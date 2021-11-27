Bu çiftlikte bir yandan süt bir yandan enerji üretiliyor

Sivas'ta bir süt sığırcılığı işletmesinde çatılara kurulan bin 440 panelle yenilenebilir enerji üretiliyor.

Sivas kent merkezine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Adem Şahin'e ait çiftlikte 250 adet büyükbaş hayvan yetiştiriliyor. 2016 yılında proje kapsamında kurulan çiftlikte süt üretimi yapılıyor. Çiftlik bu özelliği ile diğerlerinden ayrılıyor. İşletmede bir yandan süt üretimi yapılırken bir yandan da yenilenebilir enerji üretiliyor. İşletmenin çatısı tamamen güneş enerjisi panellerinden oluşuyor. Çatılara yerleştirilen bin 440 panel ile çiftliğin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Hem süt hem elektrik üretiyorlar

Çiftlik sahibi Adem Şahin, süt üretiminin yanı sıra elektrik üretmeye de başladıklarını belirterek, "2015 yılında bu çiftliğin projelerini sunmuştuk. 2016 yılında inşaatını bitirdik. Toplamda 250 hayvan var. 5-6 yıldır devam ediyoruz. Geçen senede panelle için Tarım ve Kırsal kalkınmaya müracaatımızı yapmıştık. Oradan yüzde 50 hibe aldık. Ben buradan özellikle Sivas Valimiz Salih Ayhan ve İl Tarım ve Orman Müdürümüzü Seyit Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bize burada çok destekte bulundular. Gayet güzel oldu" dedi.

"Ekonomik yönden de iyi olacağına inanıyorum"

Şahin, "Burada süt üretiyoruz ve yenilenebilir enerji sistemi kurduk. Bu da bizim çiftliğimizin giderlerine bir nebze olsun yetecek. Bu arazide biz bayağı bir elektrik kullanıyoruz. Ekonomik yönden de iyi olacağına inanıyorum. Bizim elektriğimizi çiftliğin giderlerini karşıladıktan sonra belki biraz daha bize destek olabilir. Burada bin 440 panel var. Üretici olmak ve üretmek güzel bir şey. Süt üretiyorduk ve şimdi de elektrik ürettiğimiz için inşallah daha iyi olacağız bundan sonraki dönemlerde" diye konuştu. - SİVAS