BSMMMO'da Hüseyin Halil dönemi - Son Dakika
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BSMMMO'da Hüseyin Halil dönemi

06.06.2022 12:15
BSMMMO'da Hüseyin Halil dönemi

BSMMMO'da iki listeyle gidilen seçimlerde Hüseyin Halil'in başkan adaylığını yaptığı Çağdaş Muhasebeciler Grubu oy kullanan 3 bin 272 üyeden bin 797'sinin oyunu alarak seçimin galibi olurken, Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu bin 423 oy aldı.

BSMMMO'da iki listeyle gidilen seçimlerde Hüseyin Halil'in başkan adaylığını yaptığı Çağdaş Muhasebeciler Grubu oy kullanan 3 bin 272 üyeden bin 797'sinin oyunu alarak seçimin galibi olurken, Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu bin 423 oy aldı.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (BSMMMO) 24. Olağan Genel Kurulunun ardından yapılan seçimler BAOB Yerleşkesinde yapıldı. 5 bin 399 üyesi bulunan BSMMMO'nun seçimlerinde 3 bin 272 üye oy kullandı. Seçimlerde, BSMMMO Çağdaş Muhasebeciler Grubu adına Hüseyin Halil, Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu adına ise Fatih Arslan'ın listeleri yarıştı.

Başkan adaylığını Hüseyin Halil'in yaptığı Çağdaş Muhasebeciler Grubu bin 797 oy alırken, Fatih Arslan'ın başkan adaylığını yaptığı Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu ise bin 423 oy aldı. Nispi temsil sisteminin uygulandığı seçimlerde yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ise seçime katılan farklı grupların temsilcilerinden oluştu. Seçimler sonucu Çağdaş Muhasebeciler Grubu yönetime 5 kişi getirirken, Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu'ndan 4 kişi yönetim kuruluna girmeye hak kazandı. Buna göre, BSMMMO Yönetim Kurulu; Hüseyin Halil, Ayhan Karaşin, Yunus Arabacı, Seçil Bayram, Murat Güner, Fatih Arslan, Bünyamin Çolak, Melek Dönmez, Aziz Ok'dan oluşacak. - BURSA

BSMMMO'da Hüseyin Halil dönemi
BSMMMO'da Hüseyin Halil dönemi
BSMMMO'da Hüseyin Halil dönemi
BSMMMO'da Hüseyin Halil dönemi
BSMMMO'da Hüseyin Halil dönemi
BSMMMO'da Hüseyin Halil dönemi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fatih Arslan, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BSMMMO'da Hüseyin Halil dönemi - Son Dakika

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