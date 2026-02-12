Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti - Son Dakika
Ekonomi

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
12.02.2026 19:22
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin maaşları yüzde 37'lik zam sonrası net 95 bin TL seviyesine yükselirken, enflasyon farkına ek artışlar ve 20 bin TL'lik ikramiye de sözleşmeye eklendi. Sosyal haklardaki iyileştirmelerle birlikte anlaşma işçilere adeta bayram ettirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üretim yapan Ar-Metal fabrikasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No'lu Şubesi ile işveren arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanarak yeni dönem sözleşmesi imzalandı. Anlaşma, 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasını kapsarken, çalışanların hem ücretlerinde hem de sosyal haklarında dikkat çekici iyileştirmeler içeriyor.

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti

YÜZDE 37 ZAMLA MAAŞLAR NET 95 BİN TL'YE YÜKSELDİ

1994 yılından bu yana çelik sektöründe faaliyet gösteren Ar-Metal'de çalışan işçiler, sözleşmeye göre ilk altı ayı için yüzde 37 oranında zam alacak. Böylelikle fabrikada çalışan işçilerin maaşları net 95 bin TL'ye yükselecek Devam eden aylarda ise maaş artışları açıklanacak enflasyon verilerinin üzerine ek 1,5 puan ilave edilerek belirlenecek.

20 BİN TL İKRAMİYE

Vergi dilimi nedeniyle gelir kaybının yaşandığı eylül ayında işçilere 20 bin TL tutarında tek seferlik ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra bayram yardımları, izin ücretleri ve yakacak desteği gibi sosyal desteklerde de önemli artışlara gidildi.

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti

İŞÇİLER BAYRAM ETTİ

Sözleşmenin imzalanmasının ardından sendika yetkilileri, kazanımların çalışanlar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. İşçiler ise yeni haklarını coşkuyla kutladı.



  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    devlet te keşke elini biraz cebine atsa.. emekli-memur-işçi perişan.. 2 1 Yanıtla

