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Ekonomi

BTM Girişimci Destek Programı Başladı

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BTM, girişimciler için başvuru sürecini 26 Ocak 2025'e kadar açtı. Ücretsiz destek sunulacak.

09.12.2024 10:07
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Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yeni yılın ilk çağrı dönemini başlattı. BTM'nin desteklerinden faydalanmak isteyen girişimciler 26 Ocak 2025 Pazar gününe kadar kurumun internet sitesi btm.istanbul üzerinden başvurularını yapabilecek.
İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimciliği desteklemek amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yeni yılın ilk dönemi için başvuru almaya başladı. Tüm girişimlere açık olan ve girişimlerin seviyelerine göre içerikleri farklılaştırılan Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka programlarına 26 Ocak 2025 Pazar gününe kadar BTM'nin btm.istanbul adresinden başvurulabilecek. Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul etmeye devam edecek.

GİRİŞİMCİLERE ÜCRETSİZ DESTEK

BTM'nin programlarına kabul edilen girişimcilere söz konusu programlar kapsamında; eğitim ve seminerler, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, yatırımcı karşısında sunum yapılan demo day etkinliklerinde yer alma, 7/24 ofis ve ortak çalışma alanı kullanma olanakları, birebir danışmanlık gibi hizmetler ücretsiz olarak sunuluyor. BTM, girişimcilerine 800 bini aşkın üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası'nın meslek komitelerinde kendilerini anlatma olanağı da sunuyor. İstanbul'un en merkezi yerlerinden Fulya'da konumlanan BTM Yerleşkesi, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'a 5 dakikalık mesafede bulunuyor ve girişimcilere servis olanağı da sunuyor.

DÜNYANIN EN İYİ ÜÇÜNCÜ MERKEZİ

Verilen bilgiye göre; girişimcilik ekosisteminde oluşturduğu değerle bugüne kadar çok sayıda ödül alan BTM, girişimcilik ekosisteminin Oscar'ı olarak kabul edilen UBI Global tarafından hazırlanan endekste dünyanın en iyi 3'üncü kuluçka merkezi seçildi. UBI Global, her yıl 90 ülkeden 2 bine yakın startup merkezinin verileri ile oluşturulan endekse göre bu sıralamayı belirliyor.

BTM Girişimci Destek Programı Başladı
Kaynak: İHA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTM Girişimci Destek Programı Başladı - Son Dakika

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