleri Etkili - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü Düşüşte, ABD Talep Endişeleri Etkili

Brent Petrolü Düşüşte, ABD Talep Endişeleri Etkili

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,17 dolardan işlem görüyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki petrol talebine ilişkin endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiği vurgusu da talep endişelerini artırıyor. Arz endişelerinin azalması ve Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikler de petrol fiyatlarındaki hareketliliği etkiliyor.

22.05.2024 09:45
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,86 düşüşle 82,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,93 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 480 bin varil arttığını öngördü.

Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserlik sürerken, bir yandan Fed yetkililerinin faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmesi petrol piyasalarında talep endişelerini artırıyor.

Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişelerin azalması ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikler de petrol fiyatlarındaki hareketliliğin diğer nedenleri arasında yer alıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,74 ile 85,46 dolar aralığının direnç, 82,02 ile 80,3 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Düşüşte, ABD Talep Endişeleri Etkili - Son Dakika

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