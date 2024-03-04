Buldan\'da doğalgaz çalışmaları başladı

Akfen Yenilenebilir Enerji, 2025 yılına kadar kurulu gücünü 1200 megavata çıkarmayı hedefliyor

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şirketin gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar kurulu gücünü 1200 megavata çıkarmayı hedefliyor. Akfen'in şu anda 700 megavatlık kurulu güce sahip olduğunu belirten Güngör, dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji üretiminin hızla arttığını vurguladı. Ayrıca, şirketin uluslararası alanda da takdir gördüğünü ve çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik raporunda dünyada ilk 30 şirket arasında yer aldığını ifade etti. Akfen Yenilenebilir Enerji, 3 yeni güneş enerjisi projesine başladığını ve toplamda 285 megavatlık yeni yatırımlarla kurulu gücünü 1200 megavata çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.