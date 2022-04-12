Brent petrolün varil fiyatı 101,02 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 101,02 dolar

12.04.2022 09:30
Brent petrolün varil fiyatı 101,02 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,02 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,58 artışla 101,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,89 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her türlü adımın olduğunu belirtti.

Borrell, toplantıda, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlara ilişkin sadece rakamları analiz eden genel bir tartışma yapıldığına işaret ederek, petrol ile doğal gaz arasında fark bulunduğunu, AB'nin 2021'de petrole yaptığı ödeme miktarının doğal gaz ödemesinden 4 kat fazla olduğunu anımsattı.

Petrol ve doğal gazda bir yaptırım söz konusu olması halinde öncelikle petrolle başlanmasının önemli olduğuna dikkati çeken Borrel, Rus petrolünün gaza kıyasla başka yerden tedarikinin daha kolay olduğunu anlattı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun AB yetkililerine yönelik, Rusya'ya uygulanan ambargoların büyük bir arz şoku yaratacağı ve Rusya'nın piyasaya sağladığı hacmin alternatifinin bulunamayacağı açıklamalarına ilişkin haber akışı ise fiyatların yükselişini tetikledi.

Dün Brent petrolün varil fiyatı, Uluslararası Enerji Ajansı üyelerinin acil durum rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunma kararının yanı sıra Çin'de artan Kovid-19 vakalarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle yaklaşık yüzde 4 değer kaybıyla 100 doların altına gerilemişti.

Brent petrolde teknik olarak 101,09 ile 102,93 dolar aralığının direnç, 99,25 ile 97,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Avrupa Birliği, Doğalgaz, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 101,02 dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 101,02 dolar - Son Dakika
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