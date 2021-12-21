Budanya Belediyesi ayçiçek yağı ve buğday unu üretecek

Belediyeye ait araziler ile refüj ve parklarda yetişen zeytinlerden elde ettiği yağları ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtan Mudanya Belediyesi, şimdi de ayçiçek yağı ve buğday üretecek.

Balabancık mahallesi Çalılık mevkiinde belediyeye ait 121 dönümlük araziye dönüşümlü olarak ayçiçek ve buğday ekilip, elde edilen mahsul yine ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Balabancık Mahallesini ziyaretinde, ayçiçek ve buğday ekimini mahalle sakinlerinin ve muhtarlığın desteğiyle yapacaklarını belirtti.

Toplanan ürünlerin, işlenmek üzere yağ ve un tesislerine gönderileceğini, elde edilen ayçiçek yağı ve unun Zeytin Dalı ekibi tarafından Mudanya'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını kaydeden Hayri Türkyılmaz, "Her gramında alın teri olan zeytin yağımızı sevgiyle üretip, emeğimizi sevgiyle besliyoruz. Ürettiklerimizi de Zeytin Dalı birimimize kayıtlı ailelerimizle adil bir şekilde paylaşıyoruz. Belediyemize ait bir başka arazimizde de aynı şekilde ürettiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz yağ ve unları hemşehrilerimle paylaşacağız. Hem ihtiyaç sahibi ailelerimizin, hem de çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Hayri Türkyılmaz, Balabancık'a halı saha ve halk bahçesi yapılacağını da sözlerine ekledi. - BURSA