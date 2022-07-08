Buğday üreticisi TMO'yu tercih ediyor - Son Dakika
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Buğday üreticisi TMO'yu tercih ediyor

08.07.2022 14:29
Buğday üreticisi TMO'yu tercih ediyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde buğday hasadının başlamasıyla birlikte bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kırsal Akçaova Mahallesi'nde alım merkezi açtı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde buğday hasadının başlamasıyla birlikte bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kırsal Akçaova Mahallesi'nde alım merkezi açtı.

Toprak Mahsulleri Ofisine üreticiler yoğun ilgi gösterdiler. TMO buğdayın kilogramını çiftçiden ortalama 6.45 TL'den satın alırken, yine TMO'nun Eylül- Aralık 2022 tarihleri arasında kilogram başına 1 TL destekleme vereceği böylece bir kilo buğdayın 7 lira 45 kuruş TL'den işlem göreceği belirtildi.

Çiftçilerin internet yoluyla TMO sitesinden buğday dökmek için randevu alabileceği belirtilirken, TMO'nun sadece Pazar günleri alım yapmadığı diğer günler buğday alımının gerçekleştirildiği vurgulandı. Bu arada önümüzde ki Eylül ayına kadar buğday fiyatlarında yükselme olduğu takdirde ürün döken üreteciler aradaki fark ödenecek. Akçaova Mahallesi'ndeki alım merkezine günde ortalama 200 ton buğday teslim edildiği açıklandı. İlçe genelinde yaklaşık 100 bin dekar buğday ekimi yapıldığı tahmin ediliyor.

"TMO üreticiyi geri çevirmiyor"

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisinin bu yıl uyguladığı fiyat politikası üreticiyi kendisine yöneltti. İlçe genelinde 80 bin dekar buğday ekimi yapıldı, ortala verim 450-500 kilogram arasında, arpa da ise verim daha yüksek dekara 650-700 kilograma kadar çıkıyor. TMO arpayı 5,7-5,8 TL arasında alırken, 50 kuruşta destekleme veriyor. TMO bugüne kadar 800 ton civarında buğday alımı yaptı ve hiçbir üreticinin buğdayı ve arpası geri çevrilmiyor, nemliyse kurutulması isteniyor. Gönen ilçesinde TMO'nin alım merkezi olmadığı için bu ilçedeki çiftçilerimiz de ürünlerini Akçaova alım merkezine getiriyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisi günde azami 200 ton alıyor, ancak diğer günlerde de alımlara devam ediyor. Alımlardan üreticilerimiz memnun, fiyatlarda fena sayılmaz. Sonuçta devletimiz tüketiciyi de korumak zorunda olduğu için bu fiyatlar çiftçilerimiz için makul fiyatlardır" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Hisarcık, Akçaova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buğday üreticisi TMO'yu tercih ediyor - Son Dakika

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