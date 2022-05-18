BTSO Başkanı İbrahim Burkay: "Sürdürülebilirlik başarının olmazsa olmaz anahtarlarından bir tanesi"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sürdürülebilirlik başarının olmazsa olmaz anahtarlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük buluşmaları arasında yer alan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, sektörün yoğun katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Yeni dünya düzeninde sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Sürdürülebilirlik başarının olmazsa olmaz anahtarlarından bir tanesi. Sektörümüzün 26 yıldır aynı yerde üstüne basa basa bu fuarı hayata geçirmesi, fuarın uluslararası hüviyete kavuşmasını ve dünyadaki tüm oyuncuların buluşmasını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. HOMETEX, sektörün güç birliğinin eseri. Bu fuarın en büyük özelliği birlik ve beraberliğimiz. İstanbul, Ankara, Denizli, Bursa, Adana, Gaziantep başta olmak üzere sektörümüzün tüm aktörleri bir araya gelerek bu fuarı gerçekleştirdik. Üretmek tek başına yetmiyor. Bunu pazarlamak lazım. Fuarlar da bu anlamda çok önemli. İstanbul Fuar Merkezi yeni yapılanmasıyla harika bir yer olmuş. Bu alana yapılan yatırımlar nedeniyle İTO Başkanımız Şekib Avdagiç ve yönetimi başta olmak üzere fuarımıza destek sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Yıllık 3,5 milyar dolara yakın ihracat kapasitesine sahip olan Türk ev tekstili sektörünün dünyaya açılan kapısı olan fuarda bu yıl "sürdürülebilirlik" teması ön planda bulunuyor. 11 salonda toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen HOMETEX'te oluşturulan "İlham Alanları"nda perde, perde aksesuarları, tül, döşemelik kumaş, mutfak ve yemek odası tekstili, havlu ve banyo grubu ürünleri, uyku ve yatak odası tekstili gibi çok çeşitli ürün grupları sergileniyor. Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarının oluşturduğu "Designer Box"larda ise tasarımcılar, firmaların ürünlerini kendi yorumlarıyla harmanlıyor.

Yüzlerce yerli ve yabancı markanın katılımıyla düzenlenen HOMETEX çerçevesinde gerçekleştirilecek alım heyetleri de firmalara yeni ihracat ve iş birliği imkanları sunuyor. Fransa, İtalya, Hindistan, Hollanda, Pakistan, İspanya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcıların geleceği fuarda, 5 gün boyunca 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor. - BURSA