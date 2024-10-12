Bu Haftanın Yatırım Kazançları: Altın ve Dolar

Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,56 değer kaybederek 8.876,22 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.836,95 ve en yüksek 9.195,49 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,15 değer kaybederek 10.227,10 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,53 düşüşle 8.559,66 puan, Sanayi Endeksi 2,20 azalışla 11.888,03 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,95 kayıpla 11.774,76 puan oldu.

Tekfen Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,02 ile Tekfen Holding oldu.

Tekfen Holding'i, yüzde 10,18 ile Otokar, yüzde 9,26 ile Oba Makarnacılık izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,58 ile MLP Sağlık, yüzde 12,77 ile Beşiktaş, yüzde 10,16 ile 1000 Yatırımlar Holding olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 501 milyar 480 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 35 milyon lirayla Koç Holding ve 365 milyar 355 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 924 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,08 değer kazanarak 20 bin 10 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,09 artışla 34,2830 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,28 azalışla 37,5140 lira oldu.

Geçen hafta 44,8900 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,13 değer kaybederek 44,8300 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,24 yükselişle 39,9850 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)