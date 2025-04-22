BTM, Küresel Startup Merkezi Olma Hedefinde

UBI Global tarafından dünyanın en iyi üçüncü startup merkezi olarak listelenen BTM, global arenada daha da aktif olmak için harekete geçti. Genel Müdür Dr. Önder Kul, birlikte hareket etmek ve ortaklıklar kurarak büyümek için dünyadaki birçok kuluçka merkeziyle görüştüklerini söyledi.

İstanbul'un küresel ölçekte girişimcilik potansiyelini güçlendirmek ve yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşerek ülkemize katma değer sağlaması amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) 8'inci yılına uluslararası arenada büyüme hedefi ile girdi.

BTM'de Genel Müdür koltuğuna oturan ikinci isim olan Dr. Önder Kul, dünyada birçok kuluçka ve startup merkezi ile görüşmelere başladıklarını ve her türlü işbirliği konusunu masaya yatırdıklarını belirterek, "İTO'nun sahip olduğu bölgesel ticaret ve sanayi ağı sebebiyle, doğrudan İstanbul ekonomisini hedef alan BTM, zaman içinde sadece bölgesel değil, küreselde de bilginin ticarileşme aşamaları olan; araştırma, fikir, icat, buluş ve yeni ürün geliştirme, patent başvurusu yapma, tescilleme, gelir modeli tasarlama, ticarileşme, pazarlama ve yaygınlaştırma adımlarında yenilikçi fikir sahiplerine projelerini gerçekleştirmelerinde gerekli olan tüm bileşenleri sunan bir merkez haline geldi. Artık bir ileri aşama olarak yeni dönemde dünyadaki birçok benzer kurumla işbirliği yaparak büyümeyi planlıyoruz. Bu zamana kadar, BTM dünyanın en iyi üçüncü startup merkezi konumuna geldi. Yeni yaşımızla birlikte BTM'yi daha da yukarılara taşımak için çalışıyoruz. İlk amacımız dünyanın en iyi startup merkezi olmak. Amacımız başta İstanbul ve Türkiye'de olmak üzere, tüm dünyada girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmak. Biliyoruz ki; girişimcilik ekosistemi geliştikçe girişimcilerimiz daha da özgüvenli olacak ve çok daha inovatif fikirleri hayata geçirme fırsatı bulacak" dedi.

BTM'nin bu zamana kadar yaptıklarını ve bundan sonraki hedeflerini anlatmak üzere BTM'nin Fulya'daki yerleşkesinde basınla sohbet toplantısı düzenleyen Kul, Türkiye'deki hiçbir kuluçka merkeziyle de rakip olmadıklarını aksine ekosistemi büyütmek için her zaman işbirliklerine açık olduklarını kaydetti.

"Küresel adımlar atıyoruz"

Kurulduklarından beri global bir oyuncu olma hedefi ile ilerlediklerini belirten Kul, temel programlarının yanı sıra tematik programları da bünyesinde barındıran BTM'nin, daha önce Winglobal ile globaldeki ilk adımlarını attığını hatırlattı. Kul, "BTM olarak girişimlerimizi birçok uluslararası fuara götürüyor ve onlara ulaşımdan standa kadar her türlü desteği veriyoruz. Ayrıca ulusal ve uluslararası birçok kurumla işbirliği yapmak için görüşüyoruz. Küresel adımlar atıyoruz. Son olarak Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ile 'Grow Up: Türkiye'de Start-Up Ekosistemi Çeşitliliğinin Teşvik Edilmesi Projesi'ni yürütmeye başladık" dedi.

"İTO üyeleri hem müşteri hem yatırımcı"

Çalışmalarını gönüllülük esasına dayalı olarak yürüten BTM'nin, girişimcilerinden herhangi bir hisse veya ortaklık talep etmeden hizmetlerini ücretsiz olarak sunduğunu belirten Kul, "BTM programlarında aldıkları çeşitli destekler ile projelerini geliştiren girişimciler, dünyada ilk defa bir ticaret odası tarafından kurulan ve ölçek olarak emsalsiz bir girişimcilik merkezinin ayrıcalıklarından yararlanıyorlar. 820 binden fazla üyesi olan İstanbul Ticaret Odası'nın her bir üyesi BTM girişimleri için potansiyel yatırımcı konumunda. BTM girişimcileri, İTO'nun 81 meslek komitesinden projeleri ile ilgili olan komitelere giderek sunum yapabiliyor. Böylelikle girişimciler projeleri hakkında sektördeki bilirkişilerden geri dönüşler alarak projelerini geliştirebiliyor. İTO üyeleri, girişimlerimiz için hem müşteri hem de yatırımcı olabiliyor" dedi.

"Kadın girişimci oranı yüzde 24.71"

Eğitim ve seminerler, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, girişimcilerin yatırımcı karşısında sunum yaptığı demo day etkinlikleri, 7/24 ofis imkanı, birebir danışmanlık gibi hizmetlerin, BTM girişimcilerine tamamen ücretsiz olarak sunulduğunu belirten Kul, "Amacımız nitelikli girişimci sayımızın artması. Bu zamana kadar BTM çatısı altında, 6 bin 500'e yakın girişim ve 10 binden fazla girişimciye destek verdik. Halen bu çatı altında 514 girişimcimiz her gün sunduğumuz hizmetlerden yararlanıyor. Kadın girişimci oranımız yüzde 24,71'e ulaşarak Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Girişimlerimiz bu zamana kadar 257 milyon değerleme üzerinden 28 milyon dolardan fazla satış yaptı. Halen destek alan girişimlerimiz arasında en genç girişimcimiz 15 yaşında iken en tecrübelisi 66 yaşında" ifadelerini kullandı.

BTM TEKMER hayata geçiyor

BTM'nin birikimleri doğrultusunda 2024 yılı sonunda BTM bünyesinde bir Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurulması yönünde çalışmalar başlattıklarını belirten Kul, "KOSGEB destek mekanizmalarıyla uyumlu şekilde tasarlanan bu yeni yapı, BTM'nin girişimcilik odağını daha da derinleştirecek ve teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesini kurumsal bir çerçeveye kavuşturacak. BTM TEKMER, sadece bir fiziksel alan değil, aynı zamanda bir işbirliği ve inovasyon platformu olacak. Üniversiteler, teknoparklar, sanayi kuruluşları ve yatırımcılarla kurulacak stratejik ortaklıklar sayesinde hem yerel hem de ulusal düzeyde girişimcilik kapasitesi artırılacak" diye konuştu.

Toplantıya girişimciler de katıldı

Sohbet toplantısına BTM'de bu zamana kadar başarılı olmuş girişimlerin bazılarının kurucuları da katıldı. Etkinliğe katılan girişimler; eğlence sektörüne yönelik patentli makineler, ekipmanlar ve parkurlar tasarlayıp üreten CaseTronic, oyunlaştırma temelli bir mobil aktivite platformu olan ve kullanıcılara bilimsel aktivitelerle fiziksel ve bilişsel gelişim sunarak performanslarını istatistik ve geri bildirimlerle destekleyen CatchPad, dijital kartvizitlerle akıllı bağlantılar kurarak CRM ve ERP entegrasyonu sağlayan, Lead yönetimi, analitik ve otomasyon çözümleriyle iş süreçlerini hızlandıran Cool Card, fındık, badem, ceviz gibi besleyici kuruyemişlerden üretilen, ince dilimlenip fırınlanan sağlıklı, glütensiz bir atıştırmalık sunan Kuruyemiş Cipsi, perakende ve makine sektörleri başta olmak üzere, bireysel ve kurumsal şirketlere donanım ve yapay zeka çözümleri sağlayan Tosso Engineering, tarımsal atıkları kullanarak çevreci ileri dönüşüme uygun biyoplastikler ve vegan deri üretimi sağlayan Vegus, Kahve atıklarından biyoplastik üreten ve kahve posalarını ileri dönüşümle yeniden hayata kazandıran Wastepresso, meyve ve yoğurttan oluşan karışımı düşük sıcaklıklarda dondurup ve ardından vakum altında kurutarak uygulanan freeze dry ile besin değerlerini korumuş sağlıklı atıştırmalıklar üreten Yomio Drops isimlerinden oluştu.

BTM'de her fikre göre program var

BTM Kamp, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka programlarıyla girişimcilere hizmet veren BTM'de, girişimci olmak ve ekosistem içerisinde bulunmak isteyen girişimci adayları BTM Kamp; yenilikçi bir iş fikri olup, bununla ilgili ürün veya ürün çıktılarına (yazılım, web sitesi vb.) sahip olan girişimciler Ön Kuluçka; şirket sahibi ve satış yapmış girişimciler Kuluçka; yatırım almış, ikinci veya üçüncü tur yatırım arayışında olan girişimciler ise Post-Kuluçka programında yer alıyor. - İSTANBUL