BRICS Başkanı Dilma Rousseff: Küresel ekonomide çok kutuplu bir sisteme ihtiyacımız var - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BRICS Başkanı Dilma Rousseff: Küresel ekonomide çok kutuplu bir sisteme ihtiyacımız var

BRICS Başkanı Dilma Rousseff: Küresel ekonomide çok kutuplu bir sisteme ihtiyacımız var

BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff, gelişmiş ülkelerin küresel ekonomideki zorluklarla başa çıkamadığını belirterek, yeni merkezleri olan çok kutuplu bir ekonomik sisteme ihtiyaç olduğunu vurguladı. Rousseff, bu sistemin küresel şoklara ve krizlere daha dayanıklı olacağını ve büyük ekonomilerdeki sorunlardan kaynaklanan küresel ekonomik istikrarsızlık riskini azaltacağını ifade etti. BRICS, 2015'te Yeni Kalkınma Bankasını kurarak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'na alternatif yaratmayı ve üye ülkelerdeki dolarsızlaşma sürecini desteklemeyi hedeflemiştir.

06.06.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff, gelişmiş ülkelerin artık küresel ekonomideki zorluklarla başa çıkamadığını belirterek, "Bu nedenle yeni merkezleri olan çok kutuplu bir ekonomik sisteme ihtiyacımız var." dedi.

Rousseff, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda değerlendirmelerde bulundu.

Gelişmiş ülkelerin küresel ekonomideki gelişmeler konusunda zorluk yaşadığına işaret eden Rousseff, "Gelişmiş ülkeler ya da diğer adıyla 'küresel kuzey', şüphesiz ki şu anda dünyanın karşı karşıya olduğu acil sorunlara çözüm üretmekten acizdir." ifadesini kullandı.

Rousseff, bu nedenle dünyada yeni merkezleri olan çok kutuplu bir ekonomik sisteme ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Çünkü böyle bir sistem, küresel şoklara ve krizlere daha dayanıklı, büyük ekonomilerdeki sorunlardan kaynaklanan küresel ekonomik istikrarsızlık riskini azaltma konusunda daha yeteneklidir." diye konuştu.

BRICS, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasına alternatif yaratmak ve üye ülkelerdeki dolarsızlaşma sürecini desteklemek için 2015'te Yeni Kalkınma Bankasını (NDB) kurmuştu.

Kaynak: AA

Dilma Rousseff, Dünya Bankası, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BRICS Başkanı Dilma Rousseff: Küresel ekonomide çok kutuplu bir sisteme ihtiyacımız var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:20:16. #1.13#
SON DAKİKA: BRICS Başkanı Dilma Rousseff: Küresel ekonomide çok kutuplu bir sisteme ihtiyacımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement