BRICS Nükleer Paneli Çinde Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

BRICS Nükleer Paneli Çinde Yapıldı

BRICS Nükleer Platformu, nükleer enerjide işbirliği ve en iyi uygulamaları tartışmak için toplandı.

02.05.2025 14:11
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BRICS Nükleer Platformu'nun nükleer enerjinin gelişimini etkileyen temel faktörler gündemli ilk uzman paneli nisan sonunda Çin'de yapıldı.

Söz konusu platform, BRICS ülkeleri ve Çin, Rusya, Brezilya, Güney Afrika, İran ve diğer ülkeler dahil olmak üzere BRICS'e ortak ülkelerin hükümet kuruluşları ve ilgili kuruluşların temsilcileri ile ASEAN Enerji Merkezi ve Dünya Nükleer Birliği (WNA) temsilcilerini bir araya getirdi.

CIENPI-2025 Fuarı kapsamında uzmanlar enerji sektöründe modern çözümlerin uygulanmasına yönelik en iyi uygulamaları ele aldı. Nükleer enerji kaynaklarının verimli tahsisine yönelik yeni yaklaşımlar, sektördeki güncel eğilimlerle dengeli küresel kalkınma ve enerji güvenliği için katılımcı ülkeler arasında işbirliği beklentileri üzerine odaklanıldı.

Panel, nükleer enerjiye yeni adım atan ülkeler için çevresel ve sosyal zorluklara karşı en iyi uygulamaları öğrenme fırsatı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çin SNURDC Uranyum Kaynakları Departmanı Müdür Yardımcısı Chen Xin, nükleer endüstrideki genç uzmanların, ileri teknolojilere sahip ülkelerden deneyimli uzmanların desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Panel, BRICS nükleer örgütlerinin temsilcilerine ortak projelerin geliştirilmesi için etkileşim kurma fırsatı sağladı." ifadelerini kullandı.

Rosatom Doğu Asya Genel Müdürü Artem Goncharuk da, panelin, BRICS örgütleri ve ortakları arasında ortak çalışma için büyük ve henüz kullanılmamış potansiyel sunduğunu belirterek, "İlerlemeye ve iz bırakan adımlar atmaya devam edeceğiz. Bir sonraki uzman paneline yönelik hazırlıklar çoktan başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Sonraki panel, Brezilya'da Nükleer Ticaret ve Teknoloji Borsası (NT2E) Sergi ve Konferansı kapsamında 21 Mayıs'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BRICS Nükleer Paneli Çinde Yapıldı - Son Dakika

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