Bulanık'ta Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bulanık'ta Buğday Hasadı Başladı

Bulanık\'ta Buğday Hasadı Başladı
25.07.2025 16:00
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Muş'un Bulanık ilçesinde 270 bin dönüm buğday hasadına başlandı, çiftçiler verimden memnun.

Muş'un Bulanık ilçesinde bin bir emekle ekimi yapılan 270 bin dönüm buğday ve 103 bin dönüm arpanın hasadına başlandı.

Bulanık ilçesine bağlı Sultanlı köyünün Boztaş mezrasında buğday hasadı başladı. Bölgedeki çiftçiler için yılın en önemli dönemlerinden biri olan hasat sürecine, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu de eşlik etti. Kaymakam Koşansu, sabah saatlerinde bölgeye gelerek tarlalarda çiftçilerle buluşarak biçerdöverle yapılan hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Koşansu, tarımın ve üretimin önemine dikkat çekerek, "Bugün Sultanlı köyüne bağlı Boztaş mezrasında çiftçimizin buğday hasadına eşlik etmek için geldik. Emeği ile bu toprağı işleyen, sabırla ürününü bekleyen, hasatla emeğinin karşılığını alan tüm çiftçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir hasat nasip etsin" dedi.

Boztaş mezrasında yıllardır tarımla uğraşan Ballı ailesi ise bölgenin en büyük çiftçilerinden biri konumunda. Aile adına konuşan Yusuf Ballı ise üniversiteyi bitirdikten sonra köyüne döndüğünü ve modern çiftçilik yapmaya başladığını söyledi. Bu yıl verimden memnun olduklarını belirten Yusuf Ballı, "Aile olarak 13 bin dönüm arazi ekiyoruz. Hasadımız hayırlısıyla başladı. Şu an verimden oldukça memnunuz. Bugün kaymakamımızın hasat sırasında bizleri ziyaret etmesinden çok mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bütün çiftçilere bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz ise Bulanık'ın buğday üretiminde çevre ilçelere göre büyük avantajlara sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl Bulanık genelinde 270 bin dönüm buğday, 103 bin dönüm arpa hasadı gerçekleştiriyoruz. İlçemiz verim değerleri bakımından oldukça iyi bir seviyede. Dekar başına buğdayda 300 ila 350 kilogram arasında ürün alıyoruz. Arpada ise ortalama 300 kiloya yakın bir verim söz konusu. Bu da Bulanık'ı çevre illerle kıyaslandığında önemli bir noktaya taşıyor. Bütün üreticilerimize kazançlı ve bereketli bir yıl diliyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bulanık'ta Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika

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