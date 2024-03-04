Buldan\'da doğalgaz çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile kamulaştırmanın yapılmasının ardından Buldan'ın Gölbaşı Mahallesine gelecek olan doğalgaz boru hattı çalışmaları başladı.
2024 yılında Buldan'ın birçok bölgesine verilmesi planlanan doğalgaz için yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda döşenecek boru hattında çalışmalara başlanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Sarayköy'ün Hasköy Mahallesinde kamulaştırılan alanlarda boru hattının projeleri tamamlanarak döşeme çalışmaları başladı.
Sarayköy'ün Hasköy Mahallesi'nden Buldan'ın Gölbaşı Mahallesine kadar döşenecek olan boru hattı, mevcut Buldan dağıtım merkezi olan Kumralı Camisi yanında bulunan yerde yapılacak depoya aktarılacak.
Ağustos, Eylül aylarında bitirilmesi planlanan boru hattı döşeme çalışmalarıyla birlikte, 2024 yılında Buldan'ın birçok mahallesinde bulunan ev ve işyerine doğalgaz verilebileceği öğrenildi. - DENİZLİ
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