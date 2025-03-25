Bursa'da Geleneksel Sahur Programı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Geleneksel Sahur Programı Yapıldı

Bursa\'da Geleneksel Sahur Programı Yapıldı

Bursa Ticaret Borsası'nın düzenlediği geleneksel sahur programında, kent protokolü bir araya geldi. BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

25.03.2025 10:28  Güncelleme: 10:31
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On bir ayın sultanı Ramazan'ı Şerif'in bitimine sayılı günler kala Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) geleneksel hale getirdiği sahur programı kent protokolünü bir araya getirdi.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Refik Özen, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, rektörler, ilçe kaymakamları, il jandarma komutanı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, Bursaspor Kulübü Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursaspor Yörsan Basketbol Kulübü Başkan ve kulüp yöneticileri, BTB Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Oda ve Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ile basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, sahur programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "İş dünyamızın, kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileriyle aynı sofrada buluşmak, bu bereketi hep birlikte paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk ve onur kaynağı" dedi.

Özer Matlı: "Bursa'nın gücü, birlik ve beraberliğimizden geliyor"

Bursa'nın köklü tarihi, güçlü ticaret ve üretim yapısıyla her zaman Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özer Matlı, "Bu sahur programıyla, Bursa'nın ortak aklını ve birlik ruhunu temsil eden bir kurum olarak, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileriyle aynı sofrada buluşuyoruz. Hem Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak sahurumuzu yapıyor hem de şehrimizin geleceği için fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bursa Ticaret Borsası olarak şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte daha yaşanabilir bir Bursa için sorumluluk üstlenirken, yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda şehrimizin sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlıyoruz.

Bu vesileyle; geleneksel hale gelen ve bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz bu anlamlı sahur programında bizlerle olan tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyor, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine, ülkemize ve Bursa'mıza huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da Geleneksel Sahur Programı Yapıldı - Son Dakika

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