Burdur'da 52 üreticiye sağım makinası dağıtıldı - Son Dakika
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Burdur'da 52 üreticiye sağım makinası dağıtıldı

27.05.2022 23:44
Burdur'da 52 üreticiye sağım makinası dağıtıldı

Burdur İl Özel İdaresi öncülüğünde günlük 1,5-2 ton keçi sütü üretiminin sağlanması amacıyla 52 üreticiye sağım makinası dağıtıldı.

Burdur İl Özel İdaresi öncülüğünde günlük 1,5-2 ton keçi sütü üretiminin sağlanması amacıyla 52 üreticiye sağım makinası dağıtıldı.

Özel İdare bahçesinde yapılan teslim töreninde konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, 1 Haziran'dan itibaren Teke yöresinin keçi sütünden elde edilecek ürünlerin raflarda yerini alacağını söyledi. Daha önce küçükbaş yetiştiricilerine hayvanlarını 100 başa çıkartmak için proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Vali Arslantaş, şimdi ise bu hayvanlardan elde edilecek sütleri tek çatı altında toplayarak üretim yapılması ve bu üretimi katma değere dönüştürmek için çalışacaklarını kaydetti. Petrol ve doğal gazın yenilmediğini, dolar ile altının kazana girmediğini söyleyen Arslantaş, "Onun için üretmeliyiz. Keçi sütü üreticilerimizden 11 ile 12 liradan satın alınacak. Üreticilerimize verilen sağım makine ve ekipmanların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Programa Milletvekili Bayram Özçelik, Yasin Uğur ve keçi üreticileri katıldı. - BURDUR

Burdur'da 52 üreticiye sağım makinası dağıtıldı
Burdur'da 52 üreticiye sağım makinası dağıtıldı
Burdur'da 52 üreticiye sağım makinası dağıtıldı
Burdur'da 52 üreticiye sağım makinası dağıtıldı
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Kaynak: İHA

Haziran, Burdur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burdur'da 52 üreticiye sağım makinası dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da 52 üreticiye sağım makinası dağıtıldı - Son Dakika
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