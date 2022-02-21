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Bursa'da ekmeğe zam - Son Dakika

Bursa'da ekmeğe zam

21.02.2022 15:36
Bursa'da ekmeğe zam

Bursa Fırıncılar Odası, artan maliyetlere daha fazla esnafın dayanamadığını belirterek 2,5 TL olan 200 gram ekmeğin 3 liradan satılacağını açıkladı.

Bursa Fırıncılar Odası, artan maliyetlere daha fazla esnafın dayanamadığını belirterek 2,5 TL olan 200 gram ekmeğin 3 liradan satılacağını açıkladı.

Bursa Fırıncılar Odası, 200 gram ekmeğin 3 liradan satılacağını açıkladı. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, "1 ay önce böyle bir karar almıştık. Ancak vatandaşımıza yansıtmak istemedik. Artan maliyetler sebebiyle bizlerde fazla dayanamadık. 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeği, 3 lira olarak açıklamak zorunda kaldık. Bugün itibariyle herkes uygulamaya başladı. Tabi ki serbest piyasada halkımız istediği fiyata ekmek bulması mümkün. Mahalle fırınları verdiği hizmet, kaliteli ve protein değeri yüksek ekmeği 3 liranın üzerinde de satabiliyor. Şu anda devletin fırıncılara vermiş olduğu destek olmasa, biz bu fiyatlara da ekmek satamayız. En az bir ekmeği 4 liradan satmak zorunda kalırız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ ise 400 gram ekmeği 2 lira 75 kuruştan satıyor. - BURSA

Bursa'da ekmeğe zam
Bursa'da ekmeğe zam
Bursa'da ekmeğe zam

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Türk Lirası, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da ekmeğe zam - Son Dakika Ekonomi


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