Üye Girişi
Bu altına talep yok - Son Dakika

Bu altına talep yok

18.12.2021 10:17
Bu altına talep yok

Son yıllarda meydana gelen altın fiyatlarındaki artışın ardından üretilmeye başlanan 0,25 gram ağırlığındaki altın, vatandaşlar tarafından pek de ilgi görmüyor.

Son yıllarda meydana gelen altın fiyatlarındaki artışın ardından üretilmeye başlanan 0,25 gram ağırlığındaki altın, vatandaşlar tarafından pek de ilgi görmüyor.

Bir gram altının alt kategorisi olarak üretilen 0,25 gram ağırlığındaki altın, işçilik maliyetinin diğerlerine göre fazla olmasından dolayı az sayıda üretiliyor. Kapalı kutu içerisinde saklanan 0,25'lik altın, hem çok bilinmemesi hem de ince bir yapıya sahip olmasından dolayı pek tercih edilmiyor.

Eskişehir'de 13 yıldır kuyumculuk yapan Engin Polat, 0,25 gramlık altının fiyatlarında da ciddi artış yaşandığını belirterek, tercih edilmemesinin sebeplerini vurguladı. Polat, bu altının genellikle düğünlere giden vatandaşlar tarafından satın alındığını da sözlerine ekledi.

Çeyrek gram olarak bilinen altının basımının da az olduğunu söyleyen Polat, "Son dönemlerde altının çok yükselmesiyle gramın alt kategorilerindeki 0,25-0,50 gram altınlar çıktı. Bunlarda yüksek işçilik maliyetleri dolayısıyla pek talep görmüyor şu an. Eskiden düğünlere gidenler 'elim boş gitmeyeyim' mantığıyla 0,25 gram altın alıyorlardı. Şimdi 0,25 gramın fiyatı bile 225-230 TL civarında. O yüzden 0,25 gramın da bir hükmü kalmadı. Gram, çeyrek ve cumhuriyet tercih ediliyor. O yüzden 0,25 ve 0,50 gram altınlara ilgi azaldı yani. 0,25 gramlık altınların çok fazla basımı olmuyor. 0,25 gram altının 1 grama göre işçiliği daha fazla olduğu için biz de müşterilerden gelen altınlara dönüyoruz. Gidip de 0,25 gram almıyoruz. Şu an yarım gramlar 450 TL civarında, 1 gram altın ise 910 TL civarında oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

Bu altına talep yok
Bu altına talep yok
Bu altına talep yok
Bu altına talep yok
Bu altına talep yok
Bu altına talep yok
Bu altına talep yok
Bu altına talep yok
Bu altına talep yok

Türk Lirası, Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu altına talep yok - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:17 Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler
10:15 Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü?
10:08 "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha
10:07 Sanki Güldür Güldür şov sahnesi! Kendini bıçakladı, "birini bıçakladım" diyerek polisle birlikte kendini aradı
10:05 Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı
09:52 Kız öğrenciler okul çıkışı saç başa kavgaya tutuştu! Kavga anı görüntülendi
09:46 Film sahnesi gibi dolandırıcılık! Kurbanlar Iraklı işadamları!
09:34 İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!
09:31 Asgari ücrete dair merak edilen 15 detay! İşte bilmek istediğiniz her şey!
09:22 İşte emekli maaşına beklenen zam! Bakan'la görüşen gazeteci Cem Küçük açıkladı
Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler         
10:18
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı         
10:06
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 10:24:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bu altına talep yok - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement