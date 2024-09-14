Bu Hafta Altın Yükseldi, Borsa Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Bu Hafta Altın Yükseldi, Borsa Düştü

BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0.88 kayıpla kapatırken, altın fiyatları yüzde 2.29 arttı.

14.09.2024 11:18
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Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,57 değer kaybederek 10.813,17 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,07 düşüşle 9.601,34 puan, Sanayi Endeksi 0,46 azalışla 13.122,02 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 12.927,46 puan oldu.

Borusan Boru Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,51 ile Borusan Boru Sanayi oldu.

Borusan Boru Sanayi'yi, yüzde 8,79 ile Şekerbank, yüzde 7,92 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,18 ile Şok Marketler, yüzde 10,45 ile CW Enerji ve yüzde 9,42 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 466 milyar 200 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 289 milyon lirayla Koç Holding ve 403 milyar 305 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 812 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,89 değer kazanarak 18 bin 507 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,16 azalışla 33,9250 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,19 düşüşle 37,6260 lira oldu.

Geçen hafta 44,7780 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,41 azalarak 44,5930 liraya düştü.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,35 azalışla 40,1150 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bu Hafta Altın Yükseldi, Borsa Düştü - Son Dakika

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