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Ekonomi

BTM'de Görev Değişimi

BTM\'de Görev Değişimi

Dr. İbrahim Elbaşı, BTM Genel Müdürlüğü görevini Dr. Önder Kul'a devretti.

28.02.2025 11:41
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Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) Kurucu Genel Müdürü Dr. İbrahim Elbaşı düzenlenen bir törenle yerini Dr. Önder Kul'a bıraktı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla Kasım 2016'da kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde (BTM) görev değişimi yaşandı. Kurucu Genel Müdür Dr. İbrahim Elbaşı, BTM'nin Fulya'daki yerleşkesinde düzenlenen törenle yerini Dr. Önder Kul'a bıraktı.

Dr. İbrahim Elbaşı yönetimindeki BTM, kısa süre içinde dünyanın sayılı kuluçka merkezlerinden biri haline geldi. Kuluçka merkezlerini değerlendirme konusunda otorite olarak kabul edilen İsveç merkezli UBI Global, Silikon Vadisi de dahil dünya genelindeki tüm startup merkezleri arasında yaptığı değerlendirme sonunda henüz 3'üncü yılındayken BTM'yi "Dünyanın En Çok Gelecek Vaat Eden Merkezi" seçti. BTM iki yıl sonra yine UBI Global tarafından "Dünyanın En İyi 3'üncü Kuluçka Merkezi" ilan edildi.

10 binden fazla girişimciye ev sahipliği yaptı

BTM, kuruluşundan bu yana geride bıraktığı 7 yıl boyunca 6 bin 416 girişimden 10 bin 335 girişimciye destek verdi. Bu süreç içinde 135 BTM girişimine, 8 milyar 818 milyon lira değerleme üzerinden yatırım yapıldı.

Dr. İbrahim Elbaşı'dan görevi devralan Dr. Önder Kul ise liseyi birincilikle bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Politecnico di Milano'da, doktorasını da Kültür Üniversitesi'nde yaparak mühendislik ekonomisi alanında uzmanlık kazanan Kul'un hem inşaat hem de turizm alanında yatırımları bulunuyor. Kul aynı zamanda MÜSİAD YTK'da Afrika diplomasi sorumluluğu ve MÜSİAD Invest'te ise icra kurulunda görev yapıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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