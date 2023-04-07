Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Bu hafta yatırım araçları performansı

07.04.2023 18:43
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,32, altının gram satış fiyatı yüzde 1,72, dolar/TL yüzde 0,36, avro/TL yüzde 0,56 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,32, altının gram satış fiyatı yüzde 1,72, dolar/TL yüzde 0,36, avro/TL yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.680,46 ve en yüksek 5.028,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,32 artarak 4.924,64 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,72 değer kazancıyla 1.242 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,69 artışla 8.321 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.003 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.036 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,36 artışla 19,2560 liraya, avro da yüzde 0,56 kazanımla 21,0080 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,53 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Kaynak: AA
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