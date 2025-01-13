Burdur'da Hububat Tescilinde Düşüş: Ekonomik Zorluklar ve Kuraklık - Son Dakika
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Ekonomi

Burdur'da Hububat Tescilinde Düşüş: Ekonomik Zorluklar ve Kuraklık

Burdur\'da Hububat Tescilinde Düşüş: Ekonomik Zorluklar ve Kuraklık

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, 2024 yılında hububat tescilinin bir önceki yıla göre düştüğünü ve tarımsal üretim maliyetlerinin arttığını açıkladı. Kuraklık nedeniyle birçok köyde su sıkıntısı yaşandığını belirten Gündüzalp, hayvan satışlarının arttığını da vurguladı.

13.01.2025 15:40  Güncelleme: 15:44
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BURDUR Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, kentte 2024 yılında bir önceki yıla göre hububat tescilinde düşüş olduğunu belirterek, "2023'te 85 bin ton olan arpa tescilimiz 45 bin tona, 106 bin ton olan buğday tescilimiz 72 bin tona düştü" dedi.

Gündüzalp, 2024 yılı değerlendirme toplantısında, 2024'ün dünyanın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Yaşanan kuraklıktan bahseden Gündüzalp, yaz mevsiminde en az 15 köyün içme suyuna erişimde problem yaşadığını, tarımsal sulama yapamadığını belirtti. Kuraklık nedeniyle rekolte kaybı ve artan tarımsal maliyetten üreticilerin ayakta kalma mücadelesi verdiğine değinen Gündüzalp, "2024'e başlarken bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artan tarımsal üretim maliyetleri, 2024'ü yüzde 32 artışla tamamladı. 2024'ü bir cümleyle özetleyecek olursak, hem kuraklıkla hem de ekonomik zorluklarla mücadele ettiğimiz bir yıl, diyebiliriz. Kuraklığın nasıl sonuçlar verdiği özellikle hububat üretimi göstermekte. 2023'te 85 bin ton olan arpa tescilimiz 45 bin tona, 106 bin ton olan buğday tescilimiz 72 bin tona düştü. Buna karşın hayvan satış tescillerimiz arttı. Yem bitkileri ve yem fiyatlarının artışı birçok şehirde olduğu gibi şehrimizde de hayvan satışlarını artırdı. Umutsuzluğa düşmeden üretmeye, yetiştirmeye gayret eden çiftçilerimizin sesi olmaya, onlarla birlikte olmaya gayret ettik" diye konuştu.

Şehirde tarımsal ürün çeşitliliğinin artmasını önemsediklerini belirten Gündüzalp, şunları söyledi:

"Küçükbaş hayvancılığa yeniden yönelmeyi zorunluluk olarak görüyoruz. Teke Yöresi'nin kültür başkenti olan şehrimizde keçileri kaçırdık. Küçükbaş hayvan varlığımız 1983'te 626 bin olarak kayıtlara geçerken 2009'a gelindiğinde 155 bine kadar geriledi. 2017'de 400 bine çıktı fakat 2023'te 355 bine düştü. Büyükbaş havyan varlığımız da 2018'e kadar artış yaşanırken, son 5 yılda ortalama 17 bini sağmal, toplamda 30 bin azaldı."

Gündüzalp, şunları söyledi:

"Geçen 40 yılda nohut üretimimiz 24 bin tondan 1300 tona, anason üretimimiz 17 bin tondan 1600 tona, elma üretimimiz 54 bin tondan 12 bin tona, Yusufça havucu 45 bin tondan 216 tona, karpuz üretimimiz 25 bin tondan 6 bin tona, kavun üretimimiz 50 bin tondan 3 bin tona, Burdur Dimriti, Razaki ve Işıklı üzümlerimiz 21 bin tondan 6 bin tona, Dirmil'deki kültür mantarı üretimimiz son 10 yılda 6 bin tondan 1000 tonlara düştü. Burdur'da 40 yılda yem bitkisi üretimimiz için kullandığımız tarım arazimiz ise 54 bin dekardan ortalama 400 bin dekara yükseldi. Yem bitkisi için kullandığımız tarım arazilerimizin de çok büyük kısmında mısır yetiştiriyoruz. Bu da hepimizin bildiği gibi su problemine yol açıyor."

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

Ömer Faruk Gündüzalp, Ekonomi, Güncel, Burdur, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burdur'da Hububat Tescilinde Düşüş: Ekonomik Zorluklar ve Kuraklık - Son Dakika

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